एकाच डावात दोन फलंदाज रिटायर्ड आउट; T20 क्रिकेटच्या इचिहासात पहिल्यांदाच घडलं
न्यूझीलंडच्या सुपर स्मॅश लीगमध्ये एकाच डावात दोन फलंदाज निवृत्त झाले तेव्हा एक विक्रम झाला. असं यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं.
Published : January 5, 2026 at 10:39 AM IST
वेलिंग्टन 2 Batsman Retire Out : न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या सुपर स्मॅश लीगमध्ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स आणि ओटागो यांच्यात खेळलेला सामना बरोबरीत सुटला. दोन्ही संघांनी शेवटच्या षटकापर्यंत विजय मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु शेवटी कोणत्याही संघाला विजय मिळवता आला नाही. प्रथम फलंदाजी करताना ओटागोनं 166 धावा केल्या. त्यानंतर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सनंही निर्धारित 20 षटकांत 166 धावा केल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, नॉर्दर्न संघाचे सामन्यात दोन फलंदाज रिटायर आउट झाले. टी-20 क्रिकेट सामन्यात एकाच डावात दोन फलंदाज रिटायर आउट होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
At the innings break ⏸️— Super Smash (@SuperSmashNZ) January 4, 2026
Max Chu leads the Volts with an unbeaten 64 while the Brave finish strongly with the ball 🤩
Watch the second innings LIVE and free on TVNZ+ & DUKE 📺
📸 = @photosportnz#SuperSmashNZ pic.twitter.com/KnMGA76K4X
दोन्ही फलंदाज संथ फलंदाजीमुळं रिटायर आउट : नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सकडून कटनी क्लार्क आणि जो कार्टरनं डावाची सुरुवात केली. त्यांना चांगली सुरुवात देण्यात अपयश आलं. त्यानंतर ब्रेट हॅम्प्टननं 30 चेंडूत 35 धावा केल्या आणि त्यांचा डाव वाढवता आला नाही. त्यानंतर झेवियर बेल आणि जीत रावल यांनी क्रीजवर राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दोन्ही खेळाडूंनी खूप हळू फलंदाजी केली. रावलनं 28 चेंडूत 23 धावा केल्या, तर बेलनं 13 चेंडूत फक्त 9 धावा केल्या. जेव्हा दोन्ही खेळाडू जलद धावा करण्यात अपयशी ठरले तेव्हा त्यांना रिटायर्ड आउट घोषित करण्यात आलं. जेव्हा एखादा फलंदाज स्वेच्छेनं निवृत्त होतो तेव्हा त्यांना रिटायर्ड आउट मानलं जातं.
Jeet Raval Retired out— JaayShaan (VaidhyaJayaShankar) (@JaayShaan) January 4, 2026
Xavier Bell Retired out #SuperSmashNZ #NDvOTA
अखेर सामना बरोबरीत : नंतर कर्णधार बेन पोमारेनं 10 चेंडूत 20 धावा केल्या, ज्यात दोन चौकार आणि एक षटकार होता. स्कॉट कुगेलेइजननं शेवटी 12 चेंडूत 34 धावांची वादळी खेळी केली ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकार होते. मात्र, हे खेळाडू देखील संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत आणि संघ 20 षटकात फक्त 166 धावा करु शकला, ज्यामुळं सामना बरोबरीत सुटला. तत्पुर्वी ओटागोसाठी मॅक्सनं 42 चेंडूत 64 धावा केल्या, ज्यात पाच चौकार आणि एक षटकार होता. जॅक बोलेलेनं 24 धावा केल्या. जमाल टॉडनं 32 धावा केल्या. या खेळाडूंमुळंच संघ 166 धावा करु शकला.
Cool, calm, unbeaten 💪— Super Smash (@SuperSmashNZ) January 4, 2026
Max Chu delivers for the Volts with his innings of 64* and takes home KFC Man of the Match 🏆
📸 = @photosportnz#SuperSmashNZ pic.twitter.com/SK5oO7DTBO
हेही वाचा :