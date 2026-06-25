25 जून... जेव्हा भारतानं पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला अन् पहिल्यांदा विश्वविजेताही झाला!
25 जून 1932 रोजी पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणाऱ्या भारतीय संघानं विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिजला हरवून बरोबर 51 वर्षांनंतर 1983 चा विश्वचषक जिंकला होता.
Published : June 25, 2026 at 10:34 AM IST
मुंबई 1983 World Cup Winning Anniversary : भारतात क्रिकेट हा सर्वात जास्त खेळला जाणारा आणि पाहिला जाणारा खेळ आहे. भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. जर भारतातील 10 पैकी 8 तरुणांना खेळात करिअर करायचं असेल, तर त्यांची निवड क्रिकेट आहे. मात्र 1983 पूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. 1983 हे वर्ष असं आलं की ज्यानं भारतीय क्रिकेटला जागतिक स्तरावर स्थापितच केलं नाही तर देशातील प्रत्येक गावातील मुलांपर्यंत हा खेळ पोहोचवला.
INDIA WON THE ICC WORLD CUP ON THIS DAY IN 1983. 🇮🇳— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 25, 2026
- Kapil Dev became the youngest ever captain to lift the trophy. 🏆 pic.twitter.com/9RrKxBtFBa
51 वर्षांनंतर साकारता आला विश्वविजय : 25 जून 1932 रोजी पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणाऱ्या भारतीय संघानं विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिजला हरवून बरोबर 51 वर्षांनंतर 1983 चा विश्वचषक जिंकला होता. 1983 च्या अंतिम सामन्यातील त्या विजयानं सध्या भारतीय क्रिकेटच्या मजबूत आणि प्रभावशाली स्थितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. इकतंच नव्हे तर सचिन तेंडुलकरसारखे महान क्रिकेटपटूही या विजयानं प्रेरित होऊन क्रिकेटमध्ये आले. 1983 मध्ये जागतिक स्तरावर भारतीय क्रिकेट संघाची गणना कमकुवत संघांमध्ये केली जात होती. कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ 'अंडरडॉग' म्हणून विश्वचषकात गेला होता. भारतीय संघ विजेता म्हणून उदयास येईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. भारतीय संघानंही तशी अपेक्षा केली नसेल. पण, ज्यांच्याकडून कमीत कमी अपेक्षा असतात तेच इतिहास घडवतात.
1983 चा वनडे विश्वचषक 60 षटकांचा खेळला गेला. अंतिम सामन्यात भारत आणि वेस्ट इंडिज आमनेसामने होते. वेस्ट इंडिजनं त्यापूर्वी झालेले दोन्ही विश्वचषक जिंकले होते, त्यामुळं भारतासाठी सामना सोपा नव्हता. 1983 पूर्वी 1975 आणि 1979 चा विश्वचषक खेळला गेला होता. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारतानं फक्त एकच सामना जिंकला होता. वेस्ट इंडिज पहिल्या दोन विश्वचषकांचा विजेता होता आणि तिसऱ्या हंगामातही विजयाचा प्रबळ दावेदार होता. असं असतानाही भारतानं सर्वांना आश्चर्यचकित करुन स्पर्धा जिंकली. या विश्वचषकानंतर भारतातील क्रिकेटचा चेहरामोहराच बदलला.
The victory that inspired generations ✨#OTD in 1983, Kapil Dev and his men defended 183 against the West Indies at Lord's to clinch #TeamIndia's maiden World Cup title 🏆 pic.twitter.com/YPWemFFPYY— BCCI (@BCCI) June 25, 2026
विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिजलाच हरवून झाली सुरुवात : भारतानं पहिल्याच साखळी सामन्यात वेस्ट इंडिजला हरवून खळबळ उडवून दिली. मँचेस्टरमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात टीम इंडियानं यशपाल शर्माच्या 89 धावांच्या खेळीच्या मदतीनं 262 धावा केल्या. त्यावेळी वनडे सामने 60 षटकांचे होते. रॉजर बिन्नी आणि रवी शास्त्री यांनी 3-3 विकेट घेतल्या आणि भारताला 34 धावांनी विजय मिळवून दिला.
