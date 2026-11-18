13 वर्षांनंतर उपराजधानी 'ऑरेंज सिटी'त रंगणार महाराष्ट्र केसरीचा थरार! कधीपासून होणार सुरुवात?
महाराष्ट्रातील कुस्तीविश्वात प्रतिष्ठेचा अत्यंत मानला जाणारा 'महाराष्ट्र केसरी' किताब यंदा नागपुरात रंगणाऱ्या राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत पणाला लागणार आहे.
Published : November 18, 2026 at 10:55 AM IST
नागपूर 69th Maharashtra Kesari : महाराष्ट्रातील कुस्तीविश्वात प्रतिष्ठेचा अत्यंत मानला जाणारा 'महाराष्ट्र केसरी' किताब यंदा नागपुरात रंगणाऱ्या राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत पणाला लागणार आहे. महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या 2026-27 या हंगामातील 69व्या पर्वाचं आयोजन 20 ते 24 जानेवारी 2027 या कालावधीत नागपुरातील सरदार वल्लभभाई पटेल (कच्छी विसा) मैदानावर करण्यात येणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधून आयोजित या स्पर्धेत राज्यातील 42 शहर व जिल्हा कुस्तीगीर संघ सहभागी होणार असून, सुमारे 1300 मल्ल आपलं कौशल्य पणाला लावतील. यादरम्यान खेळाडू, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, पंच आणि पदाधिकारी मिळून जवळपास 1700 जणांची उपस्थिती अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस आणि नागपूर महापालिकेचे सत्तापक्षाचे नेते नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ, नागपूर शहर जिल्हा कुस्तीगीर संघ आणि नागपूर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचं आयोजन केलं जाणार आहे. नागपूर शहर जिल्हा कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार संदीप जोशी यांनी स्पर्धा नागपुरात आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर आयोजनाचा मार्ग मोकळा झाला.
गादी आणि माती प्रकारांत मल्लांची ताकद पणाला : स्पर्धेत वरिष्ठ गटाच्या राज्यस्तरीय गादी आणि माती कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धा पार पडतील. दोन्ही प्रकारांत प्रत्येकी 10 वजनगटांचा समावेश असेल. राज्यातील 42 संलग्न शहर व जिल्हा संघांमधून खेळाडू सहभागी होणार असल्यानं विविध वजनगटांतील चुरशीच्या लढती पाहण्याची संधी कुस्तीप्रेमींना मिळणार आहे. मागील महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर आणि पृथ्वीराज मोहोळ यांच्यासह उपमहाराष्ट्र केसरी महेंद्र गायकवाड, प्रकाश बनकर, जय पाटील, सिकंदर शेख आणि विराज चव्हाण यांसारख्या नामांकित मल्लांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. त्यामुळं स्पर्धेत अनुभवी आणि ताकदवान कुस्तीपटूंमध्ये रंगतदार सामने होण्याची शक्यता आहे.
1700 जणांच्या सहभागाचं नियोजन : आयोजकांच्या नियोजनानुसार प्रत्येक शहर व जिल्हा संघातून गादी आणि माती प्रकारांत प्रत्येकी 10 खेळाडू सहभागी होतील. त्यानुसार 42 संघांमधून एकूण 840 खेळाडू सहभागी होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय स्पर्धेतील इतर वजनगट, सहभागींची संख्या आणि प्रत्यक्ष प्रवेशिकांनुसार अंतिम आकडेवारी स्पष्ट होईल. प्रत्येक संघासोबत दोन मार्गदर्शक आणि एक व्यवस्थापक राहणार आहेत. स्पर्धेच्या तांत्रिक संचालनासाठी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती पंच प्रा. दिनेश गुंड यांची स्पर्धाप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच सुमारे 125 तांत्रिक अधिकारी आणि 25 पदाधिकारी नियोजनात सहभागी होणार आहेत. खेळाडू आणि स्पर्धेशी संबंधित सर्व घटकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महापालिका आणि कुस्तीगीर संघाच्या माध्यमातून नियोजन केलं जाणार आहे. स्पर्धा शिस्तबद्ध पद्धतीनं पार पाडण्यावर आयोजकांचा भर राहणार आहे.
नशामुक्ती आणि सुदृढ आरोग्याचा संदेश : कुस्ती स्पर्धेच्या आयोजनामागे केवळ क्रीडा कौशल्याला व्यासपीठ देणं एवढाच उद्देश नसून, तरुणांमध्ये नशामुक्ती आणि शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत जागरुकता निर्माण करण्याचा सुद्धा हेतू आहे. कुस्तीच्या माध्यमातून व्यायाम, शिस्त, मेहनत आणि सुदृढ जीवनशैलीचं महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्र केसरी हा किताब राज्यातील मल्लांसाठी प्रतिष्ठेचा मानला जातो. त्यामुळं या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातील कुस्तीपटू तयारीला लागणार आहेत. नागपुरात स्पर्धा होत असल्यानं विदर्भातील नवोदित आणि अनुभवी कुस्तीपटूंनाही राज्यातील नामांकित मल्लांचा खेळ जवळून पाहण्याची संधी मिळेल.
विदर्भाच्या कुस्तीला मिळणार चालना : विदर्भात कुस्तीची जुनी परंपरा असून, महाराष्ट्र केसरीसारख्या मोठ्या स्पर्धेचं नागपुरात आयोजन होणं स्थानिक क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचं मानलं जात आहे. राज्यातील विविध भागांतील मल्ल, प्रशिक्षक आणि कुस्ती क्षेत्रातील पदाधिकारी नागपुरात दाखल होणार असल्यानं शहरात कुस्तीचं वातावरण निर्माण होईल. या आयोजनामुळं स्थानिक खेळाडूंना प्रेरणा मिळण्यासोबतच विदर्भातील कुस्तीला व्यापक व्यासपीठ मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र केसरी हा केवळ किताब नसून राज्याच्या कुस्ती परंपरेचा मानबिंदू असल्याचं मत महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस यांनी व्यक्त केलं. राज्यातील गुणवंत मल्लांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी दर्जेदार व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्पर्धेचं तांत्रिक नियोजन, शिस्त आणि आयोजनाचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी संबंधित संस्था समन्वयानं काम करणार असल्याची माहिती संघाचे सरचिटणीस योगेश दोडके यांनी दिली.
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