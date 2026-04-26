12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : April 26, 2026 at 12:13 AM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा ठीकठाक राहील. आरोग्याबाबत बोलायचं झालं तर, पायांच्या दुखण्याचा त्रास तुम्हाला खूप सतावू शकतो. आर्थिक स्थिती मध्यम राहील; शुभ कार्यांवर पैसा खर्च झाल्यामुळं खर्च वाढू शकतो. व्यापाऱ्यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवला तरच व्यवसायात प्रगती शक्य आहे. नोकरी करणाऱ्यांना यश मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. प्रेमसंबंधांसाठी काळ चांगला असून तुम्ही जोडीदारासोबत एखाद्या सहलीला जाऊ शकता. गृहस्थ जीवनात मात्र तणाव वाढल्यामुळं तुमचं मन अस्वस्थ राहील. विद्यार्थी अभ्यासावर विशेष लक्ष देतील आणि आवडत्या विषयासाठी अधिक वेळ देतील.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. डोळ्यांची जळजळ, पाणी येणं आणि पोटाच्या तक्रारी जाणवू शकतात, त्यामुळं आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि उत्पन्नात वाढ होईल. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय विस्तारासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी सतर्क राहावे, बदली (Transfer) होण्याची शक्यता आहे, तसेच सहकाऱ्यांशी वाद टाळा. प्रेमी जीवनात तुम्ही तुमच्या मनातील गोष्टी सांगण्यात यशस्वी व्हाल. जोडीदार कौटुंबिक कामात जास्त व्यस्त असल्यामुळं वैवाहिक जीवनात काही अडचणी येऊ शकतात. विद्यार्थी अभ्यासाकडं विशेष लक्ष द्या.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय शानदार राहील. आरोग्याकडं दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा एखाद्या मोठ्या आजाराला निमंत्रण मिळू शकते. आर्थिक आघाडीवर हा आठवडा खूप चांगला असून जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ मिळेल. व्यवसायात अनुभवी लोकांचे सहकार्य मिळाल्यानं प्रगती होईल. नोकरीत तुम्हाला यश मिळेल आणि सहकारी तुमचं कौतुक करतील. प्रेमसंबंध आणि दांपत्य जीवनात आनंद राहील. शिक्षणाच्या बाबतीत एकाग्रता वाढवल्यास विद्यार्थ्यांना चांगले यश मिळेल.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा योग्य राहील. सांधेदुखीचा (Joint Pain) त्रास होण्याची शक्यता असल्यानं आरोग्याची काळजी घ्या. आर्थिक स्थिती मध्यम राहील, उत्पन्न चांगले असले तरी खर्चही वाढलेले असतील. व्यापाऱ्यांनी सरकारी हस्तक्षेपापासून सावध राहावे, अन्यथा अडचण येऊ शकते. नोकरीत सहकाऱ्यांचे वागणे तुम्हाला मानसिक त्रास देऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा ठीकठाक असून स्पर्धा परीक्षेत यश मिळण्याचे योग आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी काळ अनुकूल आहे.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आरोग्याच्या तक्रारींमुळं तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागू शकतो. व्यापारी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न करतील, त्यात त्यांना यश मिळेल. नोकरीत तुमच्या कामावर प्रसन्न होऊन तुम्हाला बक्षीस किंवा प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. आर्थिक स्थिती ठीक राहील, परंतु आरोग्याशी संबंधित कामांवर मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात आणि वैवाहिक जीवनात तुम्ही जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण व्यतीत कराल. विद्यार्थ्यांना आवडता विषय वाचण्यात विशेष रस निर्माण होईल.