झिम्बाब्वेवर 5 विकेटनं विजय : त्यानंतर भारतानं झिम्बाब्वेचा 5 विकेटनं पराभव केला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेनं 155 धावा केल्या. मदन लाल यांना तीन विकेट मिळाल्या. भारतानं 5 विकेट गमावून लक्ष्य गाठलं. संदीप पाटीलनं त्या सामन्यात अर्धशतकी खेळी केली.
सलग दोन सामने गमावले : त्यानंतर मात्र भारतानं सलग दोन सामने गमावले. ऑस्ट्रेलियानं 162 धावांच्या मोठ्या फरकानं भारताचा पराभव केला. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध 66 धावांनी पराभव पत्करला. ट्रेवर चॅपेलनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात 110 आणि व्हिव्ह रिचर्ड्सनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात 119 धावा केल्या होत्या.
#OnThisDay in 1983, 𝙆𝙖𝙥𝙞𝙡'𝙨 𝘿𝙚𝙫𝙞𝙡𝙨 defied all odds to lift 🇮🇳’s first ever ICC World Cup! 🤩 pic.twitter.com/K95e3dMBPc— Mumbai Indians (@mipaltan) June 25, 2026
कपिल देव यांच्या खेळीमुळं झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघानं 17 धावांत 5 विकेट गमावल्या. त्यानंतर कपिल देव यांनी 175 धावांची ऐतिहासिक खेळी खेळली. ही खेळी आजही प्रत्येक क्रिकेटप्रेमीच्या लक्षात आहे. वनडे सामन्यात कोणत्याही भारतीय फलंदाजानं केलेलं ते पहिलंच शतक होतं. या शतकामुळं भारताचा आकडा 266 धावांवर पोहोचला. प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा डाव 235 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला.
ऑस्ट्रेलियाकडून बदला घेतला : आपल्या शेवटच्या गट सामन्यात भारतानं ऑस्ट्रेलियाकडून पराभवाचा बदला घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 247 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाची मजबूत फलंदाजी फळी फक्त 129 धावांवर आटोपली. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांनी त्या सामन्यात 29 धावांत 4 बळी घेतले होते.
उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर विजय : उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारतासमोर यजमान इंग्लंडचं आव्हान होतं. इंग्लंडचा डाव 213 धावांवर आटोपला. त्यांचा एकही फलंदाज 40 धावांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. कपिल देव यांनी 3 बळी घेतले तर रॉजर बिन्नी आणि मोहिंदर अमरनाथ यांनी 2-2 बळी घेतले. संदीप सिंगच्या 32 चेंडूत 51 धावांच्या वादळी खेळीमुळं भारताला विजय मिळाला. यशपाल शर्मा यांनी 61 धावा केल्या तर मोहिंदर अमरनाथ यांनी 46 धावा केल्या.
अंतिम फेरीत 183 धावांचा बचाव : अंतिम सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना 183 धावा केल्या. श्रीकांतनं 38 धावांची खेळी केली. वेस्ट इंडिजकडून सर अँडी रॉबर्ट्सनं 3 विकेट घेतल्या. माल्कम मार्शल आणि मायकेल होल्डिंग यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या. वेस्ट इंडिजच्या आक्रमक फलंदाजीसमोर हे सोपं लक्ष्य वाटत होतं. व्हिव्ह रिचर्ड्सही वादळी पद्धतीनं फलंदाजी करत होते. पण 28 चेंडूत 33 धावा काढल्यानंतर तो बाद झाला आणि वेस्ट इंडिजचा डाव घसरला. कॅरेबियन संघ 140 धावांवर ऑलआउट झाला. भारतानं सामना 43 धावांनी जिंकला आणि विजेतेपद पटकावत नवा इतिहास लिहिला.
एकुणच भारतीय संघाच्या या करिष्माई आणि ऐतिहासिक विजयानं भारतातील क्रिकेट पूर्णपणे बदलून टाकलं. भारताचा हा विजय कधीही हार न मानण्याची आणि कोणत्याही परिस्थितीतून जिंकण्याची प्रेरणा म्हणून आजही चिन्हांकित आहे.
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