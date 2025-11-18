ETV Bharat / sports

यंदाची ३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन रविवार ७ डिसेंबरला, यंदा पूर्ण मॅरेथॉनच्या मार्गात बदल

यंदाची ३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन डिसेंबर महिन्यात रविवारी ७ तारखेला होणार आहे. पूर्ण मॅरेथॉनच्या मार्गात बदल करण्यात आलाय. त्याची माहिती अभय छाजेड यांनी दिली.

३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन पत्रकार परिषद
३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन पत्रकार परिषद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 4:27 PM IST

पुणे : भारताच्या मॅरेथॉनची जननी असलेली आणि पुण्याचे नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर नेणारी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन यंदा ३९ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. यंदा पुरुष-महिला पूर्ण मॅरेथॉनच्या मार्गात काहीसा बदल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेचे ट्रस्टी अभय छाजेड यांनी दिली.

येत्या ३९व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेची माहिती देण्यासाठी आज मॅरेथॉन भवन येथे पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. ३९ वी मॅरेथॉन रविवार ७ डिसेंबर २०२५ रोजी पहाटे ३:०० वाजता सुरू होईल. सणस मैदान येथील हॉटेल कल्पना-विश्व चौकातून या ४२.१९५ किलोमीटरच्या पुरुष तसंच महिला पूर्ण मॅरेथॉनला झेंडा दाखवून सुरुवात करण्यात येईल. पहाटे ३:३० वाजता पुरुष-महिला (२१.०९५) अर्ध मॅरेथॉन, १० कि.मी. सकाळी ६:३० वाजता, ५ कि.मी. सकाळी ७:०० वाजता आणि सकाळी ७:१५ वाजता व्हीलचेअर ३ कि.मी. या स्पर्धांना सुरुवात होईल.


या मॅरेथॉनमध्ये १५००० हून अधिक स्पर्धक सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. यांच्या प्रवेशाची अंतिम तारीख २८ नोव्हेंबर पर्यंत असेल तसंच या स्पर्धेतील विजेत्यांना पुणे महानगरपालिकेतर्फे ३५ लाख रुपयांची बक्षिसे दिली जातील. पुरुष आणि महिला मॅरेथॉन तसंच अर्ध मॅरेथॉन गटातील पहिल्या ३ भारतीय क्रमांकांच्या स्पर्धकांना विशेष पारितोषिके देण्यात येतील. यंदा इथियोपिया, केनिया, टांझानिया, मॉरीशस इत्यादी देशातून आत्तापर्यंत ७० हून अधिक स्पर्धकांनी नाव नोंदणी केली आहे. याशिवाय सेनादल, रेल्वे, पोलीस, आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट (ASI) बॉम्बे सॅपर्स, एसआरपीएफ, एनडीए,यांच्याही प्रवेशिका येत आहेत. त्याचबरोबर लडाख-कारगिल येथील मॅरेथॉन स्पर्धेतील विजेते व तेथील अन्य धावपटू देखील सहभागी होणार आहेत. यावर्षी देखील विजेत्यांना देण्यात येणारी गौरव पदके पर्यावरण पूरक बांबींची पूर्तता करणारी असतील अशी माहिती यावेळी छाजेड यांनी दिली.

पुरुष व महिला पूर्ण मॅरेथॉन यंदा नव्या मार्गाने जाईल. सणस मैदानासमोरील हॉटेल कल्पना-विश्व चौक येथून निघून सणस चौक - बाजीराव रस्ता - नगरकर तालीम – लक्ष्मी रोड - कुलकर्णी पेट्रोल पंप तेथून फिरून शनिवार वाडा – शिवाजी पूल – मनपा भवन – मॉडर्न कॅफे – जंगली महाराज रोड – डेक्कन जिमखाना – संभाजी महाराज पुतळा – खंडूजी बाबा चौक – कर्वे रस्ता – कर्वे पुतळा - डावीकडे वळून इराणी कॅफे – करिश्मा बिल्डींग – म्हात्रे पूल येथे वळून मेहेंदळे गॅरेज – डी पी रोड – जोशी किचन – पंडित फार्म –राजाराम पूल – सिंहगड रोड – डावीकडून नवशा मारुती – पु ल देशपांडे उद्यान – पानमळा – दांडेकर पूल – पर्वती पायथा – महालक्ष्मी चौक – सारसबाग – सणस पुतळा येथून डावीकडे हॉटेल कल्पना-विश्व हा २१.०९५ किमीचा पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल. तेथूनच दुसरा टप्पा सणस पुतळा – महालक्ष्मी चौक - स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळ्या समोरून, खंडोबा मंदिराहून दांडेकर चौक तेथून सरळ सिंहगड मार्गे, गणेश मळा, राजाराम पूल संतोष हॉल, गोयल गंगा चौक, धायरी पुलावरून, नांदेड सिटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत जाऊन डिस्टेंशन सेंटर येथे सर्कलला गोल वळसा घेऊन परत त्याच मार्गे सणस मैदान येथे परत येईल. त्याचबरोबर ४२.१९५ ची पूर्ण मॅरेथॉन सणस मैदानात पूर्ण होईल. तसेच पुरुष व महिला अर्ध मॅरेथॉन स्पर्धा हॉटेल कल्पना-विश्व चौक येथून निघून सणस पुतळा - बाजीराव रस्ता - नगरकर तालीम – लक्ष्मी रोड - कुलकर्णी पेट्रोल पंप तेथून फिरून शनिवार वाडा – शिवाजी पूल – मनपा भवन – मॉडर्न कॅफे – जंगली महाराज रोड – डेक्कन जिमखाना – संभाजी महाराज पुतळा – खंडूजी बाबा चौक – कर्वे रस्ता – कर्वे पुतळा - डावीकडे वळून इराणी कॅफे – करिश्मा बिल्डींग – म्हात्रे पूल येथे वळून मेहेंदळे गॅरेज – डी पी रोड – जोशी किचन – पंडित फार्म –राजाराम पूल – सिंहगड रोड – डावीकडून नवशा मारुती – पु ल देशपांडे उद्यान – पानमळा – दांडेकर पूल – पर्वती पायथा – महालक्ष्मी चौक – सारसबाग – सणस पुतळा येथून डावीकडे हॉटेल कल्पना-विश्व या मार्गे एक फेरी पूर्ण करून सणस मैदान येथे २१ किलोमीटरचा टप्पा पार करून स्पर्धा संपेल.

याशिवाय १० किलोमीटर हॉटेल कल्पना-विश्व येथून निघून महालक्ष्मी चौक – सावरकर पुतळा - सिंहगड रोडवरील संतोष हॉल समोरून वळसा घालून परत सणस मैदान येथे पूर्ण होईल. ५ किलोमीटर ही त्याच मार्गे गणेश मळा चौकापर्यंत जाऊन वळसा घालून परत सणस मैदान येथे पूर्ण होईल. तसेच पुरुष व महिला व्हीलचेअर ३ किलोमीटर ही दांडेकर पूल चौकातून वळसा घेऊन परत सणस मैदान येथे समाप्त होईल.

