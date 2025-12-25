22 फलंदाजांची शतकं, संघाचा 397 धावांनी विजय, खेळाडूनं घेतले 6 झेल; विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्याच दिवशी विक्रमांचा पाऊस
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सुरु झाली आहे. या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी 22 फलंदाजांनी शतकं ठोकली आणि या स्पर्धेचा इतिहास बदलला.
Published : December 25, 2025 at 10:00 AM IST
मुंबई Record Day in VHT : भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 या देशांतर्गत क्रिकेटची धूम आहे. 24 डिसेंबर रोजी या स्पर्धेचा नवीन हंगाम सुरु झाला. पहिल्या दिवशी, स्पर्धेच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही न गाठलेले अनेक विक्रम प्रस्थापित झाले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, 24 डिसेंबर 2025 हा दिवस भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटच्या इतिहासात कायमचा कोरला जाईल. या दिवशी, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये कधीही न पाहिलेला पराक्रम झाला. देशभरातील विविध मैदानांवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी अशी वादळी खेळी केली की गोलंदाज असहाय्य दिसले.
एकाच दिवशी झाली 22 शतकं : खरं तर, विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात एकाच दिवशी एकूण 22 शतकं झळकावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेटमधील हा सर्वोच्च विक्रम आहे. एकाच दिवशी 19 शतकांचा मागील विक्रम 12 डिसेंबर 2021 आणि 3 जानेवारी 2025 रोजी झाला होता. मात्र, आता हा विक्रम मोडला गेला आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारख्या दिग्गजांपासून ते तरुण खेळाडूंनी हा विक्रम मोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
रोहित आणि विराटनं ठोकली शतकं : 24 डिसेंबर 2025 रोजी, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली अनेक वर्षांनी या स्पर्धेत खेळले. दोघांनीही शतकं ठोकली. मुंबईसाठी, रोहित शर्मानं जयपूरमध्ये सिक्कीमविरुद्ध फक्त 94 चेंडूत 155 धावांची स्फोटक खेळी केली, ज्यामध्ये 9 षटकार आणि 18 चौकारांचा समावेश होता. तर विराट कोहलीनं आंध्र प्रदेशविरुद्ध 101 चेंडूत 131 धावांची शानदार खेळी केली.
𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗦𝗵𝗼𝘄 🍿— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
1⃣5⃣5⃣ runs
9⃣4⃣ balls
1⃣8⃣ fours
9⃣sixes
Rohit Sharma announced his return to the #VijayHazareTrophy in a grand fashion with a memorable knock against Sikkim 🔥@IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/cuWMUenBou
बिहार संघासाठी तीन फलंदाजांनी ठोकली शतकं : रोहित आणि विराटनं शतकं ठोकून दिवसाची सुरुवात चांगली केली, परंतु खरं वादळ बिहार आणि झारखंडमधील सामन्यात आला. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध 574 धावा करुन बिहारनं लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. बिहारसाठी, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं फक्त 36 चेंडूत शतक ठोकून इतिहास रचला. तो लिस्ट-ए शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला. कर्णधार साकिबुल गनीनं फक्त 32 चेंडूत शतक झळकावलं, जे लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये भारतीय खेळाडूचं सर्वात जलद शतक आहे. त्याच सामन्यात बिहारकडून आयुष लोहारुकानं 116 धावांची दमदार खेळी केली.
Watch 📽️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
🚨 Record-breaking innings 🚨
𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁 (14y & 272d) to score a 💯 in Men's List A cricket ✅
𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 1⃣5⃣0⃣ (59 balls) in Men's List A Cricket ✅
A marathon 190(84) by Vaibhav Sooryavanshi lights up Bihar's #VijayHazareTrophy 2025/26 opener against… pic.twitter.com/cu8SPQ9Y5I
इशान किशनची वादळी खेळी : दरम्यान, झारखंडकडून इशान किशननं कर्नाटकविरुद्ध फक्त 33 चेंडूत शतक झळकावून दुसरं सर्वात जलद भारतीय लिस्ट-ए शतक झळकावलं. प्रत्युत्तरादाखल, कर्नाटकच्या देवदत्त पडिक्कलनं शानदार 147 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. यांच्याशिवाय सौराष्ट्रविरुद्ध 212 धावांची ऐतिहासिक खेळी खेळणाऱ्या ओडिशाच्या स्वस्तिक सामलनं 169 चेंडूत 21 चौकार आणि 8 षटकार मारुन हे द्विशतक झळकावलं.
