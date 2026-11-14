भवानी मंडप ते श्रीलंका! 11 वर्षीय वेदांतचा 'सुवर्ण प्रवास'; ओटी विकणाऱ्या आईच्या मुलानं केलं कष्टाचं चीज
कोल्हापूरच्या भवानी मंडपातून श्रीलंकेपर्यंत प्रवास केलेल्या वेदांतच्या सुवर्ण कामगिरीबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : November 14, 2026 at 4:03 PM IST
कोल्हापूर Vedant Patil : घरची बेताची परिस्थिती, आई करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसरात अंबाबाईची ओटी विकण्याचं काम करते तर वडील मिळेल ते काम करतात. मात्र, मुलानं आई-बाबाच्या कष्टाचं चीज केलं, वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षापासून कराटे खेळणाऱ्या कोल्हापूरच्या वेदांत पाटीलनं आंतरराष्ट्रीय कामगिरी करत नुकत्याच झालेल्या कराटे स्पर्धेत श्रीलंकेत जाऊन भारताचा तिरंगा डौलानं फडकवला, याच क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करत देशसेवेत दाखल होण्याचं स्वप्न 11 वर्षीय वेदांतनं पाहिलं आहे. तर हातावरचं पोट असलेल्या आईनं त्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आणखी कष्ट करण्याचा निर्धार केला आहे.
वेदांतनं श्रीलंकेत पटकावलं सुवर्णपदक : कोल्हापुरातील गंजी माळ इथं राहणाऱ्या पल्लवी आणि अमर पाटील यांना दोन मुलं, यातील मोठा वेदांत सध्या पाचवीच्या वर्गात शिकतो. मात्र, त्याला लहानपणापासूनच कराटेची आवड होती, याच खेळाचा सराव त्यांनी वयाच्या पाचव्या वर्षापासून प्रशिक्षक विजय पाटील यांच्याकडे सुरु आहे. इस्पुर्ली ता. करवीर येथील दूधगंगा व्हॅली पब्लिक स्कूलचा विद्यार्थी असणाऱ्या वेदांतनं कराटे खेळातील बारकावे टिपत कमी कालावधीत खेळात दैदीप्यमान यश मिळवलं. जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तो खेळू लागला. गेल्यावर्षी नेपाळ इथं झालेल्या स्पर्धेतही त्यानं लक्षवेधी कामगिरी केली होती. त्यातच आता नुकतीच श्रीलंकेत 13 वी भारत-श्रीलंका कराटे चॅम्पियनशिप 2026 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडली, यात 'कुमिते' प्रकारात वेदांत अमर पाटीलनं श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर मात करत सुवर्णपदक पटकावलं.
आम्ही केलेल्या कष्टाचं चीज झालं : वेदांतचा श्रीलंकेपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता, या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी भारतातील 'शोतोकान कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडिया' या अधिकृत संस्थेमार्फत देशभरातून 8 खेळाडूंची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये वेदांतच्या कामगिरीवर त्याची निवड झाली होती, वेदांतची घरची परिस्थिती हालाखीची आहे तसंच त्याचे आई-वडील हातावरच्या पोटावर आपला उदरनिर्वाह करतात. कोल्हापूरच्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिर परिसरातील भवानी मंडप इथं वेदांतची आई पल्लवी पाटील आई अंबाबाईची ओटी विकण्याचं काम करते तर वडील अमर मिळेल ते काम करुन कुटुंबाला हातभार लावत आहेत. शाळेतून वेळ मिळाल्यानंतर वेदांतही आपल्या आईला कामात मदत करतो. मात्र, त्याची शिकण्याची आणि काहीतरी करुन दाखवण्याची जिद्द यामुळं आम्हालाही प्रेरणा मिळते त्यानं मिळवलेल्या यशानं आमच्या कष्टाचं चीज झालं असून, यापुढंही त्यानं याच क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करावी आणि आपलं इंडियन आर्मी होण्याचं स्वप्न पूर्ण करावं, अशी भावना वेदांतची आई पल्लवी पाटील यांनी व्यक्त केली.
इंडियन आर्मीत जाण्याचं स्वप्न : अकरा वर्षीय वेदांत सध्या दुरुंगा व्हॅली पब्लिक स्कूलमध्ये पाचवीच्या वर्गात शिकत आहे. याच खेळात पुढच्या काळात अजूनही उत्तुंग यश मिळवायचं आहे, खेळासाठी आणि शिक्षणासाठी मला घरच्यांचा आणि शिक्षकांचा चांगला पाठिंबा असून या खेळातून इंडियन आर्मी मध्ये जाण्याचं माझं स्वप्न असल्याचं, वेदांत पाटीलनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. वेदांतच्या या यशामागे दूधगंगा व्हॅली पब्लिक स्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब राऊत, मुख्याध्यापिका मीरा राऊत, तसंच 'शोतोकान कराटे डो असोसिएशन'चे संस्थापक अध्यक्ष रमेश पिसाळ, सचिव सुषमा पिसाळ आणि प्रशिक्षक विजय पाटील यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं. खेळाडूंच्या या यशाबद्दल शाळा समिती, शिक्षकवृंद, पालक वर्ग आणि विविध स्तरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे
छत्रपती संयोगिताराजेंनीही केली मोलाची मदत : वेदांतची आई पल्लवी गेली पंधरा ते वीस वर्षापासून आई अंबाबाई मंदिर परिसरात ओटी विकण्याचं काम करते. वेदांतची खेळातील प्रगती पाहून कोल्हापूरच्या राजघराण्यातील सदस्य आणि माजी खासदार संभाजी राजे यांच्या पत्नी संयोगिताराजे यांनी पल्लवी पाटील यांना भवानी मंडप परिसरात आई अंबाबाईची ओटी विकण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली. दिवसभर काबाड कष्ट करणाऱ्या या पाटील दांपत्यांचा मुलगा वेदांत याच्या कामगिरीचं छत्रपती संयोगिताराजे यांनीही कौतुक केलं आहे.
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