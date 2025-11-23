'या' राशीच्या लोकांनी प्रकृती सांभाळा; कसा जाईल तुमचा आठवडा?, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : November 23, 2025 at 6:11 PM IST
मेष (Aries) : या आठवड्यात आपणास सतर्क राहावे लागेल. आपली प्रकृती बिघडण्याची संभावना आहे. आपणास जर रक्तवाहिन्यांशी संबंधित एखादी समस्या असली आणि आपण त्याकडं दुर्लक्ष केलं तर त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आपणास मेहनत वाढवावी लागू शकते. व्यावसायिक यश मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. नोकरी बदलावयाची असल्यास थोडं थांबावं लागेल. प्रेमीजनांच्या नात्यात कटुता येईल. दांपत्य जीवनात सुद्धा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. राग वाढल्याने तणाव निर्माण होऊ शकतो. आपण जर कोणाला उसने पैसे दिले असतील तर ते या आठवड्यात परत मिळण्याची संभावना आहे. असं असलं तरी आपणास खर्चांवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. हा आठवडा विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे. त्यांना जर एखादा विषय बदलावयाचा असेल तर ते या आठवड्यात तो बदलू शकतात. त्यांना यशस्वी होण्यासाठी आपल्या मित्रांच्या संगती पासून थोडं दूर राहावं लागेल.
वृषभ (Taurus) : या आठवड्यात आपणास आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आपली रोग प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यानं आपल्या समस्या वाढू शकतात. आपणास व्यवसायात मेहनत वाढवावी लागेल. एखाद्या गोष्टीमुळं व्यावसायिक भागीदाराशी वाद होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांची पदोन्नती होण्यास विलंब होऊ शकतो. तेव्हा त्यांनी इमानदारीत आपले काम करत राहावे. आपण आणि आपली प्रेमिका दरम्यान काही कारणाने वाद होऊ शकतो. विवाहितांनी आपला अहंकार दूर ठेवावा. या आठवड्यात आपणास आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागू शकतो. आपण चुकीच्या ठिकाणी खर्च करण्याची संभावना आहे. विद्यार्थ्यांचं मन अभ्यासात रमणार नाही. ते त्यांच्या मित्रांसह हिंडण्या-फिरण्यात वेळ वाया घालविण्याची शक्यता आहे. यशस्वी होण्यासाठी त्यांना मेहनत करावीच लागेल.
मिथुन (Gemini) : या आठवड्यात आपणास पोटाशी संबंधित समस्या त्रस्त करू शकते. तेव्हा त्याकडं दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा हि समस्या मोठं रूप धारण करू शकते. हा आठवडा व्यापारास अनुकूल आहे. पूर्वी आपला एखादा सौदा रद्द झाला असल्यास तो आपणास पुन्हा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन नोकरीची ऑफर मिळू शकते. त्यामुळं आपण प्रसन्न व्हाल. प्रेमीजनांच्या नात्यात एखाद्या कारणाने टेन्शन येऊ शकते. विवाहित व्यक्ती जोडीदाराच्या सहवासात काही त्रासदायी क्षण घालवू शकतात. परंतु, आठवडा अखेरीस सर्व काही सुरळीत होईल. या आठवड्यात धार्मिक कार्यांवर आपला जास्त पैसा खर्च होऊ शकतो. कुटुंबियांसह फिरण्यात सुद्धा आपला पैसा खर्च होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या हातून एखादी चांगली संधी निसटल्याने ते त्रासून जातील.
कर्क (Cancer) : या आठवड्यात आपली प्रकृती ठीक राहील. आपण जर मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर काम करत असाल तर अधून-मधून आपल्या डोळ्यांची तपासणी करून घ्यावी. व्यापाऱ्यांसाठी आठवडा अनुकूल आहे. त्यांना प्रगतीची संधी मिळेल. विदेशी व्यक्तीद्वारा त्यांच्या व्यवसायास प्रसिद्धी मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांची पदोन्नती संभवते. प्रेमीजन एकमेकांच्या सहवासात सुखद क्षण घालवू शकतील. आपल्या प्रेमिकेसह ते एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास सुद्धा जाऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात खूप दिवसांपासून जर एखाद्या समस्येने आपण त्रस्त असाल तर ती या आठवड्यात दूर होऊ शकेल. हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल आहे. आपण घरासाठी काही नवीन वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी पैसा खर्च करू शकता. विद्यार्थ्यांनी यशस्वी होण्यासाठी सामाजिक माध्यमांपासून दूर राहावे.
