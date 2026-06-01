ETV Bharat / sports

मूर्ती लहान कीर्ती महान! 15 वर्षीय वैभवनं IPL मध्ये कमावले ₹45,00,000; दिग्गजांवर एकटाच पडला भारी

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) नं सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात बंगळूरनं गुजरात टायटन्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं.

Vaibhav sooryavanshi
15 वर्षीय वैभवनं IPL मध्ये कमावले ₹45,00,000 (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 7:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद Vaibhav sooryavanshi : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) नं सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात बंगळूरनं गुजरात टायटन्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं. या विजयासह, चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सनंतर, आरसीबी स्पर्धेत आपलं विजेतेपद राखणारा तिसरा संघ ठरला. सामन्यानंतर झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात राजस्थान रॉयल्सचा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी उपस्थित होता, ज्यानं आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं ऑरेंज कॅप आणि एकूण पाच प्रमुख पुरस्कार जिंकले.

ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा) : वैभवनं या हंगामात 16 सामन्यांमध्ये एकूण 776 धावा केल्या. त्याला सर्वाधिक धावा केल्याबद्दल 'ऑरेंज कॅप' मिळाली आणि 10 लाख रुपयांचं बक्षीस देण्यात आलं.

सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू (MVP) : संपूर्ण हंगामात सर्वोत्तम खेळाडू ठरल्याबद्दल त्याला 'हंगामातील सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू' म्हणून गौरविण्यात आलं. त्यानं 16 सामन्यांमध्ये एकूण 436.5 गुण मिळवले. या पुरस्कारासाठी त्याला 15 लाख रुपयांचं बक्षीस मिळालं.

सीझनचा सुपर स्ट्रायकर : वैभवनं या सीझनमध्ये 237.30 च्या धडाकेबाज स्ट्राइक रेटनं धावा केल्या, जो सर्व फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक होता. यासाठी त्याला टाटा सिएरा पुरस्कार मिळाला.

सीझनचा उदयोन्मुख खेळाडू : आयपीएल 2026 सीझनमधील उत्कृष्ट फलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल वैभव सूर्यवंशीला उदयोन्मुख खेळाडू पुरस्कार मिळाला, ज्यासाठी त्याला एक ट्रॉफी आणि 10 लाख रुपये मिळाले.

सीझनमध्ये सर्वाधिक सिक्स : त्यानं या सीझनमध्ये एकूण 72 षटकार मारुन, एकाच सीझनमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा महान फलंदाज ख्रिस गेलचा विश्वविक्रम मोडला. या पुरस्कारासाठी त्याला 10 लाख रुपयांचा चेकही मिळाला.

वैभवची हंगामात कामगिरी कशी : राजस्थान रॉयल्सचा (RR) 15 वर्षीय युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी ऐतिहासिक आणि स्फोटक होती. या हंगामात, त्यानं आपल्या आक्रमक फलंदाजीनं अनेक मोठ्या नावांना मागे टाकलं आणि ऑरेंज कॅप जिंकून स्पर्धेच्या इतिहासात ही कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. वैभवनं 16 सामन्यांमध्ये 48.50 च्या प्रभावी सरासरीनं आणि 237.31 च्या स्ट्राइक रेटनं एकूण 776 धावा केल्या, ज्यात 1 शतक आणि 5 अर्धशतकांचा समावेश होता. यादरम्यान, त्यानं संपूर्ण स्पर्धेत विक्रमी 72 षटकार मारले. जरी त्याचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही, तरी प्लेऑफ एलिमिनेटरमध्ये 97 आणि क्वालिफायर-2 मध्ये 96 धावांची शानदार खेळी करुन वैभव या संपूर्ण हंगामातील सर्वात मौल्यवान आणि चर्चेत असलेला खेळाडू म्हणून उदयास आला.

हेही वाचा :

  1. IPL जिंकताच RCB मालामाल; पराभूत झालेल्या गुजरातवरही पैशांचा पाऊस
  2. गुजरातच्या रबाडानं 29 फलंदाजांची शिकार करत मिळवली पर्पल कॅप; पाकिस्तानी खेळाडूनंही जिंकला सन्मान
  3. दिग्गजांना मागे टाकत 15 वर्षीय वैभवनं जिंकली 'ऑरेंज कॅप'; आतापर्यंत कोणत्या धुरंदरांनी मिळवला हा सन्मान, वाचा यादी

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV SOORYAVANSHI WON 45 LAKHS
LIST OF AWARDS WON BY VAIBHAV
VAIBHAV SOORYAVANSHI PRICE MONEY
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.