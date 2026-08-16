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मुंबईचे 6 जण निघाले स्वित्झर्लंडला! वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कपमध्ये भारताचं करणार प्रतिनिधित्व

मुंबईतील चेंबूरच्या झोपडपट्टी परिसरात राहणारे सहा गोल्फ खेळणारे खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व स्वित्झर्लंडमध्ये करणार आहेत.

World Cup Golf
वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कपमध्ये भारताचं करणार प्रतिनिधित्व (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 2:54 PM IST

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मुंबई World Cup Golf : मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे मुंबईतील चेंबूरच्या झोपडपट्टी परिसरात राहणारे सहा गोल्फ खेळणारे खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व स्वित्झर्लंडमध्ये करणार आहेत. या स्पर्धेमध्ये एकूण 16 देश सहभागी होणार आहेत. वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कप याठिकाणी हे खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत. सुरेश मेहबूबानी, मयूर मिस्त्री, भरत खरात, आदर्श गायकवाड, ध्रुव खरात, सुनील शिंदे अशी या सहा खेळाडूंची नावं आहेत. मुंबईमध्ये गोल्फ क्लबची स्थापना सुरेश मेहबूबनी यांनीच 1998 मध्ये केली. त्यानंतर त्यांनी परिश्रमानं स्लम गोल हे नाव मिळवून दिलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या या उपक्रमाची नोंद घेण्यात आली. आता ते अर्बन गोल कपमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत


लाकडापासून बनवल्या गोल्फ स्टिक : या सर्व 6 मित्रांचे पाहिला गेलो तर आयुष्य जरा खडतरच म्हणता येईल, गोल्फ श्रीमंतांचा खेळ त्यामुळं सुरुवातीला या सर्व मित्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल क्लब मध्ये कॅडी म्हणून काम केलं. यावेळी त्यांनी स्वतः बघून बघून गोष्टी शिकून घेतल्या. पुढं महाग गोल्फ किट परवडत नाही म्हणून टाकाऊ सामानापासून स्वतःची गोल्फ किट तयार केली. जुनं लाकूड किंवा स्टोचा पाईप रोड तसंच सरळी यापासून त्यांनी स्टिक गोल्फ स्टिक बनवल्या. मैदान नव्हतं तर त्यांनी चेंबूरच्या झोपडपट्टी मधल्य गल्ल्यांना स्वतःसाठी मैदान बनवलं. पुढं या गल्ल्यांमध्ये जगाला हेवा वाटेल असा स्लम गोल्फचा खेळ निर्माण झाला.

World Cup Golf
वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कपमध्ये भारताचं करणार प्रतिनिधित्व (ETV Bharat Reporter)

याआधीही केलं भारताचं प्रतिनिधित्व : 2018 पॅरिस आणि 2022 लागझनबर्ग या ठिकाणी सहा जणांच्या या चमूनं भारताचं याआधीही प्रतिनिधित्व केलं आहे. दोन्ही वेळेस त्यांनी सहावा क्रमांक पटकावला आहे. मात्र यंदा आम्ही पहिला क्रमांक पटकाऊ आणि गेल्या कित्येक वर्षापासून केलेल्या मेहनतीचं चीज करु आणि भारताला अभिमान वाटेल भारतातील तिरंगा ध्वज फडकवून दाखवू असंच खेळू अशा प्रकारचा विश्वास 'ई टीव्ही'शी बोलताना सुरेश मेहबूबानी यांनी व्यक्त केला.

World Cup Golf
वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कपमध्ये भारताचं करणार प्रतिनिधित्व (ETV Bharat Reporter)
  • वर्ल्ड अर्बन गोल्फ चॅम्पियनशिप 2026
  • ठिकाण : विंटरथूर, स्वित्झर्लंड
  • तारीख : 21 ते 22 ऑगस्ट 2026


सहभागी होणारे देश : बेल्जियम, चेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, भारत, आयर्लंड, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड्स, पोलंड, स्लोव्हाकिया, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.



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