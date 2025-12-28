नवीन वर्षात 'या' राशींच्या लोकांची होणार संकटातून मुक्ती, कशी होईल तुमच्या आठवड्याची सुरुवात, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
नवीन वर्ष 2026 सुरु होण्यासाठी अवघ तीन दिवस शिल्लक आहेत. या नवीन वर्षात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. याचा परिणाम थेट तुमच्या राशींवर होणार आहे.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 28, 2025 at 7:40 PM IST
- मेष (Aries) : या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींनी आहारात संयम ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. चुकीचे किंवा तेलकट-अस्वच्छ अन्न घेतल्यास तब्येत बिघडण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगती हवी असल्यास खूप मेहनत करावी लागेल. सातत्य ठेवल्यास इच्छित लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आठवडा अतिशय चांगला असून कामात लक्ष केंद्रित केल्यास वरिष्ठांकडून कौतुक मिळेल. प्रेमसंबंधात काही गोंधळ किंवा तणाव संभवतो, मात्र एखादा जुना साथी पुन्हा संपर्क करू शकतो. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराकडून आनंददायी बातमी मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या खर्च वाढतील आणि लाभ उशिरा मिळेल. घराच्या दुरुस्ती, सजावटी किंवा वस्तू खरेदीवर अधिक पैसा जाईल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित ठेवावे, कारण मन विचलित होण्याची शक्यता जास्त. स्पर्धा परीक्षा किंवा नोकरीच्या मुलाखतीसाठी आठवडा अनुकूल आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य या आठवड्यात साधारण चांगले राहील. तरीही जुनी पोटाशी संबंधित समस्या पुन्हा जाणवू शकते, त्यामुळं आहारात काळजी आवश्यक आहे. आठवड्याच्या शेवटी मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात रोमँस वाढेल आणि एखाद्या नवीन व्यक्तीशी भेट होण्याचे योग आहेत. वैवाहिक आयुष्यात जुन्या गोष्टींना उजाळा दिल्यास वातावरण तणावपूर्ण होऊ शकते. व्यवसायात जास्त मेहनत आणि संघर्षानंतरच यश मिळेल. नोकरीत अत्यंत सावध राहा. चुकीचे बोलल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या घर, प्लॉट किंवा नवा फ्लॅट खरेदीवर खर्च होण्याची शक्यता आहे. लक्झरी वस्तूंवरही पैसा खर्च होईल. शेअर बाजारातून लाभ मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होताना सावधानता बाळगावी, पण प्रयत्नांमुळं यशाची शक्यता आहे.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींना आरोग्याशी संबंधित खर्च वाढू शकतो. बाहेरचे अन्न किंवा दूषित पाणी घेतल्यास गळ्यात इन्फेक्शन किंवा पचनाचे त्रास वाढू शकतात. प्रेमसंबंधात विचित्र गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळं नात्यात तणाव येण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात जुन्या मतभेदावर पडदा टाकून नवा प्रारंभ करता येईल, बाहेरील लोकांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका. व्यवसायात नव्या संपर्कांमुळं उत्तम लाभ मिळण्याची शक्यता, तर नोकरीसाठी जास्त प्रवास करावा लागू शकतो. आर्थिक स्थितीत भाग्याची साथ मिळेल आणि गुंतवणुकीतून चांगले परिणाम मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा तणावपूर्ण असून अभ्यासात लक्ष कमी राहील. विषय बदलण्यापूर्वी अनुभवी व्यक्तीची मदत घ्यावी. विरोधक तुमचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यामुळं फोकस राखणे आवश्यक.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य या आठवड्यात संतुलित राहील, स्क्रीन किंवा धुळीमुळं होणाऱ्या अॅलर्जीवर उपचार घेतल्यास आराम मिळेल. प्रेमसंबंधात जोश आणि उत्साह वाढेल. साथीदारासोबत सहल करण्याचे योग आहेत. वैवाहिक नात्यात मात्र किरकोळ वाद होऊ शकतो, परंतु संवादाने परिस्थिती सुधारू शकाल. व्यवसायात योग्यवेळी गुंतवणूक केली तर उत्तम लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यालयीन पॉलिटिक्सपासून दूर राहणे आवश्यक, नोकरी बदलण्याचा विचार सध्या टाळावा. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा खर्चिक असून प्रवास, नूतनीकरण किंवा आवश्यक कामावर जास्त पैसा जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात अधिक मेहनत करणे आवश्यक असून यशासाठी सातत्य गरजेचे आहे.
