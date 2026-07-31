संघात निवड न झाल्याच्या नैराश्यातून महिला क्रिकेटपटूची आत्महत्या, क्रिकेटविश्वात खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु
एका 17 वर्षीय महिला क्रिकेटपटूनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. यामुळं क्रीडा क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Published : July 31, 2026 at 10:22 AM IST
नागपूर 17 Year Women Cricketer Suicide : नागपूरातील बजाज नगर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका 17 वर्षीय महिला क्रिकेटपटूनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अदिती चौकांडे असं आत्महत्या केलेल्या महिला क्रिकेटपटूचं नाव आहे. अदिती मूळची अकोला येथील रहिवासी होती. प्राथमिक माहितीनुसार विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या (VCA) संघ निवड प्रक्रियेमध्ये स्थान न मिळाल्यानं अदिती मानसिक तणावात होती, असं बोललं जात आहे. मात्र, आत्महत्येमागील नेमकं कारण पोलिसांच्या तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र या घटनेमुळं क्रीडा क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
संघात निवड न झाल्यानं मानसिक तणावात : प्राप्त माहितीनुसार अदिती चौकांडे ही मागील दोन वर्षांपासून आई सोबत नागपूर शहरातील लक्ष्मी नगर परिसरात राहत होती. क्रिकेटमध्ये मोठं यश मिळवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या अदितीनं नागपुरातील एका क्रिकेट अकादमीमध्ये नियमित आणि कठोर सराव सुरु ठेवला होता. मात्र अलीकडेच झालेल्या व्हीसीएच्या संघ निवड प्रक्रियेत तिची निवड झाली नव्हती. त्यानंतर ती मानसिक तणावात असल्याची माहिती समोर आली आहे. अदितीचा भाऊ देखील क्रिकेटपटू असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
अदिती आईसह इथं राहते, मुळचे ते अकोल्याचे आहेत. अदिती एक महिला क्रिकेटपटू होती. ती मागील 2-3 वर्षांपासून इथं सराव करत होती. मात्र, तिची VCA मध्ये निवड झाली नाही. तिचा भाऊ सुद्धा क्रिकेटपटू आहे. VCA मध्ये निवड नं झाल्यानं तिनं घरात आत्महत्या केली आहे. त्याठिकाणी एक नोट सापडली आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरु आहे. - चेतन चौहान, पोलीस निरीक्षक, बजाज नगर पोलीस स्टेशन
घटनास्थळी मिळाली सुसाईड नोट : घटनास्थळी पोलिसांना एक सुसाइड नोट आढळून आली असून, त्यामध्ये "माझी निवड झाली नाही" असा उल्लेख असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरु असून, सुसाइड नोटचीही पडताळणी केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच बजाज नगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मात्र आत्महत्येचं नेमकं कारण तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, असं पोलिसांनी सांगितलं. या घटनेमुळं क्रीडा क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
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