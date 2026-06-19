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वैभव सूर्यवंशीनंतर बिहारच्या 15 वर्षीय लेकीनं गाजवलं मैदान; 126 चेंडूंत ठोकल्या 306 धावा

बिहार महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट स्पर्धेत, 15 वर्षीय अक्षरा गुप्तानं अवघ्या 126 चेंडूंमध्ये 306 धावांची नाबाद खेळी करुन सर्वांना चकित केलं.

Akshara Gupta
वैभव सूर्यवंशीनंतर बिहारच्या 15 वर्षीय लेकीनं गाजवलं मैदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 5:03 PM IST

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Akshara Gupta : एकीकडे वैभव सूर्यवंशीनं वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी आपल्या प्रतिभेनं क्रिकेट जगताला चकित केलं आहे आणि भविष्यातील सुपरस्टार्सच्या यादीत स्थान मिळवलं आहे, तर आता बिहारच्या आणखी एका खेळाडूनं आपल्या फलंदाजीनं असं कौशल्य दाखवलं आहे की त्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. बिहार महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट स्पर्धेत, रक्सौल या सीमावर्ती शहराची रहिवासी असलेल्या 15 वर्षीय अक्षरा गुप्तानं अवघ्या 126 चेंडूंमध्ये 306 धावांची नाबाद खेळी करुन सर्वांना चकित केलं. अक्षराची ही खेळी बिहार क्रिकेटसाठी एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. अक्षरा बिहार महिला क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारी सर्वात तरुण खेळाडू देखील ठरली आहे.

अक्षरानं आपल्या खेळीत मारले 55 चौकार आणि 8 षटकार : भागलपूर येथील संदिस कंपाऊंड मैदानावर खेळल्या गेलेल्या बिहार महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट स्पर्धेत अक्षरा गुप्ताची आक्रमक शैली पाहायला मिळाली. क्रीजवर 233 मिनिटं खेळताना तिनं एकूण 126 चेंडूंचा सामना केला. या खेळीदरम्यान अक्षरा गुप्तानं नाबाद 306 धावा केल्या, यादरम्यान तिनं 55 चौकार आणि 8 षटकारही ठोकले. तिचा स्ट्राईक रेट 242.08 होता. विशेष म्हणजे अक्षरानं या खेळीत चौकार-षटकारांच्या जोरावरच 268 धावा केल्या. अक्षराच्या खेळीची ताकद यावरुन लक्षात येते की तिनं अवघ्या 34 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. या खेळीमुळं अक्षरा भारतीय देशांतर्गत महिला क्रिकेटमधील त्रिशतक झळकावणाऱ्या निवडक खेळाडूंच्या गटात सामील झाली आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये वनडे सामन्यात महिला खेळाडूनं केलेली सर्वोच्च धावसंख्या मुंबईच्या इरा गुप्ताच्या नावावर आहे, जिनं 346 धावा केल्या होत्या.

भारतीय संघात प्रवेशाची प्रतीक्षा : अगदी 15 वर्षांच्या वयात 306 धावा करुन आपलं कौशल्य दाखवल्यानंतर, भविष्यात तिच्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. वैभव सूर्यवंशीप्रमाणेच, डावखुरी फलंदाज असलेल्या अक्षरा गुप्तानंही इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नेटमध्ये सराव करतानाचे स्वतःचे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. अक्षरा गुप्ता ही क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमध्ये बिहारचं प्रतिनिधित्व करणारी पहिली महिला खेळाडू देखील आहे.

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