धक्कादायक...! क्रिकेट खेळताना वाद झाला अन् मैदानातच केली तरुणाची हत्या
क्रिकेट खेळताना झालेल्या वादातुन एका 26 वर्षीय तरुणाची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Published : February 5, 2026 at 12:45 PM IST
ठाणे Murder on Cricket Ground in Thane : शहरातील टीएमटी बस स्टॉप जवळील गावदेवी मैदान परिसरात क्रिकेटच्या वादातुन एका 26 वर्षीय तरुणाची हत्या झाल्याची घटना बुधवारी (4 फेब्रुवारी) संध्याकाळी 5 वाजेच्या सुमारास घडली. रोहन मोरे असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव असून त्याची तलवारीनं वार करत हत्या केल्याचं समोर आलंय. तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाल्याची माहिती नौपाडा पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली आहे.
अन्य आरोपींचा शोध सुरु : ठाण्याच्या गावदेवी मैदानात हा प्रकार घडला. या घटनेची माहिती मिळताच नौपाडा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मंगेश भांगे यांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकानं घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करत रोहनचा मृतदेह तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत असून घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन नौपाडा पोलीस ठाण्यात सहाय्यक आयुक्त यांनीही भेट देऊन प्रकरण समजून घेतले. तसंच आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केलं. नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी दोघांना संशयावरुन ताब्यात घेतलं आहे. तर हत्येतील अन्य आरोपीचा शोध पोलिसांकडून सुरु आहे.
आधी खेळत होते क्रिकेट : विशेष म्हणजे भांडण होण्याआधी मयत आणि आरोपी हे एकत्र क्रिकेट खेळत होते. मात्र खेळताना काही वाद होऊन त्याचं पर्यवसान भांडणात झालं आणि त्यातून ही हत्या झाली असल्याचं पोलीस उपआयुक्त सुभाष बुरसे यांनी सांगितलं. याबाबत पुरावे गोळा करण्याचं काम नौपाडा पोलीस करत असून गुरुवारी आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे.