सिंह (Leo) : या आठवड्यात आपणास आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आपण आपल्या एखाद्या जुन्या आजाराने त्रासलेले असू शकता. हा आजार या आठवड्यात वाढण्याची संभावना आहे. व्यापारी एखाद्या नवीन कामाची सुरूवात करू शकतात. काही प्रतिष्ठित व्यक्तींशी आपली ओळख होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सावध राहावं लागेल. आपले विरोधक आपली पदोन्नती स्थगित करू शकतात. एखाद्या गोंधळामुळं प्रेमीजनांच्या मनात प्रेमिके बद्धल शंका निर्माण होईल. आपल्या वैवाहिक जोडीदारास एखादी नवीन नोकरी मिळू शकते. असं झाल्यानं कौटुंबिक वातावरणात आनंद पसरेल. या आठवड्यात आपण कोणालाही उसने पैसे देऊ नये. आपण एखाद्या सरकारी योजनेत आर्थिक गुंतवणूक करू शकता. विद्यार्थ्यांना आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याकडं दुर्लक्ष केल्यास त्यांना त्रास होऊ शकतो.
कन्या (Virgo) : या आठवड्यात आपली प्रकृती उत्तम राहील. कोणत्याही प्रकारची आरोग्यविषयक समस्या असणार नाही. आपणास जर रक्तदाब, मधुमेह इत्यादींचा त्रास असला तर आपली औषध नियमितपणे आणि वेळेवर घेत राहावे. या आठवड्यात आपल्या व्यापारवृद्धीसाठी आपण परदेशी लोकांशी संपर्क साधू शकता, जे आपणास जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करू शकतील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांनी पूर्वी सोडलेल्या ठिकाणाहून पुन्हा बोलावणे येऊ शकते. एखाद्या जुन्या गोष्टीमुळं आपल्या प्रेमिकेशी आपलं भांडण होऊ शकतं. वैवाहिक जीवनात लहान - सहान गोष्टींमुळं भांडण-तंटा होऊ शकतो. त्यामुळं आपले मन त्रस्त होईल. आपण पूर्वी केलेल्या आर्थिक गुंतणुकीतून या आठ्वड्यात आपणास लाभ होऊ शकतो. असं असलं तरी या आठवड्यात खर्चात सुद्धा निष्कारण वाढ होईल. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा अनुकूल आहे. त्यांनी जर समाज माध्यम आणि काही मित्रांपासून थोडं दूर राहून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं तर परीक्षेत ते यशस्वी होऊ शकतात.
तूळ (Libra) : या आठ्वड्यात आपली प्रकृती उत्तम राहील. कोणत्याही प्रकारची शारीरिक समस्या असणार नाही. आपण आपलं शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी नियमितपणे योगासन व प्राणायाम करावा. आपल्या कारकिर्दीत आपणास जर एखादे नवीन कार्य करावयाचे असेल तर त्यासाठी आठवडा अनुकुल आहे. व्यापाऱ्यांनी थोडं सतर्क राहावे. नोकरी करणाऱ्यांनी सुद्धा सावध राहून आपली कामे करावीत. सध्या नोकरी बदलण्याचा विचार करू नये. आर्थिकदृष्ट्या आठ्वडा चांगला आहे. आपण एखाद्या प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करू शकता. कुटूंबासाठी एखादी वस्तू खरेदी करावयाची असल्यास ती विचारपूर्वक करावी. विद्यार्थ्यांना अतिआत्मविश्वासामुळं एखाद्या स्पर्धेत निराश व्हावे लागू शकते. ते आपल्या प्रगतीसाठी एखाद्या नवीन अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकतात.
वृश्चिक (Scorpio) : या आठवड्यात आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. आपण मानसिकदृष्ट्या सुद्धा त्रस्त राहाल. आपण आहारावर सुद्धा नियंत्रण ठेवल्यास ते आपल्यासाठी हिताच होईल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी जास्त अनुकूल आहे. ते आपल्या व्यवसायात एखाद्या नवीन प्रकल्पाची सुरवात करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्री काही नवीन शिकावयास मिळू शकते. आपण कार्यालयीन राजकारणापासून थोडं दूर राहावे. हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या मिश्र फलदायी आहे. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती बिघडल्यामुळं आपणास पैसा खर्च करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा चांगला आहे. आपणास जर एखादी अंशकालीन नोकरी करावयाची असेल तर ती आपण करू शकता. विद्यार्थ्यांना यशस्वी होण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागेल.
