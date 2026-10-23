30 वर्षीय खेळाडूचा क्रिकेटला अलविदा; 2016 मध्ये केलं होतं पदार्पण
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची फलंदाज सब्बिनेनी मेघनानं क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : October 23, 2026 at 5:10 PM IST
मुंबई S Meghana Announces Retirement : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची फलंदाज सब्बिनेनी मेघनानं क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. वयाच्या अवघ्या 30 व्या वर्षी घेतलेल्या तिच्या या निर्णयामुळं क्रीडा जगताला आणि तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मेघनानं तिच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार अनुभवले आहेत आणि आपल्या देशासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मेघनानं तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एकूण 20 सामने खेळले आहेत.
मेघनानं 2016 मध्ये केलं होतं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण : आंध्र प्रदेशची रहिवासी असलेल्या सब्बिनेनी मेघनानं 2016 मध्ये भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. तिनं तिच्या कारकिर्दीत 3 वनडे आणि 17 टी-20 सामन्यांसह केवळ 20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. मर्यादित संधी मिळूनही, तिनं आपल्या फलंदाजीनं सर्वांना प्रभावित केले. वनडे सामन्यांमध्ये तिनं एका अर्धशतकासह 114 धावा केल्या, तर टी-20 सामन्यांमध्येही तिनं एका अर्धशतकासह 258 धावा केल्या. तिनं डब्ल्यूपीएलमध्येही आपली छाप सोडली. मेघनाच्या कारकिर्दीतील मोठा क्षण म्हणजे 2022 चे राष्ट्रकुल खेळ, ज्यात तिनं उत्कृष्ट कामगिरी करत भारतीय महिला संघाला रौप्यपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2024 मध्ये विजेतेपद पटकावणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचीही ती सदस्य होती.
मेघनानं सोशल मीडियावर शेअर केली भावनिक पोस्ट : क्रिकेटला निरोप देताना, मेघनानं सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावनिक पोस्ट शेअर केली. तिनं लिहिलं की, जगातील सर्वात मोठ्या मंचावर राष्ट्रीय जर्सी घालून मैदानात उतरणं हे तिच्यासाठी एक स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं होतं. प्रत्येक कठीण काळात साथ दिल्याबद्दल तिनं आपलं कुटुंब, प्रशिक्षक, संघसहकारी आणि सपोर्ट स्टाफ यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. याशिवाय तिनं बीसीसीआय, आंध्र क्रिकेट असोसिएशन आणि तिच्या फ्रँचायझी संघांचेही आभार व्यक्त केले. मेघनानं आपला संदेश संपवताना सांगितलं की, जरी तिचे खेळण्याचे दिवस संपले असले तरी, क्रिकेटशी असलेलं तिचं नातं कधीही तुटणार नाही. ती या खेळात कायम सक्रिय राहील आणि आपलं जीवन पुढील पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी व खेळाची सेवा करण्यासाठी समर्पित करेल.
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