ताकदीचा नवा बादशाह! 25 वर्षीय पठ्ठ्यानं उचललं तब्बल 511 किलो वजन, केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; पाहा व्हिडिओ
बर्मिंगहॅममधील युटिलिटा एरिना इथं झालेल्या जागतिक डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपमध्ये, 25 वर्षीय राऊल फ्लोरेसनं इतिहास रचला.
Published : September 6, 2026 at 2:50 PM IST
बर्मिंगहॅम World Record In Deadlift : बर्मिंगहॅममधील युटिलिटा एरिना इथं झालेल्या जागतिक डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपमध्ये, 25 वर्षीय राऊल फ्लोरेसनं इतिहास रचला. मेक्सिकोच्या राऊल फ्लोरेसनं डेडलिफ्टमध्ये 511 किलोग्रॅम वजन उचलून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. फ्लोरेसनं 510 किलोग्रॅम वजन उचलणाऱ्या हाफ्थॉर ब्योर्नसनचा जागतिक विक्रम मोडला. यामुळं फ्लोरेस जगातील सर्वात शक्तिशाली पुरुषांपैकी एक बनला आहे. ब्योर्नसननं 2025 च्या जागतिक डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपमध्ये 510 किलोग्रॅमचा हा डेडलिफ्ट विक्रम प्रस्थापित केला होता.
राऊल फ्लोरेस गेल्या काही काळापासून डेडलिफ्ट स्पर्धेच्या क्रमवारीत वेगानं प्रगती करत आहे. जेव्हा फ्लोरेसनं जागतिक डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपच्या सरावादरम्यान 504 किलोग्रॅम वजन उचललं, तेव्हा तो मुख्य स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करेल अशी अपेक्षा होती आणि त्यानं तसं करुन दाखवलं. मुख्य इव्हेंटमध्ये, हाफथॉर ब्योर्नसनचा 510 किलोचा विक्रम मोडला जाईल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती, पण फ्लोरेसनं यशस्वीपणे बारबेल उचलताच संपूर्ण हॉल टाळ्यांच्या कडकडाटानं दुमदुमला.
511 KG EN PESO MUERTO, 1124 Libras— Óscar Mota Aldrete (@mota_sports) September 5, 2026
El RÉCORD MUNDIAL es de un mexicano
Raul #Tayzon Flores 🇲🇽#Strongman pic.twitter.com/BcwOxvqguU
500 किलो वजन उचलणारा फ्लोरेस ठरला तिसरा लिफ्टर : फ्लोरेस हा स्ट्रॉंगमॅनच्या इतिहासात अर्ध्या टनापेक्षा जास्त, म्हणजेच 500 किलो वजन उचलणारा केवळ तिसरा खेळाडू ठरला. फ्लोरेसच्या आधी, 2016 मध्ये एडी हॉलनं सर्वप्रथम 500 किलो वजन उचललं होतं. त्यानंतर एडी हॉलचा विक्रम हाफथॉर ब्योर्नसननं मोडला, ज्यानं 501 किलो वजन उचललं.
25 वर्षीय खेळाडूनं केला विश्वविक्रम : काही वर्षांनंतर हाफथॉरनं स्वतःचाच विक्रम सुधारण्याचा निर्णय घेतला. हे साध्य करण्यासाठी, त्यानं निवृत्तीतून परतण्याचा निर्णय घेतला. परतल्यानंतर, हाफथॉरनं 510 किलो वजन उचलण्याचं ध्येय ठेवलं आणि तो त्यात पूर्णपणे यशस्वी झाला. अशाप्रकारे, हाफथॉरनं स्वतःचाच जागतिक विक्रम मोडून एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला, पण अवघ्या एका वर्षातच, त्याचा विक्रम एका 25 वर्षीय खेळाडूनं मोडला.
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