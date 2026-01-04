नवीन वर्षातील पहिला आठवडा मेष ते मीन राशींसाठी कसा असणार?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : January 4, 2026 at 8:52 PM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा संमिश्र फलदायी ठरेल. आरोग्याच्या दृष्टीनं विचार करता, तुम्हाला स्वतःच्या प्रकृतीकडं थोडं अधिक लक्ष देण्याची आणि सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. करिअर आणि व्यवसायाचा विचार करता, प्रगतीसाठी तुम्ही एखाद्या प्रतिष्ठित किंवा अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेऊ शकता, जो भविष्यात मैलाचा ठरेल. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा समाधानकारक जाईल. आर्थिक आघाडीवर मात्र तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. गुंतवणूक करताना घाई करू नका. आठवड्याच्या सुरुवातीला करिअरच्या व्यापामुळं तुम्ही प्रचंड व्यस्त राहाल, ज्याचा परिणाम तुमच्या कौटुंबिक आणि प्रेमसंबंधांवर होऊ शकतो, जोडीदाराला वेळ न दिल्यानं नात्यात थोडा दुरावा जाणवेल. जर तुमच्या विवाहासाठी बोलणी सुरू असतील, तर याकाळात नाते पक्के होण्याचे शुभ योग जुळून येत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात एखाद्या विशेष व्यक्तीच्या मार्गदर्शनामुळं तुमची शैक्षणिक प्रगती वेगाने होईल. रिअल इस्टेट किंवा मालमत्तेच्या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना या आठवड्यात विशेष प्रसिद्धी आणि आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा आरोग्याच्या दृष्टीनं बरा असेल, मात्र बदलत्या हवामानामुळं ताप किंवा थंडी-खोकल्याचा त्रास संभवतो, त्यामुळं पथ्य पाळा. करिअरमध्ये तुम्हाला तुमची खरी प्रतिभा आणि कौशल्य दाखवण्याची उत्तम संधी कार्यक्षेत्रात प्राप्त होईल, ज्यामुळं तुमच्या प्रतिष्ठेत वाढ होईल. पैशांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आर्थिक स्थितीसमोर काही आव्हाने उभी राहू शकतात. त्यामुळं अनावश्यक खर्च टाळून बचतीवर भर देणं हिताचं ठरेल. प्रेमसंबंधात आपला अहंकार बाजूला ठेवून जर तुम्ही मनातील गोष्टी जोडीदाराशी स्पष्टपणे बोललात, तर नात्यातील गोडवा वाढेल. विवाहित लोकांसाठी हा आठवडा सुखद आणि सामंजस्याचा असेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्यांनी अभ्यासात गाफील राहून चालणार नाही. एकाग्रतेच्या अभावामुळं परीक्षा निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानं अभ्यासावर विशेष लक्ष द्या. मेहनतीशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात ठेवून विद्यार्थ्यांनी कामाला लागावे, अन्यथा मानसिक तणाव वाढू शकतो.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी आरोग्याच्या आघाडीवर हा आठवडा सकारात्मक राहील. दीर्घकाळापासून एखाद्या जुन्या आजाराने त्रस्त असाल, तर या काळात त्यातून सुटका मिळेल आणि प्रकृतीत सुधारणा होईल. करिअर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीनं हा आठवडा भरभराटीचा असून तुमच्या व्यापारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं तुमचं मन प्रसन्न राहील. तुमची अपार मेहनत या आठवड्यात रंगात येईल आणि त्याचे योग्य फळ तुम्हाला मिळेल. आर्थिक बाजू पाहता, आरोग्याशी संबंधित कारणांमुळं अचानक खर्च उद्भवण्याची शक्यता असल्यानं पैशांचे नियोजन करून ठेवा. