वय फक्त एक संख्या! 64 वर्षांच्या 'स्ट्राॅग मॅन'नं जागतिक पाॅवरलिफ्टिंंग स्पर्धेत पटकावली 2 सुवर्णपदकं; आतापर्यत केली 164 पदकांची कमाई
कल्याण मधील 64 वर्षांच्या 'स्ट्राॅग मॅन' अशोक दीक्षित यांनी श्रीलंका इथं झालेल्या जागतिक पाॅवरलिफ्टिंंग स्पर्धेत यशस्वी कामगिरी करत दोन सुवर्णपदकं मिळवली आहेत.
Published : December 6, 2025 at 10:43 AM IST
ठाणे Strong Man From Kalyan : कल्याण मधील 64 वर्षांच्या 'स्ट्राॅग मॅन' अशोक दीक्षित यांनी श्रीलंका इथं झालेल्या जागतिक पाॅवरलिफ्टिंंग स्पर्धेत यशस्वी कामगिरी करत दोन सुवर्णपदकं मिळवली असून आतापर्यंत दीक्षित यांनी 202 स्पर्धांमध्ये एकूण 113 सुवर्ण, 24 रौप्य आणि 27 कास्यपदकं पटकावली आहेत. अशाप्रकारे एकूण विविध स्पर्धांमधील देश, विदेशातील एकूण 164 पदकांची कमाई केल्याचा रेकोर्ड त्यांच्या नावावर झाल्यानं त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. श्रीलंकेत दोन सुवर्णपदकं प्राप्त करुन जागतिक स्पर्धेत त्यांनी भारत देशाची मान उंचावली.
वयाचा विचार न करता स्पर्धेत होतात सहभागी : अशोक दीक्षित मुळचे कल्याणचे रहिवासी असून त्यांनी आपलं शालेय शिक्षण सुभेदारवाडा शाळेत पूर्ण केलं. त्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षण मुलुंड काॅलेज ऑफ काॅमर्समध्ये पूर्ण करुन ते वाणिज्य शाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर बनले. 1981 पासून ते कल्याण पश्चिम भागातील आग्रारोड वरील नमस्कार मंडळात श्रीबास गोस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाॅवरलिफ्टिंगचा सराव करत आहेत. पाॅवरलिफ्टिंग हाही आपल्या जीवनाचा भाग आणि आपला आवडता छंद म्हणून जोपासला आहे. त्यामुळं वयाचा विचार न करता ते विविध पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धेत ते पंच म्हणून कर्तव्य पार पाडत आहे. या स्पर्धेतील यशाबद्दल त्यांना कल्याण रत्न, चित्तपावन ब्राह्मण महासंघानं पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं आहे.
बँकेत काम करताना अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग : अशोक दीक्षित कॅनरा बँकेत नोकरीला होते. ते बँकेतर्फे अनेक वर्षे राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये स्पर्धक म्हणून खेळले आहेत. सन 2002 मध्ये अर्जेंटिना इथं झालेल्या पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धेत अशोक यांनी भारताचं प्रतिनिधीत्व केलं होतं. जागतिक पाॅवरलिफ्टिंग संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीलंका इथं ही पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धा तीन दिवस 28 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. ज्येष्ठ नागरिक असुनही वजनी गटात अव्वल कामगिरी केल्याबद्दल उपस्थितींनी समाधान व्यक्त केले. भारतामधील एकाच खेळात, एकाच व्यासपीठावर वडील आणि मुलगी सहा वेळा सहभागी झाल्याबद्दल त्यांची लिम्का बुक ऑफ रेकाॅर्डमध्ये नोंद झाली आहे.
स्ट्राॅग मॅन म्हणून गौरव : जागतिक पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धेत सहभाग नोंदविल्यानंतर अशोक दीक्षित त्या दृष्टीनं आपले प्रशिक्षक श्रीबास गोस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाॅवरलिफ्टिंगचा सराव करत होते. शालेय जीवनापासून त्यांना पाॅवरलिफ्टिंगची आवड होती. नोकरी करत असुनही आपल्या व्यायामात त्यांनी खंड पडू दिला नाही. आपलं शरीर बांधूसद आणि पिळदार राहील यादृष्टीनं त्यांनी आपली जीवनशैली ठेवली. त्यामुळं 64 वर्षांचे असुनही ते आपल्या चेहऱ्यावर ज्येष्ठ नागरिक, वृध्दत्वाचा भाव न आणता नव्या उमद्या दमदार स्पर्धकाप्रमाणे या पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. मागील अनेक वर्षाच्या कालावधीत अशोक दीक्षित यांनी 202 स्पर्धांमध्ये एकूण 113 सुवर्ण, 24 रौप्य आणि 27 कास्यपदकं पटकावली आहेत. त्यांच्याकडे एकूण विविध स्पर्धांमधील देश, विदेशातील एकूण 164 पदकं आहेत. एप्रिलमध्ये कल्याणमध्ये पार पडलेल्या जिल्हास्तरिय पाॅवरलिफ्टिंग स्पर्धेत बेंच, प्रेस आणि डेड लिफ्ट स्पर्धेत अशोक दीक्षित यांनी एकूण तीन सुवर्णपदकं पटाकवली होती. त्या स्पर्धेत त्यांना कणखर पुरूष (स्ट्राॅग मॅन) किताब देऊन आयोजकांकडून गौरविण्यात आले.