- कन्या (Virgo) : या आठवड्यात तुम्हाला आरोग्याबाबत अतिशय सावध राहावं लागेल, ताप किंवा पोटाचे विकार त्रास देऊ शकतात. आर्थिक आघाडीवर खर्चाचं प्रमाण वाढलेलं असेल. व्यापाऱ्यांनी सतर्क राहावे लागेल, नवीन लोकांशी संपर्क वाढल्यामुळं भविष्यात व्यवसायाला गती मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात एकमेकांच्या उणिवा समोर आल्यामुळं वाद होऊ शकतात. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, मात्र सासरच्या मंडळींशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी मेहनत केल्यास त्यांना नक्कीच यश मिळेल.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याकडं दुर्लक्ष करू नका, प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारणार असून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. व्यवसायात प्रगती होईल, मात्र भागीदाराशी वाद घालणे टाळा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. नोकरीत पद-प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान मिळेल. प्रेमसंबंधांत तुम्ही मनातील सर्व गोष्टी जोडीदाराला सांगाल. कौटुंबिक तणावामुळं वैवाहिक जीवनात काही अडचणी येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळण्याचे उत्तम योग आहेत.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. उलट्या, जुलाब किंवा तापासारखे आजार त्रास देऊ शकतात, त्यामुळं आरोग्याची काळजी घ्या. उत्पन्न वाढेल, पण त्यासोबत खर्चही वाढतील, दोन्हीमध्ये समतोल राखणं आवश्यक आहे. व्यवसायासाठी तुम्ही उत्साही असाल आणि लांबचा प्रवास कराल. नोकरीत तुमचं वर्चस्व राहील आणि कोणीही तुमच्या शब्दाचा अवमान करणार नाही. प्रेमसंबंध आणि वैवाहिक जीवनात एकमेकांची काळजी घेतल्यामुळं नात्यातील ओलावा वाढेल. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता अभ्यासात उत्तम राहील.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा बराच चांगला असेल. स्वतःच्या मेहनतीने घर घेण्याचं तुमचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराच्या मनातील तणावामुळं काही अडथळे येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ भविष्यातील दिशा ठरवणारा असेल, तुमची कामगिरी (Performance) सुधारल्यामुळं चांगले निकाल मिळतील. व्यापाऱ्यांना सरकारी लाभ मिळतील, पण भागीदाराशी वाद टाळा. मालमत्तेच्या (Property) व्यवहारात यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेत यशाबद्दल थोडी शंका आहे, त्यामुळं अधिक कष्ट करा. आरोग्यात सुधारणा होईल.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्य टिकवण्यासाठी दिनचर्येत बदल करणं आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती चांगली असेल, मालमत्ता खरेदीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. व्यवसायात कर (Tax) वेळेवर भरण्याबाबत सतर्क राहा, अन्यथा अडचण येऊ शकते. नोकरीत काळ सुखाचा असेल. प्रेमसंबंधात जोडीदाराशी मनमोकळेपणाने संवाद साधाल. वैवाहिक जीवनात एखाद्या गोष्टीवरून जोडीदाराशी वाद होऊ शकतात. विद्यार्थी नवीन ज्ञान मिळवण्यासाठी खूप उत्साही राहतील.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा ठीकठाक राहील. डोळ्यांचे दुखणे किंवा पोटाच्या समस्या जाणवू शकतात. आर्थिक दृष्टिकोनातून बँक बॅलन्स वाढणार असून पैशांची कमतरता भासणार नाही. नोकरीत मात्र खूप सावधगिरीने काम करावे लागेल. प्रेमसंबंधात तुम्ही जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवनातील जुने वाद मिटतील आणि नात्यात आपलेपणा येईल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत चांगले गुण मिळून यश लाभू शकते.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम राहील. नोकरीत तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. प्रेमसंबंधात थोडा तणाव असू शकतो, त्यामुळं जोडीदाराशी संवाद सुरू ठेवा. वैवाहिक जीवन सुखाचे असेल, मात्र सासरच्या मंडळींशी खटके उडू शकतात. आरोग्याच्या बाबतीत तोंडात फोड येणे, पोटदुखी किंवा उलट्यांचा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, उत्पन्नात वाढ होईल पण खर्चही हातचे राखून करा. प्रतिष्ठित लोकांच्या सहकार्यामुळं व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात मन लागेल आणि उच्च शिक्षणासाठी काळ उत्तम आहे.