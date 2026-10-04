12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : October 4, 2026 at 6:01 AM IST
- मेष (Aries) : हा आठवडा तुमच्यासाठी संमिश्र परिणाम घेऊन येणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामांमध्ये चांगले यश मिळताना दिसेल. तुम्ही भरपूर मेहनत कराल, त्यामुळं मोठी अडचण येणार नाही. आरोग्याच्या बाबतीत मात्र थोडी काळजी घेणं आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात समस्या वाढणार नाहीत. या आठवड्यात आरोग्याबाबत एखाद्या चांगल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि व्यायामाकडं पूर्ण लक्ष द्या. योग्य आहाराचं पालन करणंही आवश्यक राहील. वैवाहिक जीवनात आनंद टिकून राहील, कारण जोडीदारासोबतचे बॉन्डिंग चांगले राहील. तुम्ही एकमेकांना आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न कराल. प्रेमसंबंधात काही अडचणी येऊ शकतात, ज्या एकत्र बसून सोडवण्याची गरज आहे. आर्थिक बाबतीत या आठवड्यात थोडी चिंता राहू शकते, त्यामुळं खर्च कमी ठेवणं योग्य ठरेल. एखादी मोठी खरेदी पुढील काळासाठी पुढे ढकलणे चांगले राहील. सध्या कोणत्याही कामात घाई करू नका. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एकाग्रता वाढवावी आणि आपले ज्ञान मजबूत ठेवावे.
- वृषभ (Taurus) : हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. या आठवड्यात फक्त थोडं समजूतदारपणे वागण्याची आणि वेळेचा योग्य उपयोग करण्याची गरज आहे. अचानक काही कामे समोर येऊ शकतात, पण मेहनतीपासून मागे हटू नका. व्यवसायातही चांगले परिणाम मिळताना दिसतील. तुमच्या एखाद्या बोलण्यामुळं जीवनसाथी नाराज झाला, तर त्यांची समजूत काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न करा आणि नाते अधिक चांगले ठेवा. इतरांच्या बाबतीत विनाकारण बोलणे टाळा. अभ्यास करणारे विद्यार्थी निष्काळजीपणामुळे अडचणीत येऊ शकतात. त्यांनी पूर्ण लक्ष अभ्यासावर ठेवले, तर या काळाचा नक्कीच फायदा होईल. आरोग्याच्या बाबतीत काही तपासण्या कराव्या लागल्या, तर त्या जरूर करा. त्यामुळं अगदी छोट्या समस्येचीही वेळेत माहिती मिळेल. फिटनेसकडेही पूर्ण लक्ष द्या. एखाद्याला दिलेले वचन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. बॉससोबतचे संबंध चांगले ठेवा, त्यामुळं पुढील काळात फायदा होईल. चालू असलेल्या काही समस्याही बऱ्याच प्रमाणात दूर होतील. आर्थिक बाबतीतील प्रश्न सहज सुटतील आणि भविष्यासाठी धनसंचयही करू शकाल.
- मिथुन (Gemini) : हा आठवडा तुमच्यासाठी साधारणपणे चांगला राहील. तुम्ही कामात कोणतीही निष्काळजीपणा करणार नाही आणि आरोग्यही पूर्वीपेक्षा चांगले राहील. तुम्हाला स्वतःमध्ये भरपूर ऊर्जा जाणवेल. एखादी आरोग्याची समस्या झाली, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन ती सहज नियंत्रणात आणू शकाल. काही नवीन मित्रही बनतील. राजकारणाशी संबंधित क्षेत्रात पाऊल टाकताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या, कारण विरोधक अधिक सक्रिय राहू शकतात. एखाद्या कामासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. वाहन वापरताना सावधगिरी बाळगणे तुमच्यासाठी योग्य राहील. व्यवसायातील एखादी जुनी समस्या पुन्हा समोर येऊ शकते. बराच काळ अडकलेला एखादा व्यवहार किंवा डील या आठवड्यात अंतिम होण्याची शक्यता आहे. पैशांबाबत नियोजन करून पुढे जावे लागेल, पण आर्थिक कारणांमुळं कोणतेही काम थांबणार नाही. तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होतील. वैवाहिक जीवनातही भरपूर आनंद राहील, त्यामुळं तुम्ही खूप समाधानी राहाल.
