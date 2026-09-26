"भारतासाठी माझा शेवटचा विश्वचषक..."; विराट कोहलीचं निवृत्तीबाबत मोठं विधान
भारताचा माजी क्रिकेट कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीनं वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीबाबत मोठं विधान केलं आहे.
Published : September 26, 2026 at 3:18 PM IST
मुंबई Virat Kohli : भारताचा माजी क्रिकेट कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीनं, सध्याच्या भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचं कौतुक करताना, पुढील वर्षीच्या वनडे विश्वचषकाबाबतही एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. विश्वचषकापूर्वी वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करणार असल्याचा संशय असलेल्या कोहलीनं आता स्पष्ट केलं आहे की, तो या स्पर्धेत खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. या विधानात कोहलीनं स्वतःला दिलेलं एक वचनही उघड केलं, की त्याचं एकच ध्येय आहे, विश्वचषक जिंकणं.
VIRAT KOHLI TALKING ABOUT HIS FINAL WORLD CUP IN 2027. 🥹🇮🇳— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 26, 2026
“2027 World Cup is going to be the last World Cup I’m going to play for India. That’s my motivation, the goal is absolutely to win the cup, whatever it takes, I’m ready”. (JioStar). pic.twitter.com/fsNBgC1dWj
काय म्हणाला कोहली : 27 सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरु होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत खेळणाऱ्या विराट कोहलीनं, जिओ हॉटस्टारवरील एका मुलाखतीत पुढील वर्षीच्या वनडे विश्वचषकाबाबत स्पष्टपणे सांगितलं. तो म्हणाला, "हा भारतासाठी माझा शेवटचा विश्वचषक असेल आणि तो जिंकणं हे माझं ध्येय आहे, त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल." कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर आपल्या खेळात झालेल्या बदलांविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कोहली म्हणाला, "सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मी स्वतःला अधिक मोकळेपणानं खेळण्याचं वचन दिलं आहे. मी लोकांच्या माझ्याकडून असलेल्या अपेक्षांची चिंता करणार नाही. बऱ्याच काळापासून, परिस्थिती स्थिर ठेवण्याची माझी भूमिका राहिली आहे. मला माहित आहे की मी चांगली कामगिरी करु शकतो, फटके मारु शकतो, पण जेव्हा परिस्थिती तुमच्या बाजूनं नसते आणि तुम्ही कठीण खेळपट्टीवर खेळत असता, तेव्हा तुम्ही अशा परिस्थितीत असता जिथं तुम्हाला वाटते, मी फटके मारु शकतो, पण मला एक विशिष्ट भूमिका बजावावी लागेल."
Virat Kohli is ready to give 'whatever it takes' to win the 2027 World Cup for India 🔥 pic.twitter.com/BSygbK4vDJ— Cricbuzz (@cricbuzz) September 26, 2026
शुभमनबाबत काय म्हणाला कोहली : विराट कोहलीनं आपल्या मुलाखतीत टीम इंडियाचा सध्याचा वनडे कर्णधार, शुभमन गिल याचाही उल्लेख केला आणि म्हणाला की, शुभमन अजूनही कर्णधारपदाचे बारकावे शिकत आहे. तो या भूमिकेत नवीन आहे, पण भारतीय संघाचं नेतृत्व करण्यासाठी त्याच्याकडे योग्य वृत्ती आणि इच्छाशक्ती आहे. मैदानावर संघाच्या रणनीतीबद्दल गिलचं स्पष्ट मत आहे. प्रत्येक कर्णधाराप्रमाणेच, अधिक अनुभव आणि परिस्थितीची समज आल्यावर तो निश्चितपणे अधिक चांगली कामगिरी करत राहील. पण त्याच्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचं प्रभावीपणे नेतृत्व करण्याची इच्छाशक्ती आहे, जी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळं, माझा विश्वास आहे की तो दीर्घकाळ कर्णधारपद भूषवेल.
🔴VIRAT KOHLI ANNOUNCED HIS RETIREMENT AFTER WC 2027 🤯— Sam (@cricsam02) September 26, 2026
Virat🎙️: " for me, it's the last world cup i'm going to play for india & that is my motivation. like, you know, to leave everything out there. and of course, the goal is absolutely to win the world cup and whatever it takes,… pic.twitter.com/UB15hPmuKN
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