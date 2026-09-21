मूर्ती लहान कीर्ती महान! 13 वर्षीय खेळाडूनं सुवर्णपदक जिंकून केला ऐतिहासिक विक्रम; क्रीडा जगत अवाक्
2026 च्या आशियाई खेळांच्या अगदी पहिल्याच दिवशी, 13 वर्षीय चीनी जलतरणपटू यु झिदीनं आपल्या प्रभावी कामगिरीनं जगाला थक्क केलं.
Published : September 21, 2026 at 3:08 PM IST
आयची-नागोया 13 Year Old Yu Zidi : 2026 च्या आशियाई खेळांच्या अगदी पहिल्याच दिवशी, 13 वर्षीय चीनी जलतरणपटू यु झिदीनं आपल्या प्रभावी कामगिरीनं जगाला थक्क केलं. पुढील महिन्यात 14 वर्षांची होणाऱ्या या तरुण खेळाडूनं, महिलांच्या 200 मीटर बटरफ्लाय प्रकारात 2 मिनिटं 05.08 सेकंदांच्या आशियाई खेळांतील विक्रमी वेळेसह सुवर्णपदक जिंकलं. लॉस एंजेलिस 2028 ऑलिम्पिकच्या केवळ दोन वर्षे आधी, तिच्या कारकिर्दीतील हे पहिलं मोठं आंतरराष्ट्रीय विजेतेपद आहे.
चीनचं एकहाती वर्चस्व : यु झिदीनं यापूर्वी गेल्या वर्षी वयाच्या अवघ्या 12 व्या वर्षी रिले प्रकारात कांस्यपदक जिंकून जागतिक जलतरण स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पदक विजेती होण्याचा मान मिळवला होता. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध असलेल्या सातपैकी सहा सुवर्णपदकं चीनी जलतरणपटूंनी जिंकली, यावरुन जलतरणातील चीनच्या वर्चस्वाचा अंदाज लावता येतो.
MEET CHINA’S 13-YO WONDER KID! 🇨🇳🔥🚨— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
Yu Zidi breaks the Asian Games record to win GOLD in the Women’s 200m Butterfly! 🥇
She is already aiming for GOLD at LA 2028! pic.twitter.com/90lXMjmqkS
कसं जिंकलं सुवर्णपदक : यु झिदीनं आपल्याच देशाच्या चांग मोहनला 3.36 सेकंदांच्या मोठ्या फरकानं हरवून सुवर्णपदक जिंकलं, तर चांग मोहनला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. यु झिदी या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तीन वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये भाग घेणार असून, तिनं आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं मोठं वैयक्तिक सुवर्णपदक पहिल्याच स्पर्धेत जिंकलं आहे.
सर्वात तरुण जागतिक अजिंक्यपद पदक विजेती आणि ऑलिम्पिक स्पर्धक : आपल्या लहान पिक्सी हेअरकटसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यु झिदीनं गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. अवघ्या 12 वर्षांच्या वयात, तिनं जागतिक जलतरण स्पर्धेत चीनच्या 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले संघासोबत कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पदक विजेती ठरली. तिनं तीन वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये चौथं स्थानही पटकावलं. या वर्षी मार्चमध्ये, तिनं अमेरिकन ऑलिम्पिक चॅम्पियन रेगन स्मिथला हरवून जगाला आश्चर्यचकित केलं. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमधील प्रमुख पदक स्पर्धकांपैकी ती एक मानली जाते.
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