- कर्क (Cancer) : या आठवड्यात कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घ्या. आर्थिक बाबतीत मोठी समस्या येणार नाही. सहकारी तुमच्या कामाबाबत काही सल्ला देतील, तर त्यावर नक्कीच विचार करा. नोकरी बदलण्यासाठीही हा काळ चांगला राहू शकतो. या आठवड्यात कुटुंबातील सदस्यांशी चांगला ताळमेळ राहील. कोणतेही कौटुंबिक प्रकरण वेळेत सोडवण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसाय पुढे नेण्याची कोणतीही संधी हातातून जाऊ देणार नाही आणि त्यासाठी एखादा पुरस्कार किंवा कौतुकही मिळू शकते. या आठवड्यात कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट लपवून ठेवू नका, अन्यथा ते वादाचे कारण बनू शकते. मित्रांकडून कामाबाबत सल्ला घेऊ शकता. संततीच्या आग्रहामुळं नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार होऊ शकतो. महत्त्वाची माहिती कोणासोबतही सहज शेअर करू नका. मालमत्तेशी संबंधित एखादा व्यवहार अंतिम होऊ शकतो आणि तो तुमच्यासाठी चांगला राहील. कौटुंबिक बाबतीतही समन्वय राखाल आणि एखाद्या मंगलकार्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.
- सिंह (Leo) : हा आठवडा तुमच्यासाठी संमिश्र फलदायी राहणार आहे. काही छोट्या-मोठ्या अडचणी येतील, पण तुम्ही त्यांना घाबरणार नाही. प्रेमसंबंधात या आठवड्यात समन्वय राखणे आवश्यक राहील. जोडीदाराच्या भावना समजून घेऊन त्यांचा आदर करणं तुमच्यासाठी चांगलं ठरेल. कामासोबत विश्रांतीसाठीही वेळ काढणं आवश्यक आहे. फिटनेसकडं पूर्ण लक्ष द्या, अन्यथा समस्या वाढू शकतात. विद्यार्थी अभ्यासापेक्षा इतर कामांमध्ये जास्त लक्ष देऊ शकतात, ज्यामुळं पुढे अडचणी वाढतील. या महिन्यात एखाद्या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा विचार करत असाल, तर हा आठवडा अनुकूल आहे. मात्र मेहनतीत कोणतीही कमतरता ठेवू नका.
- कन्या (Virgo) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. एखादी जुनी समस्या पुन्हा त्रास देऊ शकते, त्यामुळं समजूतदारपणे वागणे आवश्यक राहील. खर्च वाढतील आणि काही खर्च इच्छा नसतानाही करावे लागू शकतात. कोणतीही महत्त्वाची माहिती इतरांसोबत शेअर करू नका. तुमच्या एखाद्या जुन्या चुकीबाबतची गोष्ट समोर येऊ शकते. जीवनसाथी प्रत्येक बाबतीत तुमच्या सोबत राहील, मात्र काही कौटुंबिक समस्या थोड्या त्रासदायक ठरू शकतात. कोणाकडून पैसे उधार घेणे टाळा. विरोधकांवर सहज मात करण्यात यशस्वी व्हाल. एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. विद्यार्थी अभ्यासात चांगली कामगिरी करतील. तुमची एखादी आवडती वस्तू हरवली असेल, तर ती या आठवड्यात परत मिळू शकते. प्रत्येक कामासाठी योग्य नियोजन करून पुढे जा.
- तूळ (Libra) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सामान्य राहील. या आठवड्यात आपल्या कामांकडं थोडं अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्यात चढ-उतार राहतील, ज्यामुळं तणाव वाढू शकतो. मात्र योग्य काळजी घेतल्यास या समस्या सहज हाताळता येतील. वडिलांबाबत काही चिंता असेल, तर तीही दूर होऊ शकते. संततीच्या संगतीकडं विशेष लक्ष द्या. खर्च करताना आपल्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करा. विरोधकांच्या बोलण्यावर सहज विश्वास ठेवू नका. कोणत्याही नवीन कामात विचार न करता हात घालणे टाळा, अन्यथा अडचणी आणि तणाव वाढू शकतात.
- वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा तुमच्यासाठी साधारणपणे चांगला राहील. वैवाहिक जीवनात तुम्ही खूप आनंदी राहाल, कारण तुमचा आणि जोडीदाराचा ताळमेळ चांगला राहील. नात्यात अहंकाराला स्थान देऊ नका. सामाजिक कार्यांमध्येही या आठवड्यात तुमची रुची वाढेल. काही विरोधक किंवा शत्रू तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. कामासंदर्भात अनेक बैठका होऊ शकतात, त्यामुळं व्यस्तता वाढेल. तरीही कुटुंबातील सदस्यांसाठी वेळ नक्की काढाल. धन-धान्यात वाढ होईल आणि तुम्ही आपल्या इच्छेनुसार खर्च करू शकाल. कुटुंबातील सदस्यांच्या गरजाही सहज पूर्ण कराल. भविष्यासाठी काही गुंतवणुकीचे नियोजन करू शकता. विद्यार्थी अभ्यासात निष्काळजीपणा करू शकतात, ज्यामुळं पुढे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळ या वेळेचा पूर्ण फायदा घेण्याचा प्रयत्न करा.