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ अनुकूल असून तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीसमोर लग्नाचा प्रस्ताव किंवा प्रेम व्यक्त करू शकता. विवाहित जातकांनी नात्यातील जवळीक वाढवण्यासाठी जोडीदाराला पुरेसा वेळ देणं आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात तुमचे लक्ष विचलित करण्याचा काही लोक प्रयत्न करतील, परंतु तुम्ही तुमचे मनोबल खंबीर ठेवा. आठवड्याच्या मध्यात काही नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम किंवा संधी तुमच्यासमोर येतील, ज्या भविष्यातील प्रगतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी आरोग्याच्या बाबतीत हा आठवडा चढ-उतारांचा असू शकतो. विशेषतः खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळं आणि मसालेदार अन्नामुळं पोटाचे विकार किंवा पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळं आहार सात्विक ठेवावा. व्यवसायाच्या ठिकाणी तुमचे सहकारी आणि कर्मचारी तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करतील, ज्यामुळं महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण होतील. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीनं हा आठवडा अतिशय रोमँटिक असेल, तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत अधिक वेळ घालवू शकाल. विवाहित व्यक्ती आपल्या नात्यातील वीण घट्ट करण्यासाठी काही नवीन शिस्त किंवा नियम लागू करतील, ज्याचा फायदा होईल. जर तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय करत असाल, तर या आठवड्यात तुम्हाला मोठा आर्थिक नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळं तुमची आर्थिक बाजू बळकट होईल. शिक्षण आणि ज्ञानाच्या बाबतीत या आठवड्यात तुम्हाला अधिक परिश्रम घेण्याची गरज आहे. एखाद्या बौद्धिक चर्चेत किंवा सेमिनारमध्ये सहभागी होण्यामुळं तुम्हाला मानसिक समाधान आणि नवीन माहिती मिळेल, जी तुमच्या प्रगतीसाठी पूरक ठरेल.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांनी या आठवड्यात आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे, कारण कामाच्या ताणामुळं थकवा जाणवू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आठवड्याची सुरुवात अत्यंत उत्साही असेल आणि तुम्ही दिलेली जबाबदारी पूर्ण जोशात पार पाडाल. व्यावसायिक क्षेत्रात असलेल्यांना एखादी मोठी ऑर्डर किंवा नवीन करार मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत आठवडा सुरुवातीला व्यस्ततेचा असेल, परंतु नंतर तुम्ही प्रिय व्यक्तीसोबत प्रवासाचा बेत आखू शकाल. विवाहित जातकांना नात्यात ताळमेळ राखण्यासाठी जोडीदाराच्या मताचा आदर करावा लागेल. आर्थिक बाबतीत सल्ला असा आहे की, कोणाचेही मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय मोठी गुंतवणूक करू नका, अन्यथा नुकसान सोसावे लागू शकते. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आठवड्याच्या प्रारंभी लक्ष केंद्रित करणं कठीण जाईल. अभ्यासातून मन भरकटण्याची शक्यता असल्याने विद्यार्थ्यांनी शिस्त पाळणे गरजेचे आहे. संयम आणि नियोजनाने वागल्यास हा आठवडा प्रगतीचा ठरेल.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात आहारावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. जास्त तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाल्ल्याने प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक जातकांसाठी हा आठवडा प्रवासाचा असेल, कामाच्या निमित्ताने लांब पल्ल्याचे प्रवास घडून येतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची आनंदवार्ता मिळू शकते, ज्यामुळं घरात आनंदाचं वातावरण राहील. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा आठवडा विशेष आहे, कारण एखाद्या नवीन व्यक्तीशी तुमची मैत्री होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर प्रेमात होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या मनातील भावना जोडीदारासमोर मोकळेपणाने मांडू शकाल. विवाहित जातकांना जोडीदाराची प्रत्येक कामात उत्तम साथ लाभेल. आर्थिक आघाडीवर तुम्हाला तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून फक्त व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तरच नफा मिळेल. विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या मदतीमुळं कठीण विषय समजणे सोपे जाईल आणि अभ्यासात गती येईल. हा आठवडा तुमच्यासाठी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रगतीचा ठरेल.