𝐕𝐢𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 😎— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
1️⃣3️⃣1️⃣ runs
1️⃣0️⃣1️⃣ balls
1️⃣4️⃣ fours
3️⃣ sixes
A terrific knock from Virat Kohli as he guided Delhi to a 4️⃣-wicket victory against Andhra 👏
He also completed 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in Men’s List A cricket 🫡 @IDFCFIRSTBank | @imVkohli |… pic.twitter.com/kCfdl3yux1
इतर फलंदाजांनीही झळकावली शतकं : 24 डिसेंबर 2025 रोजी शतक झळकावणाऱ्यांची यादी एवढ्यावरच थांबली नाही. या यादीत अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, ध्रुव शौरे, यश दुबे, समर गज्जर, स्नेहल कौथनकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगडोह, अमन मोखाडे, हिमांशू राणा, रवी सिंग, बिप्लब सामंतरे, फिरोजम जोतिन आणि विष्णू विष्णू यांनीही शतकं झळकावली आहेत.
A record-breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi 💪— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
The 14-year-old creates more history with a blazing 1⃣9⃣0⃣ (84) against Arunachal Pradesh 👏#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wGBObqqWjy
22 शतकांशिवाय विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दिवशी आणखी काही विक्रम झाले आहेत -
- बिहारचा 397 धावांनी विजय : बिहारचा अरुणाचल प्रदेशविरुद्धचा 397 धावांचा विजय हा पुरुषांच्या लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये कोणत्याही संघाचा दुसरा सर्वोच्च विजय आहे, जो 2022-23 मध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या तामिळनाडूच्या 435 धावांच्या विजयानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- कर्नाटकचा 413 धावांचा ऐतिहासिक पाठलाग : कर्नाटकनं अहमदाबादमध्ये झारखंडविरुद्ध 413 धावांचं लक्ष्य गाठलं, जे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक आहे. यापूर्वीचा सर्वोच्च विजय 2011-12 मध्ये गोव्याविरुद्ध आंध्र प्रदेशचा 384 धावांचा पाठलाग होता.
- गोलंदाजानं 9 षटकांत दिल्या 116 धावा : अरुणाचल प्रदेशच्या मिबोम मोसूनं त्याच्या 9 षटकांत 113 धावा दिल्या, ज्या पुरुषांच्या लिस्ट-ए सामन्यात गोलंदाजानं दिलेल्या सर्वाधिक धावा आहेत. मागील विक्रम नेदरलँड्सच्या बास डी लीडे यांच्या नावावर होता, ज्यानं 2023 च्या विश्वचषक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 115 धावा दिल्या होत्या.
- खेळाडूच्या द्विशतकानंतरही संघाचा पराभव : ओडिशाच्या स्वस्तिक सामलनं सौराष्ट्रविरुद्ध शानदार 212 धावा केल्या, पण तरीही त्याचा संघ पराभूत झाला. लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूनं द्विशतक केल्यानंतर संघाचा पराभव होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये बेन डंकनं क्वीन्सलँडविरुद्ध नाबाद 229 धावा केल्या होत्या, परंतु त्याचा संघही पराभूत झाला होता.
- एका सामन्यात 6 झेल घेऊन विश्वविक्रम : त्रिपुराविरुद्धच्या सामन्यात केरळच्या विघ्नेश पुथूरनं 6 झेल घेतले, ज्यात त्याच्या स्वतःच्या गोलंदाजीवर एक झेल होता. तो आता पुरुषांच्या लिस्ट-ए सामन्यात सहा झेल घेणारा पहिला क्षेत्ररक्षक बनला आहे.
