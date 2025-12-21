12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 21, 2025 at 12:03 AM IST
- मेष (Aries) : या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना डोळ्यांचा त्रास जाणवू शकतो, त्यामुळं स्क्रीन टाइम कमी ठेवा. रागाच्या भरात घराबाहेर वाहन चालवणे टाळा. व्यवसाय आणि करिअरच्यादृष्टीनं नशिबाची साथ मिळेल, एखादा मोठा किंवा नवीन प्रोजेक्ट मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आठवडा अनुकूल असून सहकाऱ्यांशी समन्वय चांगला राहील. प्रेमसंबंधात जोडीदाराशी नातं प्रेमळ राहील, परंतु अहंकारामुळं कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक नात्यात काही गोंधळ जाणवू शकते. जोडीदाराला वेळ देणं आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा उत्तम, शेअर बाजारातून लाभ मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासापेक्षा फिरणे, मौजमजेत जास्त जाईल, तरीही एकूण ज्ञानवृद्धीसाठी काळ चांगला आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य संतुलित राहील. सकाळी नियमित फिरणे आणि थोडा व्यायाम केल्यास मानसिक तणाव टळेल. प्रेमसंबंधात अहंकारामुळं जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. संयमाने संवाद साधा. वैवाहिक नात्यात प्रेम आणि उत्साह दिसून येईल, एकत्र फिरायला जाण्याचे योग आहे, व्यवसायात चांगले यश हवे असल्यास जास्त मेहनत आवश्यक आहे. नोकरीत एखाद्या कामात गोंधळ होऊ शकतो, त्यामुळं शांतपणे काम करा. आर्थिकदृष्ट्या उत्पन्न वाढवण्याचे नवे मार्ग सापडतील. घराच्या नूतनीकरणावर भरपूर खर्च होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासपद्धतीत मोठे बदल टाळावेत. सरकारी नोकरीच्या स्पर्धा परीक्षेत यशासाठी हा आठवडा अनुकूल आहे.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी आरोग्याकडं विशेष लक्ष द्यावे लागेल. जुन्या आजाराकडं दुर्लक्ष केल्यास त्रास वाढू शकतो. स्क्रीन किंवा पायाशी संबंधित त्रास संभवतो. प्रेमसंबंधातील जुन्या समस्या कमी होऊन नात्यात रोमँस वाढेल. वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत आनंदी आणि प्रेमळ क्षण घालवाल, एकत्र काही नवीन काम सुरू करण्याची चर्चा होऊ शकते. व्यवसायात मोठा खर्च संभवतो, नव्या डीलबाबत घाई करू नका. नोकरीत जोश आणि उत्साह वाढेल, नोकरी बदलण्याचा विचार असल्यास काळ अनुकूल आहे. आर्थिकदृष्ट्या घर, मुले किंवा रिनोवेशनवर खर्च वाढेल. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासापासून भटकू शकते, ज्यामुळं मानसिक ताण येऊ शकतो. सरकारी नोकरीच्या तयारीसाठी वेळ चांगला आहे.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात आरोग्याची अधिक काळजी घ्यावी. मॉर्निंग वॉक आणि योग केल्यास शरीर आणि मन दोन्ही ताजेतवाने राहतील. व्यवसायात चांगला नफा, तसेच नवीन प्रोजेक्टचे योग दिसतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी अधिकारी समाधानी राहतील. बदल हवा असल्यास विचार करू शकता. प्रेमसंबंधात प्रिय व्यक्तीसोबत रम्य क्षण अनुभवता येतील. वैवाहिक जीवनात काही तणाव संभवतो, त्यामुळं जोडीदाराला वेळ देणं आणि संवाद साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या घराच्या दुरुस्ती, सजावट किंवा वाहन खरेदीवर खर्च होऊ शकतो, तरीही रुकेलेले पैसे परत मिळाल्याने स्थिती मजबूत होईल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य आणि मेहनत वाढवावी, विशेषतः सरकारी नोकरीच्या तयारीसाठी जास्त कष्ट घ्यावे लागतील.