धनु (Sagittarius) : या आठवड्यात आपण उर्जायुक्त असाल. आपण आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवावं. अति तेलकट व मसालेदार पदार्थ खाणे टाळावे. कारकिर्दीतील आपल्या कामगिरीने आपण अत्यंत खुश होऊ शकाल. व्यापारात आपणास एखादा मोठा प्रकल्प मिळण्याची संभावना आहे. नोकरीत यशस्वी होण्यासाठी आपणास अजून थोडं शिक्षण घ्यावे लागेल. नोकरीच्या ठिकाणी एखाद्या सहकाऱ्याशी कोणत्याही कारणाने दुरावा निर्माण झाला असल्यास तो या आठवड्यात दूर होऊ शकेल. प्रेमीजन त्यांच्या प्रणयी नात्यामुळं अधिक प्रसन्न होतील. वैवाहिक जीवनास आठवडा अनुकूल आहे. अनेक दिवसापासून असलेली एखादी समस्या या आठवड्यात दूर होऊ शकते. आपली आर्थिक स्थिती थोडी नाजूक राहील. त्यामुळं आपण त्रासून जाण्याची संभावना आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा चांगला आहे. त्यांना कुटुंबियांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल.
मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपल्यासाठी ठीक आहे. शारीरिक अशक्तपणा आणि थकवा जाणवेल. त्यामुळं आपणास डॉक्टरांकडं सतत जावे लागू शकते. या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना विचारपूर्वक कामे करावी लागतील. सर्व समस्यांना धैर्याने सामोरे जावे लागेल. आपण आपल्या प्रेमिकेस कमी वेळ दिल्याने आपल्यात भांडण होऊ शकते. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल. या आठवड्यात कुटुंबीय कामानिमित्त आपल्याशी बोलणी करण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात आपणास अचानक धनलाभ होण्याची संभावना आहे. त्यामुळं आपण खुश व्हाल. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्रांपासून थोडं दूर राहून आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.
कुंभ (Aquarius) : या आठवड्यात आपली शारीरिक शक्ती जास्त नाजूक राहील. आपण स्वतःला अतिअशक्त समजण्याची शक्यता आहे. पोटाशी संबंधित समस्या संभवते. आपण जर प्रॉपर्टी डिलर असाल तर आपणास मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना या आठवड्यात जास्त मेहनत करावी लागू शकते. प्रेमीजनांनी आपल्या प्रणयी संबंधांवर जास्त लक्ष द्यावे. वैवाहिक जीवनात कटुतेची स्थिती निर्माण होऊ शकते. भांडण-तंटा होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. या आठवड्यात आपण एखाद्या प्रॉपर्टीत आर्थिक गुंतवणूक करू शकता. आपणास लाभ प्राप्ती होईल. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना एखादी मोठी सिद्धी प्राप्त होऊ शकते.
मीन (Pisces) : या आठवड्यात आपणास आपली प्रकृती त्रास देऊ शकते. निष्कारण क्रोधीत होऊन आपण अति तणावात याल. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या व्यापारातील जुन्या कामामुळं चांगला लाभ प्राप्त होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्री अति सावध राहून आपली कामे करावीत. त्यांना जर एखाद्या नवीन नोकरीची ऑफर आली तर त्यांनी आधी त्याची नीट चौकशी करावी. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेसह एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास जाऊ शकतात. दांपत्य जीवन सुखद होईल. आपण एकमेकांना मनातील विचार सांगू शकाल. त्यानं आपलं नातं अधिक सुदृढ होईल. या आठवड्यात निष्कारण काही खर्च झाल्यानं आपला जास्त पैसा खर्च होऊ शकतो. आपण आपली कुवत बघून खर्च करावा. आपल्यावर कर्ज देखील होऊ शकते. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांचे मन समस्यांमुळं त्रासून जाईल. ते आपले लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु समस्यांमुळं त्यांचं लक्ष विचलित होऊ शकतं.