14 वर्षीय टेनिसपटूनं तिच्या जन्मापूर्वी प्रस्थापित झालेला सानिया मिर्झाचा विक्रम मोडला; केली दमदार कामगिरी
भारतीय टेनिसपटू जेन्सी कानाबारनं अवघ्या 14 वर्षे आणि पाच महिन्यांच्या वयात इतिहास रचला. व्यावसायिक एकेरी स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारी ती सर्वात तरुण भारतीय महिला ठरली.
Published : May 1, 2026 at 4:47 PM IST
नवी दिल्ली Jensi Kanabar : भारतीय टेनिसपटू जेन्सी कानाबारनं अवघ्या 14 वर्षे आणि पाच महिन्यांच्या वयात इतिहास रचला. व्यावसायिक एकेरी स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारी ती सर्वात तरुण भारतीय महिला ठरली आहे. हा विक्रम जवळपास 25 वर्षे सानिया मिर्झाच्या नावावर होता, पण आता जेन्सी कानाबारनं तो मोडला आहे. सानिया वयाच्या 14 वर्षे, 5 महिने आणि 11 दिवसांनी पहिल्यांदाच उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचली होती.
The Jensi Juggernaut Continues 🚀— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) May 1, 2026
The 14 year old wildcard from Junagadh takes out 20 year old, WTA 1002 🇷🇺 Arina Arifullina 6-3 6-3 in the ITF $15,000 New Delhi quarter-final
With this win, 🇮🇳 Jensi Dipakbhai Kanabar is now the youngest ever Indian female to make the semis of… pic.twitter.com/I7URAMSTtB
चार सेट पॉईंट्स वाचवून जेन्सी कानाबारनं जिंकला सामना : आयटीएफ W15 नवी दिल्ली स्पर्धेच्या 16 च्या फेरीत जेन्सी कानाबारनं संदिप्ती सिंग रावचा 6-3, 7-5 असा पराभव केला. दोन्ही खेळाडूंमध्ये हा सामना अटीतटीचा झाला. कानाबारनं चार सेट पॉईंट्स वाचवून सामना जिंकला. या विजयासह तिनं उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. तिनं जया कपूरवर 6-1, 6-1 असा दणदणीत विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. तिच्या कारकिर्दीतील ही केवळ दुसरी आयटीएफ स्पर्धा होती.
ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-14 ची विजेती : ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-14 ची चॅम्पियन असलेल्या जेन्सी कानाबारच्या कारकिर्दीला मोठी गती मिळत आहे. तिनं या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-14 चं विजेतेपद पटकावलं. अंतिम सामन्यात पहिला सेट गमावल्यानंतर तिने मुसेमा सेलेकचा 3-6, 6-4, 6-1 असा पराभव केला. ती गुजरातच्या जुनागढची रहिवासी आहे. 30 नोव्हेंबर 2011 रोजी जन्मलेल्या जेन्सीनं खूप लहान वयातच प्रशिक्षणाला सुरुवात केली आणि ज्युनियर सर्किटमध्ये आपलं स्थान आधीच निर्माण केलं आहे.
रँकिंगमध्ये दबदबा : कानाबारची प्रगती तिच्या रँकिंगमध्ये दिसून येते. तिनं अखिल भारतीय टेनिस असोसिएशनच्या मुलींच्या अंडर-14 आणि अंडर-16 गटांमध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आहे. इतकंच नाही, तर तिनं 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत AITA महिला एकेरीच्या रँकिंगमध्येही आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
