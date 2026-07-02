लडाखमधील 6250 मीटर उंच मेंटोक कांग्री हिमशिखराच्या मोहिमेसाठी पुण्यातून महिला रवाना; मोहिमेत '60 वर्षाच्या तरुणी'चा सहभाग
गिरिप्रेमी संस्थेच्या जगातील सर्वाच्च शिखर माऊंट एव्हरेस्टच्या सुवर्ण यशानंतर ही संस्था पुढील मोहिमेसाठी सज्ज झाली आहे.
Published : July 2, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 5:19 PM IST
पुणे Giripremi Mahila in Ladakh : गिरिप्रेमी संस्थेच्यावतीनं जगातील सर्वाच्च शिखर माऊंट एव्हरेस्टच्या सुवर्ण यशानंतर ही संस्था पुढील मोहिमेसाठी सज्ज झाली आहे. गिरीप्रेमी संस्थेतील महिला गिर्यारोहकांचा संघ (ऑल वुमेन्स एक्सपीडिशन) पुण्यातून लडाखमधील मेंटोक कांग्री (6,250 मी.) या हिमशिखराच्या मोहिमेसाठी सज्ज झालं असून यात एकूण 13 महिलांचा समावेश आहेत. विशेष म्हणजे यात 18 वर्षाच्या मुलीपासून ते 60 वर्षापर्यंतच्या ज्येष्ठांचा समावेश आहे.
16 दिवस चालणार मोहिम : लडाखमधील मेंटोक कांग्री (6,250 मी.) या हिमशिखराची ही मोहीम 16 दिवस चालणार असून ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या संस्थापिका उषा काकडे व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेत तन्वी चव्हाण (38) यांच्या नेतृत्वाखाली सोनिया भावसार (26), देवयानी वडनेरकर (45), अंजली कात्रे (60), शीतल मुकादम (47), अनुष्का देव (25), गायत्री दमाने (21), चेतना शेटे (29), शर्वरी परांजपे (18) या गिर्यारोहकांचा सहभाग आहे.
गिरिप्रेमीचे अध्यक्ष काय म्हणाले : याबाबत बोलताना गिरिप्रेमीचे अध्यक्ष उमेश झिरपे म्हणाले, "गिरिप्रेमीच्या वतीनं महिलांची 'ऑल-वुमन एक्स्पिडिशन' लडाखमधील आव्हानात्मक अशा 'मेंटॉक कांगरी' शिखरावर चढाई करण्यासाठी सज्ज झालं असून 6250 मीटर (सुमारे 25,500 फूट) उंचीच्या शिखरावर या 13 महिला सर करणार आहे. या मोहिमेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्यं म्हणजे यामध्ये सहभागी झालेल्या महिलांचं वय आणि त्यांचा दांडगा उत्साह. या संघात 18 वर्षांच्या तरुण मुलीपासून ते 60 वर्षांच्या ज्येष्ठ महिला गिर्यारोहकांचा समावेश आहे. हिमालयातील 6250 मीटर उंचीच्या 'मेंटॉक कांगरी' शिखरावरील 16 दिवसांची ही चढाई सोपी नाही, त्यासाठी संघानं गेल्या दीड वर्षांपासून अत्यंत पद्धतशीर आणि कठोर सराव केला आहे."
कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास गिर्यारोहक सज्ज : जून, जुलै आणि ऑगस्ट हा लडाखमधील गिर्यारोहणाचा मुख्य काळ असतो. जरी चांगल्या हवामानाची अपेक्षा असली, तरी सध्या बदलत्या जागतिक हवामानामुळं हिमालयातील परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक बनली आहे. गेल्या वर्षी लेह भागात झालेली ढगफुटी, मुसळधार पाऊस आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, गिरिप्रेमीच्या या रणरागिणी कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत, असंही गिरिप्रेमीचे अध्यक्ष उमेश झिरपे म्हणाले.
नारीशक्तीचा वेगळा संदेश : यावेळी ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या संस्थापिका उषा काकडे म्हणाल्या, "अतिशय चांगली ही महिलांची मोहीम असून याबाबत ऐकून मला खूपच आनंद झाला आहे. या मोहिमेत तरुणी पासून ते ज्येष्ठ महिला असून या महिलांची मोहीम अतिशय प्रेरणादायी असून गिर्यारोहणामधे नारीशक्तीचा एक वेगळा संदेश या महिलांकडून देण्यात येणार आहे."
वय नव्हे तर मनाची तयारी हवी : या मोहिमेत सहभागी झालेल्या 60 वर्षीय अंजली कात्रे म्हणाल्या, "मी अजूनही तरुण असून वय हे महत्त्वाचं नसतं तर माणसाची मनाची तयारी ही महत्त्वाची असते. गेल्या 12 वर्षांपासून गिरिप्रेमी संस्थेशी मी जोडलेली असून ज्येष्ठ नागरिकत्व किंवा वृद्धत्व हे शरीरानं नाही तर डोक्यानं सुरु होतं. आपण स्वतःला खूप अंडरएस्टिमेट करतो. निसर्गाच्या सानिध्यात आल्यापासून आणि डोंगर-दऱ्यात भटकंती सुरु केल्यापासून मी स्वतःला अधिकाधिक तरुण समजू लागले आहे. मनाची ताकद असेल, तर हिमालयातील आव्हानं काहीच वाटत नाही."
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