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Independence Day 2026: विराटचं शतक ते लॉर्ड्सवर विजय! 15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी?

15 ऑगस्ट हा दिवस भारतासाठी खूप खास आहे. हा दिवस आपल्याला ब्रिटीश राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याची आठवण करुन देतो.

Team India Record on 15 August
15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी? (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 4:37 AM IST

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मुंबई Team India Record on 15 August : 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतासाठी खूप खास आहे. हा दिवस आपल्याला ब्रिटीश राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याची आठवण करुन देतो. आज भारतात सर्वत्र 80 स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे काही मोठे विजय या दिवसाला आणखी खास बनवतात. शिवाय भारतीय संघ 15 ऑगस्ट 2026 रोजी, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी, श्रीलंकेत दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात करेल. पहिला कसोटी सामना 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल.

Team India Record on 15 August
15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी? (IANS Photo)

भारतानं स्वातंत्र्यदिनी किती सामने खेळले : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, एकूण सहा सामने 15 ऑगस्ट रोजी खेळले गेले आहेत. यापैकी भारतानं दोन सामने जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला. भारतानं स्वातंत्र्यदिनी इंग्लंडचाही सामना केला आहे. टीम इंडियानं लॉर्ड्सवर तिरंगा फडकवून ब्रिटिशांचा स्वाभिमान धुळीस मिळवला होता.

1952 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच टीम इंडिया 15 ऑगस्ट रोजी उतरली मैदानात : स्वातंत्र्यानंतर 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय संघाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना 1952 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध होता. ही कसोटी लंडनमध्ये खेळली जात होती. इंग्लंडनं पहिल्या डावात 326 धावा केल्या, परंतु भारतीय संघ पहिल्या डावात केवळ 98 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर पावसामुळं सामन्याचं चित्रच पालटलं. सततच्या खराब हवामानामुळं पुरेसा खेळ होऊ शकला नाही आणि अखेरीस सामना अनिर्णित राहिला. अशाप्रकारे, स्वातंत्र्यदिनी भारतीय संघाच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात विजय मिळाला नाही, परंतु पराभवही टळला.

Team India Record on 15 August
15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी? (IANS Photo)

2001 मध्ये सनथ जयसूर्यामुळं झाला पराभव : जवळपास पाच दशकांनंतर, 15 ऑगस्ट 2001 रोजी, भारत श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटी खेळत होता. सामना 14 ऑगस्ट रोजी सुरु झाला होता आणि दुसरा दिवस 15 ऑगस्ट रोजी होता. सामन्यावर श्रीलंकेचं वर्चस्व होतं. त्यांचा स्टार फलंदाज, सनथ जयसूर्यानं एक शानदार शतक झळकावून भारताला खोल जखम दिली. श्रीलंकेच्या संघानं हा सामना 10 गडी राखून जिंकला. याचा अर्थ असा की, स्वातंत्र्यदिनी श्रीलंकेच्या भूमीवर भारताला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

२०१४ मध्ये ओव्हलवर दारुण पराभव : 15 ऑगस्ट 2014 रोजी, भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान ओव्हलवर पाचव्या कसोटीसाठी मैदानात उतरला. हा सामना भारतासाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला. भारतीय फलंदाजांना पहिल्या डावात केवळ 148 धावा करता आल्या. प्रत्युत्तरात, जो रुटच्या नाबाद 149 धावांच्या जोरावर इंग्लंडनं 486 धावांचा डोंगर उभा केला. दुसऱ्या डावातही भारताचा संघ 94 धावांवर सर्वबाद झाला आणि इंग्लंडनं एक डाव व 244 धावांनी दणदणीत विजय नोंदवला. या पराभवामुळं भारतानं पाच सामन्यांची कसोटी मालिका 1-3 नं गमावली.

