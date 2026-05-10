18 वर्षीय गोलंदाजानं पर्दापणात घेतली हॅटट्रिक; 120 वर्षांनंतर पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती
ग्लॅमॉर्गनचा तरुण वेगवान गोलंदाज टॉम नॉर्टननं आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात एक असा पराक्रम केला, ज्यानं 120 वर्षांचा इतिहासच बदलून टाकला.
Published : May 10, 2026 at 10:53 AM IST
Hat-Trick on First Class Debut : बहुतेक खेळाडू वयाच्या 18व्या वर्षी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करण्याचं स्वप्न पाहतात, पण ग्लॅमॉर्गनचा तरुण वेगवान गोलंदाज टॉम नॉर्टननं आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात एक असा पराक्रम केला, ज्यानं 120 वर्षांचा इतिहासच बदलून टाकला. सोफिया गार्डन्स इथं सॉमरसेटविरुद्ध प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करताना, या तरुण गोलंदाजानं हॅट-ट्रिक घेतली आणि क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली. नॉर्टन आता 1925 नंतर प्रथम-श्रेणी पदार्पणात हॅट-ट्रिक घेणारा पहिला इंग्लिश गोलंदाज ठरला आहे, आणि 120 वर्षांत काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये अशी कामगिरी करणारा तो पहिला गोलंदाज आहे. काउंटी चॅम्पियनशिपमधील यापूर्वीचा विक्रम 1906 मध्ये नोंदवला गेला होता.
18-year-old Tom Norton has taken a hat-trick on his first-class debut for Glamorgan 🤯 pic.twitter.com/IugHOA7TDS— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) May 9, 2026
पदार्पणाच्या सामन्यात घडला इतिहास : ग्लॅमॉर्गन आणि सॉमरसेट यांच्यातील सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी एकूण 17 बळी पडले, पण दिवसाचं सर्वात मोठं आकर्षण टॉम नॉर्टनची भेदक गोलंदाजी होती. या 18 वर्षीय गोलंदाजानं सॉमरसेटच्या दुसऱ्या डावात धुमाकूळ घालत 22 धावांत 4 बळी घेतले. त्यानं सर्वप्रथम जेम्स रियूला 13 चेंडूंत 13 धावांवर बाद केलं. त्यानंतर त्यानं टॉम लॅमनबीला स्लिपमध्ये झेलबाद केलं आणि मग आर्ची वॉनला पायचीत (LBW) करुन आपली ऐतिहासिक हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. या हॅट-ट्रिकमुळं, नॉर्टन ग्लॅमॉर्गनसाठी प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये हॅट-ट्रिक घेणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. या तरुण गोलंदाजानं आपलं पदार्पण संस्मरणीय केलं आणि संपूर्ण इंग्लिश देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो चर्चेचा विषय बनला.
नॉर्टनच्या भेदक गोलंदाजीनं बदललं सामन्याचं चित्र : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, सॉमरसेटनं पहिल्या डावात 354 धावा केल्या. टॉम एबेलनं 86 आणि थॉमसनं 71 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, ग्लॅमॉर्गनचा संघ 229 धावांवर सर्वबाद झाला. बेन केलवेनं 59 धावा केल्या, तर मिगेल प्रिटोरियसनं सॉमरसेटसाठी तीन बळी घेतले. पहिल्या डावात 125 धावांची आघाडी घेतल्यानंतर सॉमरसेट मजबूत स्थितीत असल्याचं दिसत होते, परंतु नॉर्टनच्या वादळी गोलंदाजीनं सामन्याचं चित्रच बदलून टाकलं.
If he thought yesterday was special, today will live with him forever. What a moment! ❤️#GLAvSOM#OhGlammyGlammy pic.twitter.com/mOC9haUaJh— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) May 9, 2026
सॉमरसेटकडे आघाडी : रायन हॅडलीनंही सॉमरसेटच्या दुसऱ्या डावात उत्कृष्ट गोलंदाजी करत दोन बळी घेतले. नॉर्टन आणि हॅडलीच्या जोडीनं सॉमरसेटच्या आघाडीच्या फळीला उद्ध्वस्त करत संघाला 32/6 अशा स्थितीत आणलं. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत सॉमरसेटकडे 157 धावांची आघाडी होती, पण त्यांच्या केवळ चार विकेट्स शिल्लक होत्या. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळं टॉम नॉर्टननं इंग्लिश क्रिकेटच्या विक्रमांमध्ये आपलं स्थान मिळवलं आहे. इतक्या लहान वयात पदार्पणातच हॅट-ट्रिक घेणं, हे इंग्लिश क्रिकेटला आणखी एक महान वेगवान गोलंदाज मिळू शकतो याचे संकेत आहे.
हेही वाचा :