विश्वचषक विजेता कर्णधार अर्जुन रणतुंगावर अटकेची टांगती तलवार; कारण काय?
1996 च्या श्रीलंका क्रिकेट संघाच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा कर्णधार अर्जुन रणतुंगा याला अटक करण्यात येणार आहे.
Published : December 16, 2025 at 1:22 PM IST
कोलंबो Arjuna Ranatunga : 1996 च्या श्रीलंका क्रिकेट संघाच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यांच्या अडचणी वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. पेट्रोलियम मंत्री असताना झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरुन त्यांना अटक करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. ही माहिती कोलंबो न्यायालयाला देण्यात आली.
Sri Lanka: Former Cricketer Arjuna Ranatunga to be arrested over alleged oil scam— ANI Digital (@ani_digital) December 16, 2025
करारामुळं श्रीलंकेला मोठं नुकसान : श्रीलंकेतील भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेच्या, लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या आयोगाच्या (CIABOC) मते, अर्जुन रणतुंगा आणि त्यांच्या भावावर तेल खरेदी प्रक्रियेत बदल केल्याचा आणि काही काळासाठी चढ्या किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. एजन्सीनं म्हटलं आहे की 2017 मध्ये केलेल्या 27 करारांमुळं श्रीलंकेच्या सरकारला अंदाजे 800 दशलक्ष श्रीलंकन रुपयांचं (अंदाजे 235 दशलक्ष भारतीय रुपये) नुकसान झालं.
मायदेशी परतल्यावर अटक : CIABOC नं कोलंबो दंडाधिकारी असांगा बोडारागामा यांना कळवलं की अर्जुन रणतुंगा सध्या परदेशात आहे आणि तो देशात परतल्यानंतर त्याला अटक केली जाईल. त्याचा मोठा भाऊ धम्मिका रणतुंगा याला 15 डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली. मात्र, नंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आलं. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017 मध्ये जेव्हा या कथित अनियमितता घडल्या तेव्हा अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका सरकारमध्ये पेट्रोलियम उद्योग मंत्री होते आणि धम्मिका हे सरकारी मालकीच्या सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) चे प्रमुख होते.
Court orders the release on bail of Dammika Ranatunga, a former chairman of the Ceylon Petroleum Corporation, who was arrested by the Bribery Commission.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 15, 2025
The Bribery Commission informs court that it will arrest and produce before court former minister Arjuna Ranatunga, who has… pic.twitter.com/dMndHg7ZHO
1996 मध्ये श्रीलंकेला बनवलं विश्वविजेता : न्यायालयानं धम्मिका रणतुंगा यांच्यावर प्रवास बंदी देखील घातली आहे. धम्मिका यांच्याकडे श्रीलंका आणि अमेरिकेचं दुहेरी नागरिकत्व आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 13 मार्च रोजी होणार आहे. 62 वर्षीय अर्जुन रणतुंगा हे श्रीलंकेच्या क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक आहेत. रणतुंगाच्या नेतृत्वाखाली 1996 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला हरवून श्रीलंका विश्वविजेता बनला होता.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई : रणतुंगा बंधूंविरुद्धची ही कारवाई राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांच्या सरकारनं केलेल्या व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग मानली जाते. दिसानायके गेल्या वर्षी सत्तेत आले आणि त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. विशेष म्हणजे रणतुंगा कुटुंबातील आणखी एक भाऊ प्रसन्न रणतुंगा यांना गेल्या महिन्यात विमा फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. प्रसन्ना रणतुंगा हे माजी पर्यटन मंत्री होते. तो खटला अजूनही प्रलंबित आहे, तर जून 2022 मध्ये त्यांना एका व्यावसायिकाकडून पैसे उकळल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आलं.
