IND vs SA सामन्यात झाल्या 681 धावा; फलंदाजांच्या खेळीनं 10 वर्षे जुना विक्रम नेस्तनाबूत
भारतीय संघानं पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 17 धावांनी पराभव करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. भारताकडून विराट कोहलीनं दमदार शतक झळकावलं.
Published : December 1, 2025 at 9:55 AM IST
रांची Batting Record in IND vs SA 1st ODI : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 349 धावा केल्या. त्यानंतर आफ्रिकन संघ 332 धावांवर गारद झाला. शेवटच्या षटकात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. मात्र या सामन्यात दोन्ही संघांकडून खुप धावा करण्यात आल्या. भारताकडून विराट कोहलीनं शतक झळकावलं, तर दक्षिण आफ्रिकेकडून मॅथ्यू ब्रीट्झके, मार्को जॅन्सन आणि कॉर्बिन वॉश यांनी अर्धशतकं झळकावली. यामुळं सामन्यात एक मोठा विक्रम झाला.
Game, set, match! 💪— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Prasidh Krishna bags the final wicket as #TeamIndia clinch a thrilling contest in Ranchi to go 1⃣-0⃣ up 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yHpkRnlEVk
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात झाल्या 681 धावा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात दोन्ही संघांनी 681 धावा केल्या. शिवाय, दोन्ही संघांनी एकूण 28 षटकार मारले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील एका वनडे सामन्यात दोन्ही संघांनी केलेल्या धावांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. यासह दोन्ही संघांनी मारलेल्या षटकारांचीही सर्वाधिक संख्या आहे.
India hold their nerves to secure a solid victory against South Africa in the first ODI 💪#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/hwQYCDYdeO— ICC (@ICC) November 30, 2025
2015 चा विक्रम इतिहासजमा : यापूर्वी, 2015 मध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर वनडे सामना खेळला होता. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं 438 धावा केल्या. त्यानंतर भारतानं 224 धावा केल्या, ज्यामुळं सामन्यात एकूण 662 धावा झाल्या. या सामन्यात एकूण 25 षटकार मारले गेले. हा 10 वर्षांचा विक्रम आता मोडला गेला आहे.
India - 349/8.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2025
South Africa - 332/10.
ODI CRICKET RULING IN RANCHI. 🫡 pic.twitter.com/P47WfSwtAc
विराट कोहलीनं ठेकलं दमदार शतक : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीनं भारतासाठी शानदार फलंदाजी केली. त्यानं 120 चेंडूत 11 चौकार आणि 7 षटकारांसह एकूण 135 धावा केल्या. रोहित शर्मानं 57 धावा केल्या आणि केएल राहुलनं 60 धावा केल्या. रवींद्र जडेजानं 32 धावांचं योगदान दिलं. या खेळाडूंमुळंच भारतीय क्रिकेट संघ 349 धावांचा मोठा टप्पा गाठू शकला. त्यानंतर कुलदीप यादवनं गोलंदाजी विभागात चमकदार कामगिरी करत चार विकेट्स घेतल्या. हर्षित राणानं तीन विकेट्स घेतल्या. विराट कोहलीला त्याच्या चांगल्या कामगिरीसाठी सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला.
हेही वाचा :