- तूळ (Libra) : तुळा राशीच्या जातकांसाठी आरोग्य ही या आठवड्यातील सर्वात महत्त्वाची चिंता असेल. थंडी, सर्दी, खोकला किंवा तापासारख्या समस्यांमुळं तुम्ही त्रस्त राहू शकता, त्यामुळं स्वतःची काळजी घ्या. करिअरच्या बाबतीत नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल, ज्यामुळं तुमचे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागतील. व्यवसायात गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारपेठेचा सखोल अभ्यास आणि नवीन माहिती गोळा करणे फायदेशीर ठरेल. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत तुम्ही जोडीदाराच्या खूप जवळ असल्याचे अनुभवाल आणि नात्यात प्रेम वाढेल. विवाहित जातकांसाठी सल्ला असा आहे की, जर तुमचा जोडीदार एखाद्या कारणावरून नाराज असेल, तर पुढाकार घेऊन त्यांची समजूत काढा. आर्थिक स्थिती पाहता, या आठवड्यात धनलाभाचे मोठे योग आहेत, ज्यामुळं तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. शिक्षणाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांची गोडी वाढेल. एखाद्या विशिष्ट विषयात प्राविण्य मिळवण्यासाठी तुम्ही नवीन क्लास किंवा ट्यूशन लावण्याचा विचार करू शकता, जे तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी आठवड्याची सुरुवात आरोग्याच्या दृष्टीनं चांगली असेल, मात्र आठवड्याच्या मध्यात पोटाच्या तक्रारींकडं दुर्लक्ष करू नका. करिअर आणि व्यवसायाचा विचार करता, जुन्या व्यावसायिक समस्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी हा आठवडा उत्तम आहे. जे लोक स्वतःचा व्यापार करतात, त्यांची स्थिती भक्कम राहील आणि प्रगतीच्या नवीन संधी मिळतील. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, अभ्यासाबाबत केलेली थोडीही निष्काळजी भारी पडू शकते, त्यामुळं लक्ष भरकटू देऊ नका. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा आठवडा अत्यंत उत्साहवर्धक आणि रोमँटिक असेल. जोडीदारासोबतचे क्षण तुम्हाला आनंद देतील. विवाहितांनी मात्र जोडीदाराशी संवाद साधताना काळजी घ्यावी, कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळणे हिताचं राहील, अन्यथा लहान गोष्टीचे रूपांतर मोठ्या भांडणात होऊ शकते. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा स्थिर असेल, पण भविष्यातील नियोजनासाठी थोडी बचत करणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या रागावर नियंत्रण ठेवल्यास अनेक कठीण प्रसंगातून तुम्ही सहज मार्ग काढू शकाल.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांना या आठवड्यात बदलत्या हवामानाचा फटका बसू शकतो, त्यामुळं श्वसनविकार किंवा हंगामी आजारांपासून सावध राहा, बाकी आरोग्य उत्तम राहील. व्यापार आणि व्यवसायात प्रगतीसाठी हा काळ अनुकूल असून तुम्ही नवीन लोकांशी गाठीभेटी घेऊन व्यावसायिक विस्तार करू शकता. विशेषतः सेल्स, मार्केटिंग आणि मीडिया क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी हा आठवडा उत्कृष्ट ठरेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सापडतील, ज्यामुळं पैशांची चणचण दूर होईल. प्रेमसंबंधांमध्ये संवाद अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. एकमेकांशी बोलल्यामुळं जुने गैरसमज दूर होतील. विवाहित लोकांसाठी हा आठवडा सुखाचा आणि समृद्धीचा असेल. शिक्षणाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांना थोडं सावध राहावं लागेल, कारण आसपासचे वातावरण अभ्यासासाठी फारसे पोषक नसेल. गोंधळलेल्या मनःस्थितीमुळं अभ्यासात अडथळे येऊ शकतात, अशावेळी एकांतात अभ्यास करणे फायदेशीर ठरेल. एकंदरीत, व्यावसायिक यश मिळवण्यासाठी हा आठवडा महत्त्वाचा आहे.