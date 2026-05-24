करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफसाठी कसा असेल नवीन आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो.तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : May 24, 2026 at 6:27 PM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा राहील. तुम्ही आरोग्याची काळजी घेतली तर तब्येत चांगली राहील आणि मानसिक तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तुम्ही विचार कराल—धन कसे कमवायचे आणि कसे वाढवायचे यावर लक्ष द्याल. व्यवसायिकांना व्यवसाय वाढवताना काही गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात प्रगतीच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याबाबत थोडी सावधगिरी बाळगा, विशेषतः वाहन चालवताना काळजी घ्या. आर्थिक स्थिती अत्यंत चांगली राहील; पैशाची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. व्यवसायिकांसाठी वेळ अनुकूल आहे. व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेश प्रवासाची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगतीच्या संधी मिळतील. प्रेमसंबंधांसाठी हा काळ भाग्यशाली आहे. प्रिय व्यक्ती प्रेम व्यक्त करू शकते. जोडीदारासोबत सुंदर ठिकाणी फिरायला जाण्याची संधी मिळू शकते. शिक्षणासाठी वेळ चांगला आहे. अभ्यासात मन लागेल आणि इच्छित क्षेत्रात पुढे जाऊ शकता.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित योग आणि व्यायाम करा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि सर्व कामे वेळेत पूर्ण होतील. व्यवसायिकांसाठी हा काळ उत्तम आहे. व्यवसायात वाढ होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांनी अति आत्मविश्वास टाळावा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ अनुकूल आहे. गैरसमज दूर होतील आणि नात्यात सुधारणा होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. जोडीदारासोबत प्रवासाचा योग आहे. शिक्षणात समाधान मिळेल, पण अभ्यासावर लक्ष न दिल्यास करिअरमध्ये मागे पडू शकता.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याबाबत सावध रहा, शारीरिक वेदना त्रास देऊ शकतात. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि अडकलेली कामे पूर्ण होतील. व्यवसायिकांना नवीन लोकांशी संपर्क करून व्यवसाय वाढवता येईल. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात वाणीवर नियंत्रण ठेवावं आणि वाद टाळावेत. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ चांगला आहे. प्रिय व्यक्तीला वेळ द्या आणि मनातील भावना व्यक्त करा. वैवाहिक जीवनात तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास नाते अधिक मजबूत होईल. विद्यार्थ्यांना आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रगतीच्या संधी मिळतील आणि अभ्यासात यश मिळेल.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चढ-उतारांनी भरलेला राहील. मानसिक तणाव टाळण्यासाठी कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि कामे वेळेत पूर्ण होतील. व्यवसायिकांसाठी वेळ थोडा तणावपूर्ण आहे. कामाचा ताण वाढू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ चांगला आहे. ते जीवनसाथीसोबत चांगला वेळ घालवतील. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, प्रिय व्यक्तीसोबत मोकळेपणाने संवाद साधा आणि अहंकार टाळा. वैवाहिक जीवन समाधानकारक राहील. शिक्षणात चढ-उतार राहतील, अभ्यासाबरोबरच इतर विषयांमध्येही रस वाढेल.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा आव्हानात्मक राहील. आरोग्याबाबत कोणतीही बेपर्वाई करू नका. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पण खर्च वाढू शकतात. व्यवसायिकांनी व्यवसाय योग्य दिशेने नेण्यासाठी नवीन लोकांची भरती करू शकतात आणि काही जुन्या लोकांना दूर करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे. उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ चांगला आहे. प्रिय व्यक्तीसमोर भावना व्यक्त करू शकता. वैवाहिक जीवन सुखकर राहील. घरी एखादा शुभ कार्यक्रम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर अधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते.
- तूळ (Libra) : तूळ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा साधारण राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं तुम्हाला विशेष सावध राहावं लागेल. आर्थिक बाबतीत थोडी चिंता निर्माण होऊ शकते, त्यामुळं खर्च करण्यापूर्वी नीट विचार करा. व्यवसायिकांसाठी वेळ चांगला आहे. तुम्ही मेहनतीने व्यवसाय पुढे नेण्याचा प्रयत्न कराल. नोकरी करणाऱ्यांचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर समाधानी राहतील आणि पदोन्नतीची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, प्रिय व्यक्तीशी विचारपूर्वक संवाद साधा. वैवाहिक जीवनात तणाव जाणवू शकतो.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा शांततेत जाईल. आरोग्याबाबत विशेष काळजी घ्या; शक्यतो आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथिक उपचारांचा अवलंब करा. आर्थिक स्थिती मध्यम राहील. खर्च करताना विचार करणं आवश्यक आहे. व्यवसायिकांना भागीदारासोबत नवीन काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांनी आपल्या मनातील गोष्टी इतरांसोबत शेअर करणं टाळा. शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे, अभ्यासात मन लागेल आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळेल.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं पोटासंबंधित समस्यांपासून सावध राहा, अन्यथा रुग्णालयात दाखल व्हावे लागू शकते. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील, खर्च वाढतील, ज्यामुळं मानसिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. करिअर आणि व्यवसायात तुमची पकड मजबूत राहील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ अत्यंत चांगला आहे. प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. प्रेमसंबंधांत थोडी सावधगिरी आवश्यक आहे. जास्त लक्ष प्रेमजीवनावर दिल्यानं कामावर परिणाम होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात थोड्या अडचणी येऊ शकतात; मित्रांसोबत जास्त वेळ घालवल्यानं अभ्यासाकडं दुर्लक्ष होऊ शकतं.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा साधारण राहील. आरोग्याची काळजी घ्या, पचनसंस्थेशी संबंधित त्रास होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत थोडी चढ-उताराची परिस्थिती राहील, पण उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिकांनी भागीदारासोबत चांगले संबंध राखावेत आणि सावध राहावं. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे. प्रेमसंबंधांत तुम्ही इतके गुंतून जाल की कामाबाबतची चिंता कमी होईल. वैवाहिक जीवनात काही तणाव निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी मिळतील आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी उत्साह वाढेल.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं कंबरदुखी, डोळ्यांचे किंवा पोटाचे त्रास जाणवू शकतात. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील; पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि सर्व कामे वेळेत पूर्ण होतील. व्यवसायिकांनी सतर्क राहून काम केल्यास चांगला फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना मान-सन्मान आणि पदोन्नती मिळू शकते. शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे. मेहनत केल्यास स्पर्धा परीक्षांत यश मिळेल.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मिश्र परिणाम देणारा राहील. आरोग्याबाबत सतत जागरूक राहा; शरीरात गाठीसारखी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत सावध राहा, अनावश्यक खर्च टाळा, अन्यथा पुढे आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. व्यवसायिकांना भागीदार आणि कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळं व्यवसाय वाढेल. नोकरी करणारे जातक सहकाऱ्यांना मदत करून चांगले संबंध निर्माण करतील. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ चांगला आहे. तुम्ही प्रिय व्यक्तीसोबत रोमँटिक क्षण घालवाल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात कोणतीही बेपर्वाई करू नये आणि वाईट संगतीपासून दूर राहावे.