Team India Record on 15 August
15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी? (IANS Photo)

2015 गॉलमध्ये श्रीलंकेकडून पुन्हा एकदा पराभव : पुढच्या वर्षी, 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतीय संघासाठी पुन्हा एकदा निराशजनक ठरला. 2015 मध्ये, गॉल इथं श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीचा तो चौथा दिवस होता. भारतानं पहिल्या डावात 375 धावा करुन मजबूत स्थिती निर्माण केली होती आणि श्रीलंकेला 183 धावांवर सर्वबाद केलं. पण श्रीलंकेनं दुसऱ्या डावात जोरदार पुनरागमन केलं. दिनेश चंडीमालच्या नाबाद 162 धावा आणि रंगना हेरथच्या भेदक गोलंदाजीनं सामन्याचं चित्र पालटलं. 176 धावांचं लक्ष्य गाठताना भारतीय संघ केवळ 112 धावांवर गारद झाला आणि श्रीलंकेनं 63 धावांनी सामना जिंकला. हेरथनं दुसऱ्या डावात सात बळी घेतले.

2019 मध्ये भारताचा 'विराट' विजय : 15 ऑगस्टशी संबंधित भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात प्रसिद्ध आठवणींपैकी एक म्हणजे विराट कोहलीचं शतक. कोहलीच्या नाबाद 114 धावांनी भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे सामन्यात सहा गडी राखून विजय मिळवून दिला. या विजयासोबतच भारतानं मालिकाही जिंकली. लाखो भारतीयांनी कोहलीचं 'विराट' शतक आणि भारताचा विजय साजरा केला.

Team India Record on 15 August
15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची कामगिरी कशी? (IANS Photo)

2021 साली लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा स्वाभिमान धुळीस मिळवला : भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय सामना 15 ऑगस्ट 2021 रोजी झाला. 'क्रिकेटचं मक्का' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर भारतानं इंग्लंडचा स्वाभिमान धुळीस मिळवला आणि लाखो भारतीय चाहत्यांना आनंदित केलं. स्वातंत्र्य दिन आणि भारतीय क्रिकेट यांच्यातील सर्वात संस्मरणीय संबंधाचा विचार केल्यास, 2021 च्या लॉर्ड्स कसोटी सामन्याला उच्च स्थान मिळेल. 15 ऑगस्ट 201 रोजी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील लॉर्ड्स कसोटी सामन्याचा चौथा दिवस होता. सामन्यापूर्वी, भारतीय खेळाडूंनी लॉर्ड्सवर तिरंगा फडकवला आणि राष्ट्रगीत गायलं. त्यावेळी भारत संघर्ष करत होता, परंतु दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत इंग्लंडला 151 धावांनी पराभूत केलं. हा विजय विशेष मानला जातो कारण भारतानं लॉर्ड्ससारख्या ऐतिहासिक मैदानावर दबावाखाली जबरदस्त पुनरागमन केलं. कर्णधार विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील हा विजय, स्वातंत्र्य दिनाच्या आसपास भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात संस्मरणीय विजयांपैकी एक बनला आहे.

टीम इंडिया 2026 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध मैदानात : 15 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेच्या संघानं टीम इंडियाला सर्वाधिक वेळा पराभूत केलं आहे. या शेजारील देशानं भारताला याच दिवशी दोनदा पराभूत केलं आहे. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही सामने गॉलमध्ये झाले होते. 15 ऑगस्ट, 2026 रोजी टीम इंडिया पुन्हा एकदा त्याच गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मैदानात उतरेल. यावेळी, उत्कृष्ट कामगिरी करुन पहिल्याच दिवशी सामन्यावर नियंत्रण मिळवणं हे त्यांचं ध्येय असेल.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा विक्रम कसा : भारतीय महिला क्रिकेट संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारत 15 ऑगस्ट रोजी दोनदा मैदानात उतरला आहे. 2002 मध्ये इंग्लंडविरुद्धचा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला होता, तर 2014 मध्ये त्यांनी इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला होता.

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