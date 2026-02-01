करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफसाठी कसा असेल फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : February 1, 2026 at 12:04 AM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. तुमच्या आरोग्यात काही चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. सर्दी, खोकला किंवा ताप यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळं डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि तुमच्या दैनंदिन उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन संधी मिळतील, ज्या अत्यंत फायदेशीर ठरतील. नोकरी करणाऱ्या जातकांच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रेम संबंधांसाठी हा आठवडा उत्तम आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराची ओळख कुटुंबातील सदस्यांशी करून देऊ शकता. वैवाहिक जीवनात तुमचा जोडीदार तुमच्यापासून एखादी गोष्ट लपवून ठेवण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अभ्यासात मन थोडं कमी लागेल.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय चांगला असेल. या आठवड्यात आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. तुम्हाला संसर्गाचा त्रास होऊ शकतो, त्यामुळं गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील आणि उत्पन्नात वाढ होईल. नोकरीत मेहनत केल्यास यश नक्की मिळेल. व्यावसायिकांना व्यवसायात नवीन संधी मिळतील, ज्यामुळं व्यापाराचा विस्तार होईल. प्रेम संबंधांत अधिक जवळीक आणि रोमान्स पाहायला मिळेल. ज्येष्ठांच्या आशीर्वादाने तुमची रखडलेली कामे पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांसाठी देखील हा आठवडा उत्तम राहील. तुम्हाला मन लावून अभ्यास करावासा वाटेल, परंतु काही अडथळे येऊ शकतात. ते दूर न केल्यास तुम्ही करिअरमध्ये मागे पडू शकता.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहील. आरोग्याबाबत थोडं सावध राहा. सांधेदुखी किंवा पोटाच्या समस्या त्रास देऊ शकतात. पैशाच्या बाबतीत तुमची स्थिती उत्तम राहील आणि धनाची कमतरता भासणार नाही. आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करण्यासाठी तुम्ही एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता. व्यापाऱ्यांना व्यवसायात नफा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी सावध राहावे. प्रेम संबंधांत तुम्ही खूप रोमँटिक राहाल आणि जोडीदाराच्या प्रेमात मग्न राहाल. वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत सुखाचे क्षण व्यतीत कराल आणि कुटुंबात शांती टिकून राहील. शिक्षणाच्या दृष्टीनं हा आठवडा चांगला आहे. मात्र तुम्ही एखाद्या स्पर्धेत भाग घेत असाल, तर खूप मेहनतीची गरज आहे.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चढ-उतारांचा राहील. आरोग्याकडं लक्ष द्या, अंगदुखी किंवा सांधेदुखीमुळं तुम्हाला डॉक्टरांकडं जावे लागू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, एकापेक्षा जास्त मार्गांनी उत्पन्न मिळू शकते. व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. नोकरी करणाऱ्यांचे ऑफिसमध्ये कोणाशी तरी भांडण होऊ शकते. प्रेम संबंधांसाठी हा काळ चढ-उतारांचा असेल, तरीही तुम्ही जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा बेत आखू शकता. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराशी थोडे मतभेद होऊ शकतात किंवा सासरच्या लोकांशी खटके उडू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगली आहे, अभ्यासात मन लागेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळू शकते. उच्च शिक्षणासाठीही काळ अनुकूल असून मित्रांच्या मदतीने प्रगती होईल.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा संमिश्र फळ देणारा ठरेल. आरोग्याचा विचार करता काही चढ-उतार जाणवतील. मेद किंवा चरबीशी संबंधित समस्या त्रास देऊ शकतात. आर्थिक स्थिती ठीक राहील. व्यवसायातून चांगले उत्पन्न मिळेल, परंतु काही अनावश्यक खर्चही वाढू शकतात. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा खूप चांगला आहे. तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय करू शकता आणि नवीन लोकांशी संपर्क वाढेल. नोकरीत तुमच्या कार्यकुशलतेच्या जोरावर तुम्हाला उच्च पद मिळू शकते. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराची पूर्ण साथ मिळेल आणि तुम्ही समाधानी राहाल. प्रेम संबंधांसाठी हा काळ उत्तम असून तुम्ही जोडीदारासोबत सहलीला जाऊ शकता. कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. विद्यार्थी कोचिंगच्या मदतीनं यश मिळवू शकतात, मात्र उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य असेल. आरोग्याबाबत तुम्ही थोडं चिंतेत राहू शकता. काही गुप्त रोगांशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, ज्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल. व्यवसायाबाबत तुम्ही समाधानी असाल आणि व्यापारात प्रगतीची संधी मिळेल. नोकरी करणाऱ्या जातकांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली होऊ शकते. प्रेम संबंधांसाठी वेळ उत्तम असून तुम्ही जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवू शकाल. वैवाहिक जीवनात परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु कुटुंबातील एखाद्या सदस्यामुळं तणाव निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि पैशांची आवक सुरू राहील. आपली आर्थिक बाजू अधिक मजबूत करण्यासाठी तुम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागू शकतात.