- धनु (Sagittarius) : हा आठवडा तुमच्यासाठी काहीसा गोंधळाचा राहील. काही छोट्या-मोठ्या समस्या सतत जाणवू शकतात. जीवनसाथीसोबत एखाद्या विषयावर मतभेद सुरू असतील, तर संवादातून ते दूर करण्याचा प्रयत्न कराल. प्रेमसंबंधात असलेले लोक नाते अधिक चांगले करण्याचा प्रयत्न करतील, मात्र वादविवाद टाळणे आवश्यक राहील. आरोग्य थोडे त्रास देऊ शकते, पण जास्त चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहा, कारण फसवणुकीची शक्यता आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या योजनेत पैसा गुंतवावा लागू शकतो. कोणालाही पैसे उधार देताना खूप विचार करा. विद्यार्थी अभ्यासाकडे थोडे दुर्लक्ष करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना वडिलांकडून नाराजी ऐकावी लागू शकते. मित्रांकडून अभ्यासासंदर्भात नवीन सल्लाही मिळू शकतो.
- मकर (Capricorn) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सुखद राहणार आहे. या आठवड्यात थोडा संयम राखण्याचा प्रयत्न करा. भाऊ-बहीण यांच्यासोबत चांगले संबंध राहतील. दुसरी नोकरी जॉइन करण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत समजूतदारपणे वागा आणि कोणताही करार किंवा तडजोड घाईघाईने करू नका. संतती तुमच्या अपेक्षांवर खरी उतरेल. मात्र त्यांच्या सांगण्यावरून एखादी मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. या आठवड्यात भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल, पण घाईमुळे काही अडचणी वाढू शकतात. कामामुळे व्यस्त राहाल, तरीही जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. प्रेमसंबंधात असलेले लोक जोडीदाराला एखादे सरप्राइज गिफ्ट देऊ शकतात. मात्र दुसऱ्या व्यक्तीकडे आकर्षित होणे टाळा, अन्यथा विनाकारण नाते खराब होऊ शकते आणि भविष्यात नुकसानही होऊ शकते. विद्यार्थी अभ्यासाबाबत खूप गंभीर आणि नियमित राहतील.
- कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा एकूणच चांगला राहील. पैशांच्या बाबतीत हात मोकळा राहील, मात्र वैवाहिक जीवनात काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या आणि जोडीदाराच्या अहंकारामुळं वाद होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडं पूर्ण लक्ष द्या. संततीला शिक्षणासाठी बाहेर पाठवण्याचा विचार करू शकता. खर्चांबाबत जास्त चिंता करणार नाही. नवीन घर खरेदी करण्याची शक्यता आहे. मनमौजी स्वभावामुळं वडिलांकडून नाराजी ऐकावी लागू शकते. आरोग्याबाबत सावध राहा, कारण एखादा जुना आजार पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं तणाव आणि खर्च दोन्ही वाढू शकतात. दिनचर्येत योग आणि व्यायामाला विशेष महत्त्व द्या. इतरांच्या बाबतीत विनाकारण हस्तक्षेप करू नका. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर दुसऱ्या नोकरीची चांगली ऑफर मिळू शकते.
- मीन (Pisces) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. इतरांच्या बोलण्यावर सहज विश्वास ठेवणे टाळा. मालमत्तेशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा निर्णय स्वतःहून एकट्याने घेऊ नका. खर्च जास्त असल्यामुळं थोडी चिंता राहील, पण ते खर्च सहज सांभाळू शकाल. विद्यार्थी अभ्यासात चांगली कामगिरी करतील, त्यामुळं कुटुंबातील सदस्यांकडून त्यांचे कौतुक होईल आणि त्यांचा उत्साहही वाढेल. करिअरमध्ये चांगले यश मिळताना दिसेल. नोकरीबाबत एखाद्या मित्राशी चर्चा करू शकता. सरकारी योजनेत पैसा गुंतवणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांचे त्यांच्या भागीदारासोबतचे संबंध काहीसे बिघडू शकतात, तरीही ते मेहनतीने काम करत राहतील आणि त्यांना चांगले यश मिळेल.