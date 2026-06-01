मूर्ती लहान कीर्ती महान! 15 वर्षीय वैभवनं IPL मध्ये कमावले ₹45,00,000; दिग्गजांवर एकटाच पडला भारी
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) नं सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात बंगळूरनं गुजरात टायटन्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं.
Published : June 1, 2026 at 7:13 AM IST
अहमदाबाद Vaibhav sooryavanshi : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) नं सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात बंगळूरनं गुजरात टायटन्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं. या विजयासह, चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सनंतर, आरसीबी स्पर्धेत आपलं विजेतेपद राखणारा तिसरा संघ ठरला. सामन्यानंतर झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात राजस्थान रॉयल्सचा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी उपस्थित होता, ज्यानं आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं ऑरेंज कॅप आणि एकूण पाच प्रमुख पुरस्कार जिंकले.
Swept the field with his skills. Swept the season with awards 🏆— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
1️⃣5️⃣ years old and already needing a bigger trophy cabinet 👏#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/bIYKIHfgRD
ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा) : वैभवनं या हंगामात 16 सामन्यांमध्ये एकूण 776 धावा केल्या. त्याला सर्वाधिक धावा केल्याबद्दल 'ऑरेंज कॅप' मिळाली आणि 10 लाख रुपयांचं बक्षीस देण्यात आलं.
He came. He entertained. He conquered 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Vaibhav Sooryanashi delivers a season for ages winning the Orange Cap 🧢👑#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/Vzvpm163UE
सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू (MVP) : संपूर्ण हंगामात सर्वोत्तम खेळाडू ठरल्याबद्दल त्याला 'हंगामातील सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू' म्हणून गौरविण्यात आलं. त्यानं 16 सामन्यांमध्ये एकूण 436.5 गुण मिळवले. या पुरस्कारासाठी त्याला 15 लाख रुपयांचं बक्षीस मिळालं.
Age no bar for this truly special teenager 👏🙌— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi is the winner of the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙑𝙖𝙡𝙪𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 Award with 4⃣3⃣6⃣.5⃣ points 🩷#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/DowJeSDF5X
सीझनचा सुपर स्ट्रायकर : वैभवनं या सीझनमध्ये 237.30 च्या धडाकेबाज स्ट्राइक रेटनं धावा केल्या, जो सर्व फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक होता. यासाठी त्याला टाटा सिएरा पुरस्कार मिळाला.
सीझनचा उदयोन्मुख खेळाडू : आयपीएल 2026 सीझनमधील उत्कृष्ट फलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल वैभव सूर्यवंशीला उदयोन्मुख खेळाडू पुरस्कार मिळाला, ज्यासाठी त्याला एक ट्रॉफी आणि 10 लाख रुपये मिळाले.
Where Talent makes the most of Opportunity 🌟— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
1⃣5⃣-year-old Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest recipient of the 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 Award 👏🙇♂️#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/YOtxuhXxKu
सीझनमध्ये सर्वाधिक सिक्स : त्यानं या सीझनमध्ये एकूण 72 षटकार मारुन, एकाच सीझनमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा महान फलंदाज ख्रिस गेलचा विश्वविक्रम मोडला. या पुरस्कारासाठी त्याला 10 लाख रुपयांचा चेकही मिळाला.
Yet another accolade earned 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi is the top-scoring Fantasy player this season with 1121 points 👏👏#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/hknocvfUxv
वैभवची हंगामात कामगिरी कशी : राजस्थान रॉयल्सचा (RR) 15 वर्षीय युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी ऐतिहासिक आणि स्फोटक होती. या हंगामात, त्यानं आपल्या आक्रमक फलंदाजीनं अनेक मोठ्या नावांना मागे टाकलं आणि ऑरेंज कॅप जिंकून स्पर्धेच्या इतिहासात ही कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. वैभवनं 16 सामन्यांमध्ये 48.50 च्या प्रभावी सरासरीनं आणि 237.31 च्या स्ट्राइक रेटनं एकूण 776 धावा केल्या, ज्यात 1 शतक आणि 5 अर्धशतकांचा समावेश होता. यादरम्यान, त्यानं संपूर्ण स्पर्धेत विक्रमी 72 षटकार मारले. जरी त्याचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही, तरी प्लेऑफ एलिमिनेटरमध्ये 97 आणि क्वालिफायर-2 मध्ये 96 धावांची शानदार खेळी करुन वैभव या संपूर्ण हंगामातील सर्वात मौल्यवान आणि चर्चेत असलेला खेळाडू म्हणून उदयास आला.
हेही वाचा :