भारतीय वंशाच्या 11 वर्षीय बोधनानं रचला इतिहास; बनली ब्रिटनची सर्वात तरुण महिला बुद्धिबळ चॅम्पियन
भारतीय वंशाच्या 11 वर्षीय बुद्धिबळपटू बोधना शिवानंदननं ब्रिटिश बुद्धिबळात इतिहास रचला आहे.
Published : August 11, 2026 at 12:41 PM IST
लंडन Bodhana Sivanandan : भारतीय वंशाच्या 11 वर्षीय बुद्धिबळपटू बोधना शिवानंदननं ब्रिटिश बुद्धिबळात इतिहास रचला आहे. 2026 च्या ब्रिटिश बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपमध्ये महिलांचं विजेतेपद पटकावून ती ब्रिटनची सर्वात तरुण महिला बुद्धिबळ चॅम्पियन बनली आहे. रविवारी कोव्हेंट्री इथं संपन्न झालेल्या या स्पर्धेत, बोधनानं आयर्लंडच्या 14 वर्षीय त्रिशा कन्यामरालाला एका रोमांचक रॅपिड-चेस प्लेऑफमध्ये पराभूत करुन विजेतेपद पटकावलं.
बोधनाच्या विजयानंतर, इंग्लिश चेस फेडरेशनसाठी समालोचन करणारे ग्रँडमास्टर डॅनी गॉर्मले तिच्या प्रतिभेनं प्रभावित झालं. ते म्हणाले, "अविश्वसनीय! बोधना जिंकली आहे. ती अप्रतिम आहे, पिढीतून एकदाच निर्माण होणारी प्रतिभा."
🌟 History made in British chess!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 10, 2026
👑 11-year-old Bodhana Sivanandan became the youngest-ever British Women’s Champion, adding another milestone to her remarkable rise.
🏆 17-year-old GM Shreyas Royal won his first British Championship title, finishing ahead of Luke McShane… pic.twitter.com/rK10fHO5F7
लॉकडाऊन दरम्यान सुरु झाला बुद्धिबळाचा प्रवास : कोविड-19 महामारीदरम्यान लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये बोधनानं पहिल्यांदा बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली. तिच्या वडिलांचा एक मित्र भारतात परत येत होता आणि त्यानं बोधनाला काही बॅग दिल्या, ज्यात एक बुद्धिबळाचा पटही होता. त्यावेळच्या तिच्या सुरुवातीच्या अनुभवाबद्दल सांगताना बोधना म्हणाली, "मला बुद्धिबळाच्या सोंगट्यांमध्ये रस निर्माण झाला, म्हणून मी खेळायला सुरुवात केली." त्यानंतर, वायव्य लंडनच्या या शाळकरी मुलीनं अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. रॅपिड प्रकारात, ती आधीच यूके ओपन महिला ब्लिट्झ चॅम्पियन आणि संयुक्त ब्रिटिश महिला रॅपिड चॅम्पियन बनली होती. आता, ब्रिटिश क्लासिकल बुद्धिबळ विजेतेपद जिंकून तिनं एक प्रभावी हॅट-ट्रिक पूर्ण केली आहे. या स्पर्धेत बोधनाचा एकमेव पराभव सहाव्या फेरीत 17 वर्षीय श्रेयस रॉयलकडून झाला.
🏆 The 2026 British Chess Championships are complete!— English Chess Federation (ECF) (@ecfchess) August 9, 2026
♔ British Champion: Shreyas Royal
♕ British Women's Champion: Bodhana Sivanandan, who claimed the title after a dramatic rapid play-off against Trisha Kanyamarala.
Congratulations to all of this year's champions ! ❤️♟️ pic.twitter.com/LVVb7NT2jG
श्रेयस रॉयलनंही जिंकलं ब्रिटिश विजेतेपद : भारतीय वंशाच्या 17 वर्षीय श्रेयस रॉयलनंही या स्पर्धेत इतिहास रचला. त्यानं नऊ फेऱ्यांनंतर गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आणि अनुभवी इंग्लिश ग्रँडमास्टर्सपेक्षा अर्ध्या गुणानं पुढे राहून एकूण ब्रिटिश चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद जिंकलं. हे श्रेयसचं पहिलं ब्रिटिश विजेतेपद असून या विजयामुळं तो जगातील अव्वल उदयोन्मुख तरुण बुद्धिबळपटूंमध्ये गणला गेला आहे. यापूर्वी श्रेयसच्या नावावर वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी इंग्लंडचा सर्वात तरुण ग्रँडमास्टर बनण्याचा विक्रम होता. त्या वेळी, "परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी, प्रयत्न करत राहा," असं सांगून त्यानं तरुण खेळाडूंना प्रेरणा दिली.
Congrats to Bodhana Sivanandan on winning her 1st British Women's Championship in a play-off at only 11! 🏴🏆🥳🎉😀— Women's Chess Coverage (@OnTheQueenside) August 9, 2026
The women's championship is played together with the open (as a single Swiss), so I imagine she could win a lot of these! 😄https://t.co/aL7IP794l8
📷: ECF pic.twitter.com/4WGcDftmVt
122 वर्षांच्या इतिहासात सर्वात मोठं आयोजन : 2026 ब्रिटिश बुद्धिबळ चॅम्पियनशिप ही स्पर्धेच्या 122 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आवृत्ती म्हणून ओळखली जात होती. यात 1,750 हून अधिक खेळाडूंनी भाग घेतला होता, तर ओपन चॅम्पियनशिपची बक्षीस रक्कम विक्रमी 34,000 पौंड होती. याच स्पर्धेत बोधना शिवानंदन आणि श्रेयस रॉयल यांच्या यशामुळं भारतीय वंशाचे हे दोन नव्या पिढीचे बुद्धिबळपटू प्रकाशझोतात आले आहेत. वयाच्या अवघ्या 11 व्या वर्षी ब्रिटिश महिला चॅम्पियन बनलेल्या बोधनानं आणि वयाच्या 17 व्या वर्षी ब्रिटिश विजेतेपद पटकावलेल्या श्रेयसनं बुद्धिबळाच्या जगात आपलं भविष्य उज्ज्वल असल्याचं दाखवून दिलं आहे.
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