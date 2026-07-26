18 वर्षीय अनाहतनं रचला इतिहास! जागतिक ज्युनियर स्क्वॅश विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय
भारताच्या अनाहत सिंगनं ज्युनियर स्क्वॅश विश्वचॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकावलं आहे. विशेष म्हणजे हे विजेतेपद जिंकणारी अनाहत ही पहिली भारतीय ठरली आहे.
Published : July 26, 2026 at 1:15 PM IST
Anahat Singh : भारताच्या अनाहत सिंगनं ज्युनियर स्क्वॅश विश्वचॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकावलं आहे. विशेष म्हणजे हे विजेतेपद जिंकणारी अनाहत ही पहिली भारतीय ठरली आहे. अंतिम सामन्यात अनाहतचा सामना इजिप्तच्या रुकाया सालेम (दुसरी मानांकित) हिच्याशी झाला. कॅनडामध्ये झालेल्या या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अनाहतनं रुकायाचा 11-3, 11-7, 11-9 असा पराभव केला. अनाहतचा हा विजय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. कारण, 21 वर्षांनंतर एका भारतीय खेळाडूनं केवळ अंतिम फेरी गाठली नाही, तर देशासाठी विजेतेपदही मिळवून दिलं.
History Made! 🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 25, 2026
Congratulations to Anahat Singh (@Anahat_Singh13) on becoming the first Indian ever to win the World Squash Junior Championship.
A phenomenal achievement and a proud moment for every Indian. pic.twitter.com/SfURD0Zg69
तिन्ही सेटमध्ये अनाहतचं वर्चस्व : अनाहत सिंगनं इजिप्तच्या रुकाया सालेमला पहिल्या सेटमध्ये 11-3 नं हरवलं आणि त्यानंतर दुसरा सेट 11-7 नं जिंकण्यात यश मिळवलं. आता सर्वांचं लक्ष सामन्याच्या तिसऱ्या सेटवर होतं, जो अनाहत सिंगनं 11-9 नं जिंकून विजेतेपद पटकावलं. 2005 मध्ये जोशना चिनप्पानंतर अंतिम फेरीत पोहोचणारी अनाहत सिंग ही पहिली भारतीय ठरली आहे. चिनप्पा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु तिचं विजेतेपद थोडक्यात हुकलं.
List of Indian World Junior Squash Champions 🇮🇳— India_AllSports (@India_AllSports) July 26, 2026
𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐀𝐧𝐚𝐡𝐚𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 🏆
END OF THE LIST! #Squash pic.twitter.com/UgSLpiSsaz
केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनीही अनाहतचं या ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन केलं. त्यांनी सोशल मीडि पोस्ट करत म्हटलं, "इतिहास घडला! वर्ल्ड स्क्वॅश ज्युनियर चॅम्पियनशिप जिंकणारा पहिला भारतीय ठरल्याबद्दल अनाहत सिंगचं मनःपूर्वक अभिनंदन! ही अभूतपूर्व कामगिरी प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे."
India’s National Anthem plays as Anahat Singh wins World Jr Squash C’ship 🏆— The Khel India (@TheKhelIndia) July 26, 2026
Goosebumps. Pride. History. 🇮🇳🫡 pic.twitter.com/vMmj64dDwQ
ऑलिम्पिकमध्ये अनाहतकडून पदकाची अपेक्षा : लॉस एंजेलिस इथं होणाऱ्या 2028 च्या ऑलिम्पिक खेळांमध्ये स्क्वॅशचा समावेश करण्यात आला आहे आणि या विजयामुळं अनाहत सिंगचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. ज्युनियर स्तरावर आपलं कौशल्य दाखवल्यानंतर आता अनाहतकडून वरिष्ठ स्तरावरही तशाच कामगिरीची अपेक्षा आहे. अनाहत सध्या वरिष्ठ पीएसए टूरच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल 20 खेळाडूंमध्ये आहे. त्यामुळं तिला आपली क्रमवारी आणखी सुधारण्याची संधी आहे.
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