- सिंह (Leo) : या आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींना जुन्या आरोग्य समस्यापासून आराम मिळू शकतो. तरीही पाठीचा त्रास, कंबरदुखी किंवा पायांचे दुखणे त्रासदायक ठरू शकते. प्रेमसंबंधात एखाद्या किरकोळ गोष्टीवरून जोडीदाराशी गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. मात्र दुसरीकडं काही जण आपल्या पार्टनरची घरच्यांशी ओळख करून देऊ शकतात. वैवाहिक जीवन समाधानकारक राहील आणि जोडीदारासोबत सुंदर क्षण अनुभवता येतील. व्यवसायात नवीन शाखा, दुकान किंवा प्रोजेक्ट सुरू करण्यासाठी मोठा खर्च होऊ शकतो. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीचे योग अनुकूल. नोकरी करणाऱ्यांना जुन्या कार्यस्थळावरून पुन्हा ऑफर येऊ शकते, परंतु निर्णय विचारपूर्वक घ्या. एकूणच मेहनतीची मागणी करणारा आठवडा असून योग्य लक्ष व सावधगिरी बाळगल्यास लाभ नक्की.
- कन्या (Virgo) : या आठवड्यात कन्या राशीच्या व्यक्तींच्या तब्येतीत सुधारणा दिसेल. जुने त्रास काही अंशी कमी होतील. प्रेमसंबंधात घाईघाईत बोलू नका, नातं टिकवायचे असेल तर अहंकार बाजूला ठेवणं महत्त्वाच आहे. वैवाहिक जीवनात काहीसा गोंधळ किंवा गैरसमज राहू शकतो, कुटुंबातील मोठ्यांचं मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल. व्यवसायात नवा उपक्रम सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल नाही, तोट्याची शक्यता. नोकरीत वरिष्ठांशी वाद टाळा संयमाने काम करा. आर्थिकदृष्ट्या अनावश्यक खर्च वाढतील, विशेषतः मित्रांच्या संगतीत किंवा नवीन उपकरणांवर. पैशांबाबत वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून सावध राहा. विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासापासून भटकू शकते. चुकीच्या मित्रांपासून अंतर ठेवणे उपयुक्त. महत्त्वाची माहिती कोणासोबतही उघडपणे शेअर करू नका. एकूणच, सावधगिरी आणि संयम आवश्यक.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या व्यक्तींनी आरोग्याकडं विशेष लक्ष द्यावे. जुन्या आजारांनी पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता असल्यानं आहार, झोप आणि प्रवास याबाबत काळजी घ्या. प्रेमसंबंधात उत्साह कमी राहील, पार्टनरशी पूर्ण वेळ न घालवल्यास तणाव वाढू शकतो. वैवाहिक जीवनात अहंकार किंवा कटू बोलण्यामुळं नात्यात तडे येऊ शकतात. त्यामुळं शांतपणे संवाद साधा. व्यवसायात मनासारखा प्रोजेक्ट मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त मेहनत करावी लागेल. नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आठवडा फायदेशीर आहे, योग्य संधी मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या गुंतवणूक करताना सावधानी आवश्यक आहे. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला लाभदायक ठरेल. शेअर बाजारातून फायदा होण्याची शक्यता. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सोशल मीडियापासून दूर रहावे, प्रोफेशनल कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्याचे योग उत्तम.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात डोळ्यांचा किंवा स्क्रीनशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो. मॉर्निंग वॉक, योग आणि पुरेशी विश्रांती उपयुक्त ठरेल. व्यवसायात मोठी डील मिळण्याची शक्यता असून नवीन संपर्क तयार होतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आठवडा तणावपूर्ण आहे कामाचा भार वाढेल. प्रेमसंबंध अत्यंत रोमँटिक आणि आनंददायी साथीदारासोबत सुंदर क्षण अनुभवता येतील. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि जिव्हाळा वाढेल, एखादा कौटुंबिक कार्यक्रमही करता येईल. आर्थिकदृष्ट्या लोनची परतफेड करण्यासाठी बचतीचा वापर करावा लागू शकतो. गुंतवणुकीत सावधगिरी आवश्यक. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासात कमी लागेल, भ्रम किंवा संभ्रम वाढू शकतो. स्पर्धा परीक्षेसाठी अभ्यास करणाऱ्यांसाठी वेळ चांगला असून एकाग्रता ठेवल्यास यश मिळू शकते.
