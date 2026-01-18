काय सांगता! संघाला गाठता आलं नाही 40 धावांच लक्ष्य; पाकिस्तानात 232 वर्षे जुना विक्रम तुटला; पाहा व्हिडिओ
क्रिकेटमधील एक मोठा विश्वविक्रम मोडला गेला आहे. पाकिस्तानच्या भूमीवर 232 वर्षांपूर्वी पाहिलेला पराक्रम साध्य झाला आहे.
कराची Lowest Target Defended : 17 जानेवारी 2026 रोजी पाकिस्तानमध्ये अशी एक घटना घडली ज्यानं संपूर्ण क्रिकेट जगताला धक्का दिला. कराचीच्या नॅशनल स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या एका सामन्यात असं दृश्य पाहायला मिळालं ज्यावर कोणीही विश्वास ठेवू शकत नाही. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये फक्त 40 धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी बचाव करताना पाकिस्तान टेलिव्हिजन (PYV) नं सुई नॉर्दर्न गॅस पाईपलाईन्स लिमिटेड (SNGPL) ला 2 धावांनी पराभूत केलं आणि अशा प्रकारे इतिहास रचला.
40 धावाही करु शकला नाही संघ : या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी सामन्यात पीटीव्हीनं दोन्ही डावांमध्ये अनुक्रमे 166 आणि 111 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, एसएनजीपीएलनं पहिल्या डावात 238 धावा करुन सामन्यावर जवळजवळ पूर्ण ताबा मिळवला. यानंतर, पीटीव्हीकडे दुसऱ्या डावात फक्त 39 धावांची आघाडी होती, ज्यामुळं एसएनजीपीएलला जिंकण्यासाठी फक्त 40 धावांचं लक्ष्य मिळालं. पण पुढं जे घडलं त्यानं सर्व क्रिकेट जगताला आश्चर्यचकित केलं. हातात 10 विकेट असूनही, एसएनजीपीएल 40 धावांचं लक्ष्यही गाठू शकलं नाही. संपूर्ण संघ दबावाखाली कोसळला आणि दुसऱ्या डावात एसएनजीपीएलचा संघ 40 धावा करण्याच्या आत सर्वबाद झाला. यासह हा सामना प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एखाद्या संघानं 40 धावांचा बचाव करुन सामना यशस्वीरित्या जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सर्वात कमी धावसंख्या बचावण्याचा मागील विक्रम 232 वर्षांपूर्वी स्थापित झाला होता.
1794 मध्ये झाला होता जागतिक विक्रम : पाकिस्तान टेलिव्हिजननं 40 धावांचं लक्ष्य राखून 232 वर्षे जुना विक्रम मोडला. 1794 मध्ये, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) नं ओल्ड लॉर्ड्सवर 41 धावांचं लक्ष्य राखताना ओल्डफिल्ड्सना 34 धावांवर गुंडाळलं होतं. कराचीतील या ऐतिहासिक विजयानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत काहीही घडू शकतं. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावात सैफुल्ला बंगशच्या 14 धावा एसएनजीपीएलसाठी सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, संघाचे पहिले पाच फलंदाज फक्त 13 धावाच जोडू शकले, ज्यामुळं संघ कोसळला. पीटीव्हीच्या ऐतिहासिक विजयाचा नायक डावखुरा फिरकी गोलंदाज अली उस्मान होता, ज्यानं दुसऱ्या डावात फक्त 9 धावा देऊन 6 बळी घेतले. त्यानं सामन्यात 10 बळी पूर्ण केले, पहिल्या डावात 4 बळी घेतले. या चमत्कारिक विजयात वेगवान गोलंदाज अमद बटनंही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं दुसऱ्या डावात 4 बळी घेतले आणि 2.80 च्या इकॉनॉमीनं 28 धावा देत 10 षटकं गोलंदाजी केली.
