पर्थच्या वेगवान खेळपट्टीवर फलंदाजांची शरणागती, पहिल्या दिवशी पडल्या 19 विकेट; स्टार्क-स्टोक्सचा जलवा
2025-26 च्या अॅशेस मालिकेची सुरुवात चांगली झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना पर्थमध्ये खेळला जात आहे.
Published : November 21, 2025 at 4:58 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:11 PM IST
पर्थ AUS vs ENG 1st Test Day 1 : 2025-26 च्या अॅशेस मालिकेची सुरुवात चांगली झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना पर्थमध्ये खेळला जात आहे आणि पहिला दिवसच रोमांचक होता. मिचेल स्टार्कच्या सात विकेट्समुळं इंग्लंडचा पहिला डाव 32.5 षटकांत फक्त 172 धावांवर संपला. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडनं प्रत्युत्तर देत यजमानांना अडचणीत आणलं. दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी ऑस्ट्रेलियाचा स्कोअर 9/123 होता. दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंड आणखी धावा जोडण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला बाद करुन आघाडी घेण्याचा प्रयत्न असेल.
England bounce back with the ball to close a riveting day of Test cricket against Australia 👌#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/jtu7DUlsh4— ICC (@ICC) November 21, 2025
स्टोक्सच्या 6 षटकांत 5 विकेट : पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाची निराशाजनक झाली, कांगारुंना पहिला धक्का एकही धावा होण्यापूर्वीच बसला. जोफ्रा आर्चरनं जेक वेदरल्डला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर त्यानं मार्नस लाबुशेनला बाद करुन ऑस्ट्रेलियाला दुसरा धक्का दिला. आर्चर मुख्य आक्रमक होता आणि केरी दुसरा होता. त्यांनी स्टीव्ह स्मिथ आणि उस्मान ख्वाजा यांचे महत्त्वाचे बळी घेतले. त्यानंतर स्टोक्सनं कहर केला, सलग पाच बळी घेत ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला. स्टोक्सनं त्याच्या सहा षटकांत 23 धावांत 5 धावा दिल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून अॅलेक्स कॅरीनं 26, कॅमेरॉन ग्रीननं 24 आणि ट्रॅव्हिस हेडनं 21 धावा केल्या. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ 17 धावांवर बाद झाला.
That... was crazy 😅— England Cricket (@englandcricket) November 21, 2025
🏏 Runs: 295
☝️ Wickets: 19
What a way to kick-start the series! 🔥 pic.twitter.com/tvMvjW3yvU
दिवसाच्या सुरुवातीला स्टार्कचा कहर : दिवसाच्या सुरुवातीला मिचेल स्टार्कनं एक घातक गोलंदाजी केली, त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम स्पेल दिला आणि इंग्लंडला फक्त 172 धावांत बाद करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्टार्कनं 32.4 आणि 32.5 षटकांत सलग चेंडूंवर जेमी स्मिथ आणि मार्क वूड यांना बाद करत सात विकेट्स घेतल्या. पदार्पण करणाऱ्या ब्रँडन डॉगेटनंही दोन विकेट्स घेतल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीननंही एक विकेट घेतली. इंग्लंडकडून हॅरी ब्रूकनं सर्वाधिक 52 धावा केल्या.
Test cricket at its most enthralling!— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
Day one of the #Ashes delivered some stunning moments. https://t.co/Q7jImGgYWd
पर्थ स्टेडियमवर पहिल्या दिवशी सर्वाधिक विकेट्स :
- ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड - 19 विकेट्स (2025)
- ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत - 17 विकेट्स (2024)
हेही वाचा :