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात नसाचा त्रास, पायदुखी किंवा शारीरिक थकवा जाणवू शकतो. मानसिक ताणामुळं वैद्यकीय खर्च वाढू शकतो. व्यवसायात मोठा प्रोजेक्ट किंवा करार हाती येण्याची शक्यता आहे, ज्यातून चांगला फायदा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आठवडा संघर्षमय आहे वरिष्ठांशी वाद किंवा मतभेद होऊ शकतात, म्हणून संयमाने वागा. प्रेमसंबंधात गोंधळ किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, तरीही समझदारीने नातं सांभाळल्यास स्थिरता येईल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराकडून आवडती भेट मिळू शकते, नातं अधिक मजबूत होईल. आर्थिकदृष्ट्या नवीन वाहन खरेदीचे योग पूर्वी झालेल्या तोट्याची भरपाई आता हळूहळू होऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या संगतीपासून आणि सोशल मीडियापासून दूर राहून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांनी या आठवड्यात आरोग्याकडं जास्त लक्ष द्यावे. गळ्याला इन्फेक्शन, खोकला किंवा बीपी वाढण्याची शक्यता आहे, म्हणून राग कमी ठेवा. व्यवसायात एखादी मोठी डील हातातून निसटल्यास चिडचिड होऊ शकते. नोकरीत परिस्थिती आव्हानात्मक असून अधिक संघर्ष आणि मेहनत करावी लागेल. प्रेमसंबंधात नातं जपून सांभाळा. बेपर्वा वृत्तीमुळं तणाव आणि दुरावा निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक आयुष्यातही वाद-विवाद वाढण्याची शक्यता असून नातं तुटण्याच्या उंबरठ्यावर येऊ नये म्हणून संयम गरजेचा आहे. आर्थिकदृष्ट्या तंगी जाणवेल, मित्रांच्या संगतीत अनावश्यक खर्च टाळा. उच्च शिक्षण किंवा सरकारी नोकरीसाठी अत्यंत मेहनत आवश्यक आहे, अभ्यासात कसूर करू नका.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात डोकेदुखी, पाठदुखी किंवा मानसिक थकवा जाणवू शकतो. पुरेशी झोप आणि विश्रांती घ्या. व्यवसाय वाढवण्याकरिता जास्त मेहनत आणि नियोजन आवश्यक आहे, तेव्हाच यश मिळेल. नोकरी बदलण्याचा विचार असल्यास सध्या वेळ अनुकूल नाही. प्रेमसंबंधात भावनिक दुरावा जाणवू शकतो. छोट्या गोष्टींवरून भांडण होऊ नये याची काळजी घ्या. दांपत्य जीवनात अहंकार किंवा बोलण्यातली कडवटपणा नात्यात ताण निर्माण करू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्यास अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या, प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणुकीचे योग चांगले. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानवृद्धीसाठी जास्त वेळ वाचन, अभ्यास आणि नवीन कौशल्यांवर द्यावा. पार्ट टाइम नोकरी किंवा अतिरिक्त कामासाठीही काळ चांगला आहे.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात ब्लड प्रेशर आणि नसांशी संबंधित समस्यांकडं दुर्लक्ष करू नये. नियमित तपासणी आणि औषधे आवश्यक. व्यवसायात वाढीसाठी नवी संपर्क तयार करावे लागेल, मेहनत जास्त असेल. नोकरीत कंटाळा आल्यानं नोकरी बदलण्याची इच्छा असेल, पण सध्या वेळ योग्य नाही. प्रेमसंबंधात मनमोकळेपणे बोलू शकाल, मात्र गर्विष्ठ बोलण्यापासून दूर राहा. वैवाहिक जीवन आनंदी राहिल जोडीदारासोबत मस्ती, गप्पा आणि सहवासाचा आनंद घ्याल. आर्थिकदृष्ट्या कुणालाही पैशाचे आश्वासन देताना सावध राहा, अन्यथा फसवणूक होऊ शकते. लोन घ्यायचे असल्यास वेळ अनुकूल. उच्च शिक्षणासाठी तयारी करणाऱ्यांनी खूप मेहनत केल्यास यश मिळेल.