बीडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! एकाच वेळी 3 खेळाडूंची रणजीच्या संघात निवड; दिग्गज खेळाडूंसह गाजवणार मैदान
महाराष्ट्रच्या रणजी क्रिकेट संघात बीड जिल्ह्यातील तीन गुणवंत खेळाडूंची निवड झाल्यानं बीडच्या क्रीडा विश्वात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : October 5, 2026 at 11:59 AM IST
बीड Beed Cricketers in Maharashtra Ranji Team : महाराष्ट्रच्या रणजी क्रिकेट संघात बीड जिल्ह्यातील तीन गुणवंत खेळाडूंची निवड झाल्यानं बीडच्या क्रीडा विश्वात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. आगामी 2026-27 च्या रणजी हंगामासाठी बीडच्या सौरभ नवले, सचिन धस आणि ऋषिकेश सोनवणे या तीन खेळाडूंनी आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्र संघात स्थान मिळवलं आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल बीड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी खेळाडूंचं अभिनंदन केलं आहे.
जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद क्षण : एकाच वेळी बीड जिल्ह्यातील तीन खेळाडूंची रणजी संघात निवड होणं ही जिल्ह्याच्या क्रिकेट इतिहासातील अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे. क्रिकेटच्या अत्याधुनिक सुविधा आणि प्रशिक्षणाच्या मर्यादा असतानाही या युवा खेळाडूंनी जिद्द, मेहनत, सातत्य आणि कौशल्याच्या जोरावर हे यश संपादन केलं आहे. त्यांच्या या कामगिरीमुळं बीड जिल्ह्यातील युवा क्रिकेटपटूंना निश्चितच प्रेरणा मिळणार आहे. या यशाबद्दल खेळाडूंच्या पालकांशी संपर्क साधून बीड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर यांनी अभिनंदन केलं आहे.
Maharashtra have announced their squad for the upcoming Ranji Trophy 2026–27 season, with Prithvi Shaw named captain for their opening game against Services. #RanjiTrophy #MaharashtraCricket #DomesticCricket #IndianCricket https://t.co/tZaCyJWeLY— Vishal Yadav (@VishalY73709681) October 4, 2026
पृथ्वी शॉ संघाचा कर्णधारपदी नियुक्ती : महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड या पहिल्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. 6, 9 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी पुदुचेरी इथं ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या तीन सामन्यांच्या अनधिकृत वनडे मालिकेसाठी ऋतुराजची भारत 'अ' संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 11 ऑक्टोबरच्या सामन्यामुळं गायकवाड रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या फेरीत सहभागी होऊ शकणार नाही. युवा अष्टपैलू खेळाडू अर्शिन कुलकर्णी देखील इंडिया 'अ' संघात सहभागी असल्यामुळं सर्व्हिसेसविरुद्धचा पहिला सामना खेळू शकणार नाही, त्यामुळं पृथ्वी शॉला ही महत्त्वपूर्ण संधी मिळाली आहे. परिणामी फलंदाज म्हणून योगदान देण्यासोबतच संघाला मैदानावर योग्य दिशा देण्याचं आव्हानही शॉसमोर असेल.
पहिल्या रणजी ट्रॉफी सामन्यासाठी महाराष्ट्राचा संघ : पृथ्वी शॉ (कर्णधार), सचिन धस, वैभव दारकुंडे, दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, सौरभ नवले (यष्टीरक्षक), विकी ओस्तवाल, राजवर्धन भुंगेकर, मुकेश चौधरी, प्रदीप दधे, तनय संघवी, हितेश वाळुंज, हृषीकेश सोनवणे, अथर्व धर्माधिकारी.
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