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी आरोग्य सामान्य राहील, मात्र शरीराला थोडा थकवा किंवा स्नायूंचे दुखणे जाणवू शकते, त्यामुळं विश्रांतीला महत्त्व द्या. करिअर आणि व्यवसायाच्या बाबतीत, जे लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत त्यांच्यासाठी हा आठवडा एखादी चांगली संधी घेऊन येईल. व्यवसायात कोणताही मोठा निर्णय घेताना घाई करू नका, चुकीच्या निर्णयामुळं आर्थिक फटका बसू शकतो. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक गुंतवणूक वाढेल आणि रोमांस बहरून येईल. विवाहित व्यक्ती आपल्या जोडीदाराशी मनमोकळेपणाने चर्चा करून घरातील जुन्या समस्या किंवा कलह मिटवू शकतील, ज्यामुळं नात्यात पारदर्शकता येईल. आर्थिक बाबतीत बोलायचे झाले तर, घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंवर किंवा सजावटीवर खर्च होण्याची शक्यता आहे, पण हे खर्च तुमच्या बजेटमध्येच असतील. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासात रमून जाईल आणि कठीण विषयांत त्यांना यश मिळेल. मेहनतीचे फळ मिळण्याचा हा काळ असल्याने मकर राशीच्या जातकांनी संयम आणि चिकाटीने आपले प्रयत्न सुरू ठेवावेत.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात आरोग्याबाबत अजिबात निष्काळजी राहू नये. नियमित योगासने आणि व्यायामाचा अवलंब केल्यास तुम्ही शारीरिक समस्यांपासून दूर राहू शकाल. करिअर आणि व्यवसायाच्यादृष्टीनं विचार करता, नवीन व्यक्तींशी झालेले संपर्क तुमच्या व्यापाराला एका नव्या उंचीवर नेण्यास मदत करतील. नोकरी करणाऱ्या जातकांना कामाच्या ठिकाणी थोडा मानसिक ताण जाणवू शकतो, परंतु तो तात्पुरता असेल. प्रेमसंबंधात जवळीक वाढेल आणि नात्यात विश्वास निर्माण होईल. विवाहित लोकांना आपल्या जोडीदाराच्या चांगल्या गुणांची नव्याने ओळख होईल, ज्यामुळं त्यांच्याबद्दलचा आदर द्विगुणित होईल. आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत हा आठवडा अत्यंत शुभ आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला आणि शेवटी तुमची आर्थिक बाजू खूप मजबूत राहील, धनलाभाचे योग आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ सुवर्णकाळासारखा आहे. अभ्यासात तुमचे लक्ष लागेल आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची ओढ निर्माण होईल, ज्यामुळं शैक्षणिक प्रगती निश्चित आहे.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या जातकांसाठी आरोग्याच्यादृष्टीनं हा आठवडा सकारात्मक असेल. योग आणि ध्यानधारणेचा योग्य मार्ग अवलंबल्यास तुम्हाला मानसिक शांतता मिळेल. प्रोफेशनल आयुष्यात तुमची कामगिरी उत्कृष्ट राहील आणि ऑफिसमध्ये तुमचे वर्चस्व टिकून राहील. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर हा आठवडा त्यासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. प्रेमसंबंधात काळ अनुकूल असला तरी जोडीदारासोबत बोलताना शब्दांचा वापर विचारपूर्वक करा, लहानशा गैरसमजातून किरकोळ वादाची शक्यता आहे. विवाहित जातकांना त्यांच्या जोडीदाराचा सर्वतोपरी पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळं तुमचे मनोबल वाढेल. आर्थिक आघाडीवर हा आठवडा समाधानकारक असून उत्पन्नाचे ओघ सुरू राहतील, मात्र चैनीच्या वस्तूंवर थोडा खर्च होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण तुमचे लक्ष विचलित करणाऱ्या अनेक गोष्टी घडतील. एकाग्रतेने अभ्यास केल्यास यश निश्चित मिळेल. एकूणच, हा आठवडा तुम्हाला प्रगतीच्या अनेक संधी देऊन जाणारा ठरेल.