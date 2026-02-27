2 जागा 4 संघ... भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यझीलंड; कोणते दोन संघ जाणार पुढे?
2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दोन संघांनी आधीच आपलं स्थान निश्चित केलं आहे आणि आता फक्त दोनच जागा शिल्लक आहेत.
Published : February 27, 2026 at 12:06 PM IST
मुंबई T20 WC 2026 Semi Final : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दोन संघांनी आधीच आपलं स्थान निश्चित केलं आहे आणि आता फक्त दोनच जागा शिल्लक आहेत. त्या जागांसाठी चार संघ स्पर्धा करत असून दोन संघ स्पर्धे बाहेर पडले आहेत. आता या चार संघांपैकी कोणते दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
दक्षिण आफ्रिका टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत : 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दोन संघ पोहोचले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनं त्यांचे दोन सामने जिंकले आहेत आणि त्यांचे चार गुण आहेत, ज्यामुळं उपांत्य फेरीत त्यांचं स्थान निश्चित झालं आहे. त्यांना झिम्बाब्वेविरुद्धचा त्यांचा अंतिम सामना खेळायचा आहे. झिम्बाब्वे आता अधिकृतपणे बाहेर पडला आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना या गटातून उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ निश्चित करेल. दोन्ही संघांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत आणि हा सामना 1 मार्च रोजी संध्याकाळी 7 वाजता खेळला जाईल.
इंग्लंडनंही मिळवला उपांत्य फेरीत प्रवेश : आता, दुसऱ्या गटात, इंग्लंडनं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. संघानं दोनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि चार गुण मिळवले आहेत. त्यांचा शेवटचा सामना 27 फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध होईल. या गटात दोन्ही सामने गमावलेल्या श्रीलंकेचा संघ आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. या गटातून न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानपैकी एक संघ पुढं जाईल. सध्याची परिस्थिती पाहता, हा दुसरा संघ न्यूझीलंड असेल असं दिसतं, कारण पाकिस्तानची धावगती देखील खूपच कमी आहे, ज्यामुळं त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचणं कठीण दिसतं.
पुढील सामन्यांचं वेळापत्रक कसं : आगामी वेळापत्रकाबद्दल सांगायचं झालं तर, 27 फेब्रुवारी, शुक्रवारी न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात एक सामना खेळला जाईल. त्यानंतर शनिवारी, 28 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान आणि श्रीलंका एकमेकांसमोर येतील. 1 मार्च रोजी दोन सामने खेळले जातील. झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका दुपारी 3 वाजता भिडतील, त्यानंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज संध्याकाळी 7 वाजता भिडतील. यासह सुपर-8 फेरीचा शेवट होईल.
