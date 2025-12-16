ठरलंं...! 'या' दिवशी सुरु होणार 'इंडिया का त्यौहार'; मिनी-लिलावापूर्वी मोठी अपडेट समोर
आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावापूर्वी 19वा हंगाम कधी सुरु होणार यबाबात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
Published : December 16, 2025 at 12:48 PM IST
मुंबई IPL 2026 Date : आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावापूर्वी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयपीएलचा 19वा हंगाम 26 मार्च 2026 रोजी सुरु होऊ शकतो आणि अंतिम सामना 31 मार्च रोजी होणार आहे. आगामी आयपीएल हंगामासाठी मिनी लिलाव आज 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे. युएईमध्ये होणाऱ्या या लिलावात दहा संघ 350 हून अधिक खेळाडूंसाठी बोली लावतील.
🚨BREAKING🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) December 15, 2025
IPL 2026 to begin on March 26 with the final scheduled to be held on May 31. pic.twitter.com/Ffno1Ctxwg
बीसीसीआयनं सर्व फ्रँचायझींना दिली माहिती : क्रिकबझच्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये आयपीएल 26 मार्च रोजी सुरु होईल आणि 31 मे पर्यंत चालेल. हा निर्णय अबुधाबी इथं झालेल्या आयपीएल फ्रँचायझी बैठकीत घेण्यात आला आणि बीसीसीआयनं सर्व फ्रँचायझींना त्याबद्दल माहिती दिल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. आयपीएल सीझन 19च्या तारखा मंगळवारी लिलावापूर्वी एका ब्रीफिंग दरम्यान लीगचे सीईओ हेमांग अमीन यांनी जाहीर केल्या. पारंपारिकपणे, पहिला सामना गतविजेत्याच्या होम ग्राउंडवर खेळला जातो, परंतु चिन्नास्वामी स्टेडियम पुढील हंगामात सामने आयोजित करेल की नाही हे सध्या स्पष्ट नाही.
लिलाव गटात 19 खेळाडूंची भर : यासह, लिलाव नोंदणीतील एकूण खेळाडूंची संख्या आता 369 झाली आहे. लिलाव गटात आणखी 19 खेळाडूंची भर पडली आहे. हे 19 खेळाडू म्हणजे अभिमन्यू ईश्वरन, मणिशंकर मुरा सिंग, विरनदीप सिंग, चामा मिलिंद, केएल श्रीजीत, एथन बॉश, ख्रिस ग्रीन, स्वस्तिक चिकारा, राहुल राज नमला, विराट सिंग, त्रिपुरेश सिंग, काइल व्हेरेन, ब्लेसिंग मुझारबानी, बेन सीयर्स, राजेश मोहंती, स्वस्तिक सामल, सरांश जैन, सूरज संगराजू आणि तन्मय अग्रवाल. आता यात कोणते खेळाडू मालामाल होतात, हे पाहावं लागेल.
आयपीएल आणि पीएसएल एकाच तारखेला होणार सुरु : आयपीएलच्या तारखा जाहीर झाल्यामुळं, आयपीएल आणि पीएसएल दोन्ही स्पर्धा एकाच दिवशी सुरु होतील हे स्पष्ट झाले आहे. पीएसएल 2026 देखील 26 मार्च रोजी सुरु होईल. ही माहिती पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी दिली होती. गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती दिसून आली होती हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मात्र, दोन्ही लीग एकाच तारखेला सुरु होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