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात पोटफुगी, गॅस किंवा अॅसिडिटी त्रासदायक ठरू शकते. मसालेदार, तेलकट पदार्थांपासून दूर राहा. प्रेमसंबंधात अहंकारामुळं प्रिय व्यक्तीशी तणाव निर्माण होऊ शकतो. शब्दांचे भान ठेवा. वैवाहिक जीवनात मात्र प्रेमाची कमी जाणवणार नाही, जोडीदारासोबत सहल होऊ शकते. व्यवसायात प्रगतीसाठी जास्त मेहनत करावी लागेल, नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना जुनी नोकरी सोडून नवीन संधी मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या कौटुंबिक खर्च वाढेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबाबत ओव्हरकॉन्फिडन्स टाळावा. घरचा वातावरणात तणाव असल्यास बाहेरच्या शांत ठिकाणी अभ्यास करणे योग्य. एकूणच, साधेपणा आणि शिस्त हाच आठवड्याचा मंत्र आहे.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या व्यक्ती माइग्रेन किंवा तीव्र डोकेदुखीने त्रस्त असतील तर विशेष काळजी घ्यावी. योग, प्राणायाम आणि मॉर्निंग वॉक फायदेशीर ठरतील. प्रेमसंबंधात जिच्यावर प्रेम करता तिच्याशी विवाहाचे योग दिसतात, नात्यात रोमँस वाढेल. वैवाहिक लोकांसाठीही सहल आणि एकत्र वेळ घालवण्याचे सुंदर क्षण येतील. व्यवसायात मोठे बदल करण्यासाठी वेळ अनुकूल नाही, नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्यांसाठी मात्र चांगले अवसर मिळू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या प्रिय व्यक्तीवर, भेटवस्तूंवर खर्च वाढू शकतो. शेअर मार्केट आणि प्रॉपर्टीत गुंतवणूक फायदेशीर राहील. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात आळस न करता पूर्ण मेहनत घेतल्यास उत्तम यश मिळेल.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात आहारात संयम ठेवणं अत्यंत गरजेचे आहे. जास्त मसालेदार, तळलेले किंवा बाहेरचे पदार्थ टाळा, अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते. व्यवसायात विचारपूर्वक निर्णय घेऊन पुढे जा, बँकिंग, फायनान्स किंवा कागदोपत्री कामात चांगला फायदा मिळू शकतो. नोकरी बदलण्याचे योग अनुकूल आहेत. प्रेमसंबंधात आकर्षण आणि जवळीक वाढेल. वैवाहिक आयुष्यात जोडीदार आनंदी राहील, मात्र अहंकारामुळं छोट्या गोष्टींवर वाद होऊ शकतात, ज्यामुळं घरातील शांतता बिघडू शकते. आर्थिकदृष्ट्या प्रवास, सहली आणि दिखाव्यावर जास्त खर्च होऊ शकतो. लोन प्रक्रियेत काही विलंब संभवतो. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा अत्यंत चांगला आहे. रिसर्च, प्रोजेक्ट किंवा उच्च अभ्यासासाठी संधी मिळू शकते.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात नसांशी संबंधित त्रास किंवा सांध्यातील वेदना जाणवू शकते. वेळेवर उपचार आवश्यक आहे. व्यवसायात यश मिळवण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागेल, पण प्रयत्न फळाला येतील. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली ऑफर्स मिळू शकतात. प्रेमसंबंधात उत्साह, आत्मीयता आणि रोमँस वाढेल. वैवाहिक जीवन अतिशय सुखद; जोडीदाराचा भरपूर सहकार्य मिळेल आणि एकमेकांकडे आकर्षण वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या शेअर मार्केट किंवा बँकिंगमार्फत गुंतवणूक लाभदायक ठरू शकते. लोनची प्रक्रिया जलद होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांसाठी आत्मविश्वासाने तयारी केल्यास चांगले यश मिळेल. एकूणच, जबाबदारी आणि मेहनत यामुळं आठवडा फलदायी ठरेल.