- धनु (Sagittarius) : या आठवड्यात धनु राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य एकूण चांगले राहील. फक्त तळलेले पदार्थ किंवा जास्त मसालेदार अन्नामुळं अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो. करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. विस्तारासाठी चांगले योग आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी वेळ अनुकूल असून उत्तम ऑफर्स येऊ शकतात. प्रेमसंबंधात संशय आणि तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळं पारदर्शक संवाद गरजेचा. वैवाहिक जीवनात काही मतभेद होऊ शकतात आणि जोडीदाराशी ताण वाढण्याची शक्यता. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासापासून भटकू शकतं, मात्र नवीन संशोधन किंवा प्रोजेक्टसाठी हा आठवडा उत्तम. स्पर्धा परीक्षेसाठीही प्रयत्न वाढवणे उपयुक्त ठरेल. एकूणच, संयम आणि जबाबदारीने कृती केल्यास आठवडा लाभदायक.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या व्यक्तींना बीपी, थायरॉइड किंवा डोळ्यांशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो. तरीही उपचारामुळं आराम मिळेल. व्यवसायात बदल करण्याचा विचार करत असाल तर सध्या थोडा वेळ थांबणे योग्य. करिअरमध्ये तणाव वाढू शकतो, पण नवीन नोकरीच्या संधी उत्तम मिळतील. प्रेमसंबंध ऊर्जावान, उत्साही राहतील. परंतु अहंकार बाजूला ठेवणं अत्यंत आवश्यक. वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण असून जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतीत कराल. आर्थिक स्थिती मात्र अस्थिर खर्चामुळे बचत कमी होईल. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ अनुकूल नाही. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात आळस न करता सातत्याने तयारी करावी. एकूणच संतुलन आणि नियंत्रण आवश्यक.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य या आठवड्यात उत्तम राहील. उत्साह, फुर्ती आणि ऊर्जा जाणवेल, परंतु प्रवास करताना सुरक्षिततेचे भान राखा. व्यवसायात सातत्य आणि मेहनत आवश्यक आहे. बँकिंग, फायनान्स किंवा कागदी कामांत फायदा मिळू शकतो. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. प्रेमसंबंधात किरकोळ वाद निर्माण होऊ शकतो. ज्यामुळं दूरावा येऊ शकतो, शांतता राखा. वैवाहिक जीवनात सौहार्द दिसेल आणि जोडीदारासोबत नवीन उपक्रम सुरू करण्याचे योग. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा खर्चिक आहे. अनावश्यक सल्ल्यावर विश्वास ठेवून पैसे खर्च करू नका. विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासात लागेल, मात्र सोशल मीडिया आणि चुकीच्या संगतीपासून दूर राहावे. एकंदरीत, मेहनत व सतर्कता महत्त्वाची आहे.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात कंबरदुखी, पायांचे दुखणे किंवा नसांशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो. आहार हलका ठेवा आणि तेलकट पदार्थ टाळा. प्रेमसंबंधात बळकटपणा दिसेल. एकतर्फी प्रेम व्यक्त करण्यासाठीही वेळ अनुकूल आहे. वैवाहिक नात्यात सौहार्द राहील, जोडीदाराशी संवादातून नातं अधिक दृढ होईल. आर्थिकदृष्ट्या खर्च वाढतील वाहन, घर किंवा मोठ्या वस्तूंवर पैसा खर्च होऊ शकतो. व्यवसायात योग्यवेळी गुंतवणूक केली तर चांगला फायदा मिळेल. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना उत्तम संधी मिळू शकते. वरिष्ठांशी नाते सौहार्दाने ठेवा. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबाबत लक्ष केंद्रित ठेवावे, चुकीची संगत टाळल्यास चांगले परिणाम दिसतील. एकूणच, नियोजन आणि शांतता यामुळे आठवडा चांगला जाईल.