- तूळ (Libra) : तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आरोग्याकडं थोडं लक्ष देण्याची गरज आहे. पोटाशी संबंधित समस्यांमुळं तुम्ही मानसिक तणावात राहू शकता. पैशांच्या बाबतीत काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळं विचारपूर्वक खर्च करा आणि जास्तीत जास्त बचत करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून भविष्यातील समस्या टाळता येतील. व्यावसायिकांसाठी वेळ उत्तम आहे, तुम्ही व्यापारात एखादी नवीन योजना लागू करू शकता. नोकरी करणाऱ्यांना मात्र त्रासाचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी पदावरून किंवा कामावरून तुमच्यासोबत भेदभाव होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध दृढ राहतील. वैवाहिक जीवनासाठी काळ अतिशय सुखद आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करूनही काही अडचणी येऊ शकतात.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय छान असेल. आरोग्याबाबत थोडं सावध राहावे लागेल, पोटाचे विकार टाळण्यासाठी तळलेले-भाजलेले पदार्थ खाणे टाळा. आर्थिक स्थितीबाबत थोडी चिंता असू शकते. आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करा. व्यापाऱ्यांना एखादी सरकारी निविदा मिळू शकते, जी पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. नोकरी करणाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात सावधगिरीने काम करावे. प्रेम संबंधांसाठी हा आठवडा खूप चांगला आहे. तुम्ही जोडीदाराला खुश करण्यासाठी एखादी भेटवस्तू देऊ शकता. बोलताना अहंकाराची भाषा टाळा, अन्यथा मनस्ताप होऊ शकतो. नवीन कार्य सुरू करताना काळजी घ्या, अन्यथा आर्थिक टंचाई भासू शकते.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा योग्य राहील. आरोग्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा करू नका. तुमच्या खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते, परंतु उत्पन्न चांगले असल्याने त्याचा विशेष फरक पडणार नाही. काही नवीन योजनामध्ये गुंतवणूक केल्यास लाभ मिळू शकतो. प्रेमीयुगुलांसाठी काळ अतिशय चांगला आहे, तुम्ही एकमेकांच्या प्रेमात दंग राहाल. वैवाहिक संबंधांसाठी वेळ अनुकूल आहे, तुमचा जोडीदार कामाच्याानिमित्त बाहेरगावी जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. तुमचं मन अभ्यासावरून उडू शकतं, ज्यामुळं तुम्ही स्पर्धेत मागे पडण्याची शक्यता आहे.
- मकर (Capricorn) : हा आठवडा तुमच्यासाठी खूपच चांगला राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या, तुम्हाला प्रवासाला जावे लागू शकते, ज्यामुळं प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तुम्ही सरकारशी संबंधित एखादे नवीन काम सुरू करू शकता, ज्यातून लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी काळ उत्तम असून, त्यांच्या कामाचे कार्यालयात खूप कौतुक होईल. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग सापडतील, ज्यामुळं त्यांची प्रगती होईल. प्रेम संबंधांत थोडं सावध राहावं लागेल. तुमचा जोडीदार तुमच्यावर नाराज होऊ शकतो, पण तुम्ही त्यांची समजूत काढण्यात यशस्वी व्हाल. वैवाहिक संबंधांसाठी आठवडा उत्तम आहे आणि भावंडांमधील प्रेम वाढेल. विद्यार्थी अभ्यासात घरातील मोठ्यांचे सहकार्य घेऊ शकतात.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा ठीक-ठाक राहील. आरोग्याबाबत सांगायचं तर, मानसिक तणाव तुम्हाला त्रास देऊ शकतो. हा तणाव कमी करण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधा. आर्थिक क्षेत्रात तुम्ही केलेल्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला असून, कामाच्या ठिकाणी तुमचा मानसन्मान वाढेल. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा नफा मिळू शकतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराची ओळख कुटुंबाशी करून देऊ शकता. जोडीदारासोबत खरेदीला जाण्याचे योग आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणात आणि आर्थिक बाबतीत कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याबाबत थोडं सतर्क राहा, घसा किंवा दातांच्या इन्फेक्शनचा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक दृष्टीनं हा काळ अत्यंत लाभदायक आहे, तुमच्या उत्पन्नात वाढ होईल. रिअल इस्टेट आणि बिल्डिंग मटेरियलशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही वेळ अनुकूल आहे. प्रेमसंबंध अतिशय घट्ट होतील आणि तुमचे लग्न ठरण्याची किंवा होण्याची शक्यता आहे. विवाहित लोक आपल्या संसारात समाधानी राहतील. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कौटुंबिक समस्यांमुळं अभ्यासावरून लक्ष विचलित होऊ शकते, मात्र उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काळ उत्तम राहील.