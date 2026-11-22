नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात 'या' राशींचा भाग्योदय; करिअरमध्ये मिळणार मोठी संधी, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : November 22, 2026 at 12:09 AM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याच्या बाबतीत डोळे किंवा डोक्याशी संबंधित एखादी समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. घर, मकान किंवा इतर मालमत्ता खरेदी करण्याची योजना आखू शकता आणि त्यातून लाभ मिळू शकतो. प्रेमसंबंधांसाठीही हा आठवडा प्रेमळ राहील. तुमचा प्रिय व्यक्ती तुमच्यावर भरपूर पैसा खर्च करू शकतो. वैवाहिक संबंधांबाबत थोडं सावध राहा, कारण तुमचं लक्ष चुकीच्या दिशेनं वळू शकतं. व्यापाऱ्यांना व्यवसायात चांगला नफा मिळू शकतो, त्यामुळं अनेक कामे पूर्ण होतील. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात मन लावून काम करावं आणि नोकरी बदलताना घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या मित्रांच्या संगतीपासून दूर राहावं, अन्यथा त्यांचे लक्ष अभ्यासाऐवजी चुकीच्या गोष्टींकडं वळू शकते.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत पोटाच्या खालच्या भागाची विशेष काळजी घ्या. थोडीशीही समस्या जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. आर्थिक स्थिती ठीक राहील. कर्ज किंवा लोन घ्यायचं असल्यास ते वेळेत मिळू शकते. व्यापारी व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी भरपूर मेहनत करताना दिसतील. नोकरी करणारेही कार्यक्षेत्रात मन लावून काम करतील. प्रेमसंबंधांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील आणि तुमच्या व प्रिय व्यक्तीच्या नात्यात भरपूर प्रेम दिसून येईल. वैवाहिक जीवनातही जीवनसाथी तुमच्यावर खूप प्रसन्न राहील. विद्यार्थ्यांना एखाद्या स्पर्धेत यश मिळवायचं असल्यास अभ्यासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करावं लागेल.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा काही अडचणी घेऊन येऊ शकतो. आरोग्याच्या बाबतीत पोटाशी संबंधित किंवा शरीरदुखीशी संबंधित कोणतीही समस्या दुर्लक्षित करू नका. आर्थिक बाबतीत काळ काहीसा त्रासदायक राहील, त्यामुळं खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा. व्यापाऱ्यांना एखाद्या सहकाऱ्यामुळं किंवा सहयोगी व्यक्तीमुळं समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांसाठी काळ फारसा अनुकूल राहणार नाही. अहंकारातून बोललेल्या शब्दांमुळे नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक संबंध मात्र चांगले राहतील. जीवनसाथीसोबत आनंदी राहाल आणि कुटुंबात सुख-शांती टिकून राहील.
- कर्क (Cancer) : कर्क पहिला आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवनात असलेल्या लोकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्यात मतभेद निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळं परस्पर संवादातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा. नोकरी करणाऱ्यांना कामाशी संबंधित काही अडचणी येऊ शकतात, मात्र व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. व्यवसायात प्रगती होईल आणि धनवृद्धीची शक्यता आहे. खर्चांवर विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे, कारण खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त वाढून आर्थिक स्थितीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं योग्य आर्थिक नियोजन करणं गरजेचं राहील. आठवड्याचा मध्य चांगला राहील, पण शेवटच्या दिवसांत चिंता वाढू शकते. विद्यार्थ्यांनी अधिक एकाग्रतेने अभ्यास करणं फायदेशीर ठरेल. आरोग्याची काळजी घ्या. प्रवासासाठी आठवड्याचे शेवटचे दोन दिवस चांगले राहतील.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा राहील. आरोग्य चांगले राहील, मात्र कोणत्याही प्रकारच्या तणावापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक बाबतीत एखादा कठोर निर्णय घ्यावा लागू शकतो. नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्या वेळ फारसा अनुकूल नाही. व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी भरपूर मेहनत केली, तरच अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणारे लोकही आपल्या कामात मन लावून प्रयत्न करतील. प्रेमसंबंधांमध्ये अहंकार दाखवू नका, अन्यथा नात्यात दुरावा निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे लक्ष त्यांच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील एखाद्या विषयाकडं जास्त आकर्षित होऊ शकते.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. ब्लड प्रेशरशी संबंधित समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक बाबतीत थोडी चिंता राहील, त्यामुळं अनावश्यक खर्च टाळा. व्यापारी व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी पार्टनरसोबत चर्चा किंवा बैठक करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी काळ चांगला राहील आणि पदोन्नतीची शक्यता आहे. विवाहित लोकांना जीवनात काही चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि मनातील भावना प्रिय व्यक्तीसमोर व्यक्त करण्यात अडचण येऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावर पूर्ण लक्ष केंद्रित ठेवावं. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना अधिक मेहनत करावी लागू शकते.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. जास्त काम किंवा प्रवासामुळं थकवा जाणवू शकतो, त्यामुळं आरोग्याकडं लक्ष द्या. आर्थिक बाबतीत काही ताण राहू शकतो, म्हणून पैसा विचारपूर्वक खर्च करा. व्यापाऱ्यांसाठी काळ चांगला राहील, मात्र पुढे जाण्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागेल. नोकरी करणाऱ्यांनी विशेष सावध राहावं आणि सध्या कोणत्याही मोठ्या बदलाचा विचार करू नये. प्रेमसंबंध चांगले ठेवण्यासाठी तुम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न कराल. वैवाहिक जीवनात मात्र अधिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी भरपूर मेहनत करणे आवश्यक राहील.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा साधारण राहील. आरोग्याच्या बाबतीत खाण्या-पिण्याकडं विशेष लक्ष द्या, अन्यथा काही आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक स्थिती ठीक राहील आणि पैशांशी संबंधित जुन्या अडचणी दूर होऊ शकतात. व्यापारी व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी जे नियोजन करतील, त्यातून लाभ मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात सावधपणे काम करावे आणि सध्या नोकरी बदलण्याचा विचार करू नये. प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा ठीक राहील आणि प्रिय व्यक्तीसमोर मनातील भावना व्यक्त करू शकाल. वैवाहिक संबंधांमध्ये गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करणे चांगले राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडचणी येऊ शकतात आणि मनही पूर्णपणे अभ्यासात लागणार नाही.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत थोडी सावधगिरी बाळगा. कामाचा ताण जास्त असल्यामुळं मानसिक थकवा किंवा तणाव जाणवू शकतो. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. उत्पन्न वाढू शकते, मात्र त्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते. व्यापाऱ्यांना व्यवसायाशी संबंधित एखादे काम बिघडल्यामुळं चिंता निर्माण होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांसाठी काळ चांगला राहील आणि प्रिय व्यक्तीसोबत रोमँटिक वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवनात काही तणाव निर्माण होऊ शकतो, पण समजूतदारपणाने नात्यात प्रेम टिकवण्याचा प्रयत्न करा. शिक्षणासाठी काळ चांगला राहील. विद्यार्थ्यांनी लक्ष विचलित होऊ देऊ नये. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांनाही यश मिळू शकते.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा साधारण राहील. त्वचा किंवा पायांशी संबंधित समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन योग्य उपचार करा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, मात्र घराच्या रिनोव्हेशनवर मोठा खर्च होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांनी व्यवसायात कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांनीही कार्यक्षेत्रात मनमानी टाळून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखावा. प्रेमसंबंधांसाठी काळ चांगला राहील. वैवाहिक जीवनात जुने प्रश्न सुरू असतील, तर ते सोडवण्यासाठी जीवनसाथीसोबत बसून शांतपणे चर्चा करा. शिक्षणाच्या बाबतीत थोड्या अडचणी येऊ शकतात आणि अभ्यासावरून लक्ष विचलित होण्याची शक्यता आहे.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. सांधेदुखीची समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक स्थिती मध्यम राहील. उत्पन्न ठीक राहील, मात्र खर्चही जास्त असतील. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय पुढे नेताना थोडं सावध राहावं लागेल. सरकारी हस्तक्षेपामुळं काही अडचणी येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी काळ साधारण राहील, मात्र सहकाऱ्यांच्या वागण्यामुळं मन अस्वस्थ होऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा ठीक राहील. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत यश मिळू शकते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी काळ चांगला राहील.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत थोडी सावधगिरी बाळगा. गुडघे किंवा पाय दुखण्याची समस्या जाणवू शकते. आर्थिक स्थिती साधारण राहील आणि पैसा येत-जात राहील. व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी सरकारी क्लिअरन्स मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रातील मेहनतीचे फळ मिळू शकते. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत जीवनात नव्या प्रेमाची सुरुवात होऊ शकते आणि नवीन साथीदार मिळण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनातील तणाव सुरू असेल, तर तो कमी होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी काळ काहीसा कमजोर राहील. अभ्यासाऐवजी इतर गोष्टींकडं लक्ष जाऊ शकते. स्पर्धेत यश मिळवण्यासाठी मन लावून अभ्यास करणे आवश्यक राहील.