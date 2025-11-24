ETV Bharat / sports

कौतुकास्पद! 58 वर्षीय पोलीस अधीक्षकांचं मुलासह दुबई ट्रायथलॉनमध्ये यश; टी-100 वर्ल्ड टूर स्पर्धा विक्रमी वेळेत पूर्ण

कोल्हापूरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी वयाच्या 58 व्या वर्षी आपल्या मुलासह दुबईतील ट्रायथलॉन स्पर्धेत अभूतपूर्व कामगिरी केली.

Vishnu Tamhane
58 वर्षीय पोलीस अधीक्षकांचं मुलासह दुबई ट्रायथलॉनमध्ये यश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे Vishnu Tamhane : दुबई इथं 13 ते 16 नोव्हेंबरदरम्यान पार पडलेल्या ट्रायथलॉन स्पर्धेत कोल्हापूरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी वयाच्या 58 व्या वर्षी आपला 19 वर्षीय मुलगा गौरांग सोबत फक्त 5 तास 50 मिनिटांमध्ये ही स्पर्धा पूर्ण करुन अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. त्यांच्या या कामगिरीचं सर्वत्र कौतुक होताना पाहायला मिळत आहे.

58 वर्षीय पोलीस अधीक्षकांचं मुलासह दुबई ट्रायथलॉनमध्ये यश (ETV Bharat Reporter)

5 तास 50 मिनिटांमध्ये स्पर्धा केली पूर्ण : दुबई इथं झालेल्या या स्पर्धेत दोन किमी स्विमिंग, 80 किमी सायकलिंग आणि 18 किमी रनिंग अशी 300 ची स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय T100 ट्रायथलॉन वर्ल्ड टूर 6 तासांच्या आत फक्त 5 तास 50 मिनिटांमध्ये पूर्ण करुन अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. दुबईतील ट्रापपॉनमध्ये हा स्पर्धेसाठी जगभरातून दहा हजार स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. या 100 किमीच्या कठीण स्पर्धेत (स्विमिंग 2 किमी, सायकलिंग 80 किमी, रनिंग 18 किमी) ताम्हाणे पिता-पुत्रांनी दमदार कामगिरी करत एकत्रितपणे 5 तास 50 मिनिटांमध्ये फिनिश लाइन पार केली आहे. ही कामगिरी करताना त्यांनी केवळ क्रीडा क्षेत्रात आपलं कौशल्य सिद्ध केलं नाही, तर फिट इंडिया या केंद्र सरकारच्या उपक्रमा अनुषंगानं शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीबाबत एक सकारात्मक सामाजिक संदेश दिला आहे. तसंच या स्पर्धेच्या दिवशीच ताम्हाणे यांचा 28 वा लाग्नाचा वाढदिवस होता. या दिवशी ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पशस्वीरीत्या पूर्ण करुन त्यांनी पत्नी सुनीता ताम्हाणे यांना एक अनोखी व अविस्मरणीय भेट दिली आहे.

काय म्हणाले विष्णू ताम्हाणे : याबाबत कोल्हापूरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे म्हणाले, "या कठीण स्पर्धेसाठी मागील सहा महिन्यांपासून तयारी सुरु केली होती. याआधी अनेक स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे पण यंदा ठरवलं होतं की या स्पर्धेसाठी मुलाला घेऊन जायचं आहे आणि ही स्पर्धा जिथं वर्ल्ड चॅम्पियन साठी निवड केली जाते त्यासाठी पिता पुत्रांना सिद्ध करायचं आहे. दुबई इथं मोठ्या प्रमाणात जागतिक स्तरावरील स्पर्धक सहभागी होत असतात. या स्पर्धेसाठी कधी पुण्यात तर कधी कोल्हापूर इथं तयारी केली. तसंच कोच विजय गायकवाड यांनी देखील माझ्यासाठी खूप मेहनत केली. वयाच्या 58वर्षी देखील मी सायकलिंग तसंच फिट राहण्याचा प्रयत्न करत असतो. तरुणांना माझं म्हणणं आहे की शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीबाबत आपण देखील विचार केला पाहिजे. तसंच या कामगिरी साठी पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचं नेहमीच सहकार्य मिळालं त्यामुळं हे ध्येय साध्य करता आलं." यावेळी मुलगा गौरांग ताम्हणे म्हणाला, "मी देखील यासाठी वडिलांसोबत तयारी सुरु केली होती. वडिलांसोबत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी काहीसा दडपण होता पण एक उत्साह देखील होता आणि आम्ही एकत्रित ही स्पर्धा पूर्ण केल्याने खूप आनंद होत आहे."

हेही वाचा :

  1. स्मृति मंधानाच्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, पलाशनंही घेतले उपचार; साखरपुड्याचा 'तो' व्हिडिओ केल्याची चर्चा
  2. टीम इंडियानं जिंकला 60, 50 आणि 20 षटकांचा विश्वचषक; विक्रम मोडणं अशक्य!
  3. तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तान; 'या' गोलंदाजानं घेतली हॅटट्रिक

TAGGED:

पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे
POLICE OFFICER VISHNU TAMHANE
DUBAI TRIATHLON
VISHNU TAMHANE DUBAI TRIATHLON
VISHNU TAMHANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.