12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : April 19, 2026 at 3:23 PM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा ठीकठाक राहील. या आठवड्यात आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा करू नका, अन्यथा प्रकृती बिघडू शकते. आर्थिक स्थिती थोडी चिंताजनक राहील, ज्यामुळं मनावर तणाव येऊ शकतो. व्यवसाय आणि करिअरचा विचार करता, हा आठवडा आव्हानात्मक असेल. तुम्हाला व्यवसायासाठी काही कठोर आणि महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. नोकरी करणाऱ्या जातकांना चांगले परिणाम मिळू शकतात. प्रेमसंबंधांसाठी काळ अनुकूल आहे, जर तुम्ही प्रिय व्यक्तीला बऱ्याच काळापासून भेटला नसाल, तर भेटीची योजना आखू शकता. वैवाहिक जीवनात सावध राहा, बाहेरील व्यक्तीला हस्तक्षेप करू देऊ नका. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कौटुंबिक बाबींपासून दूर राहून एकाग्रता वाढवणं आवश्यक आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. आरोग्याबाबत बोलायचं झालं तर, आठवड्याच्या मध्यात प्रकृती काहीशी खालावू शकते. आर्थिक बाबतीत थोडं सावध राहावं लागेल, जुन्या गुंतवणुकीतून लाभाऐवजी हानी होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक (Local) व्यापाऱ्यांना तोट्याचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात चांगल्या संधी प्राप्त होतील. प्रेमसंबंधांसाठी काळ चांगला असून तुमची भूमिका एका आदर्श प्रेमीसारखी उधळून येईल. गृहस्थ जीवनात जीवनसाथीसोबत एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ उत्तम आहे, ते आपले शिक्षण नियमितपणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा थोडा सावधगिरीचा असेल. आरोग्याच्यादृष्टीनं पोटातील उष्णता किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, परंतु खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल, अन्यथा आर्थिक टंचाई जाणवू शकते. प्रेमसंबंधांत थोडा तणाव असू शकतो, तुमचे मित्र तुम्हाला भडकवून जोडीदारापासून दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यामुळं सावध राहा. वैवाहिक संबंध चांगले राहतील. तुम्ही जोडीदारासोबत प्रेमाचे क्षण व्यतीत कराल. व्यापारी व्यवसायाच्या वाढीसाठी जे पाऊल उचलतील, त्यात लाभ होईल. नोकरी करणाऱ्यांनी अतिआत्मविश्वास (Over-confidence) टाळावा. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मेहनतीमुळं यश मिळू शकते.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र फलदायी ठरेल. आरोग्य उत्तम राहील आणि कोणतीही मोठी समस्या जाणवणार नाही. आर्थिक स्थितीबाबत बोलायचं तर काही अडचणी येऊ शकतात, उत्साहाच्या भरात तुम्ही एखादी वस्तू खरेदी कराल, ज्याचा नंतर पश्चाताप होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांचे आपल्या बिझनेस पार्टनरसोबत वाद होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत प्रगती करण्यासाठी काही अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. प्रेमसंबंधात प्रिय व्यक्तीबद्दल एखादी नवीन गोष्ट समजल्यामुळं वाद होऊ शकतो, त्यामुळं सतर्क राहा. गृहस्थ जीवनात अहंकार (Ego) बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करा. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासात कमी रमेल, तरीही एखाद्या स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ राहील. आरोग्याची मात्र विशेष काळजी घ्या, काही तक्रारी उद्भवू शकतात. आर्थिक स्थिती अतिशय उत्तम राहील, तरीही पैसा विचारपूर्वक खर्च करा. व्यापाऱ्यांना व्यवसायात प्रगती करण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ चांगली असून पगारात वाढ (Increment) होऊ शकते. प्रेमसंबंधांत तुम्ही तुमच्या जोडीदाराप्रति खूप रोमँटिक राहाल. वैवाहिक जीवन सुखद असेल. मुलींना शिक्षणात मोठं यश मिळू शकतं.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढ-उतारांचा राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं हा आठवडा फारसा चांगला नाही, शारीरिक समस्या दूर करण्यासाठी संतुलित आहार घ्या आणि नियमित व्यायाम करा. आर्थिक समस्या काही प्रमाणात गंभीर राहतील, त्यामुळं विनाकारण खर्च करणं टाळा. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी काळ उत्तम असून तुम्ही मन लावून काम कराल. प्रेमसंबंधात मात्र दुरावा वाढण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक नात्यात सावधानता बाळगा आणि आपल्या वाणीवर (बोलण्यावर) नियंत्रण ठेवा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडचणी येतील, परंतु परिस्थिती हळूहळू सुधारेल.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याबाबत सावध राहा, कोलेस्ट्रॉल किंवा हाय बीपीचा त्रास संभवतो. आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी अनावश्यक खर्चही वाढलेले असतील, त्यामुळं ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करा. प्रेमसंबंधांत तुम्ही जोडीदारासोबत खूप आनंदी राहाल. दांपत्य जीवनात जोडीदाराच्या वागण्यामुळं थोडं अस्वस्थ होऊ शकता. व्यापाऱ्यांना काही अडचणींमुळं मानसिक त्रास होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात प्रशंसा मिळेल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनपेक्षित यश मिळण्याचे योग आहेत.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूपच छान असेल. आरोग्यात मात्र चढ-उतार राहतील आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, पण व्यर्थ कामांवर धनखर्च होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांना एखाद्या गुप्त करारामुळं (Hidden Deal) मोठा लाभ होऊ शकतो. नोकरीत मन लावून काम केल्यामुळं प्रगती होईल. प्रेमसंबंधात आनंद येईल आणि तुम्ही तुमच्या नात्याचा गांभीर्याने विचार कराल. विवाहित लोकांचे जीवन सुखकर राहील.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याची काळजी घ्या, पोटाचे विकार त्रास देऊ शकतात आणि औषधांचे दुष्परिणाम (Side-effects) होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि तुमची रखडलेली कामे पूर्ण होतील. प्रेमसंबंधात जवळीक वाढेल आणि तुम्ही रोमँटिक डिनरला जाऊ शकता. वैवाहिक नात्यात एकमेकांवरील अवलंबित्व वाढेल. व्यवसायासाठी तुम्ही केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. नोकरीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वाद टाळा. विद्यार्थी आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेमुळं अभ्यासात यश मिळेल, मात्र उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना थोडा तणाव जाणवेल.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत उत्तम असेल. आरोग्याचा विचार करता मानसिक तणाव जाणवेल, जो दूर करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या खास व्यक्तीच्या आधाराची गरज भासेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, धार्मिक कार्यांवर खर्च होईल पण पैशांची कमतरता भासणार नाही. प्रेमसंबंधांसाठी तुम्ही कुटुंबाचा विरोध सहन करण्यासही तयार राहाल. वैवाहिक संबंध दृढ राहतील. व्यापारी आपल्या व्यवसायात नवीन योजना लागू करतील, ज्यातून लाभ मिळेल. नोकरीत वेतनवाढीची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या कष्टावर विश्वास ठेवल्यास नक्कीच यश मिळेल.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा, अन्यथा दुखापत होऊ शकते. आर्थिक दृष्टिकोनातून उत्पन्नात वाढ होईल. व्यापाऱ्यांना परदेशी व्यवसायातून (Overseas Business) लाभ मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी सावध राहावं आणि आपले वैयक्तिक आयुष्य कोणाशीही शेअर करू नये. प्रेमसंबंधांसाठी काळ उत्तम आहे. विवाहित जातकांच्या जीवनात काही तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. विद्यार्थी अभ्यासाबाबत खूप आत्मविश्वासू (Confident) राहतील, ज्यामुळं त्यांना समाधान लाभेल.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूपच सकारात्मक असेल. आरोग्याबाबत बोलायचं तर तोंडात फोड येणं किंवा पोटाच्या तक्रारी जाणवू शकतात. पैशांचे नियोजन योग्य दिशेने करण्याचा प्रयत्न करा. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय विस्तारासाठी एखादी चांगली संधी मिळू शकते. नोकरीत वेळ अनुकूल राहील. प्रेमसंबंधात आणि वैवाहिक जीवनात एकमेकांसोबत चांगला वेळ घालवाल आणि प्रेम टिकून राहील. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात उत्तम प्रकारे मन लागेल.