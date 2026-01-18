माघ महिन्यातील पहिला आठवडा 12 राशींसाठी कसा राहील?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : January 18, 2026 at 2:45 PM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सर्वसाधारण राहील. आरोग्याच्या आघाडीवर तुम्हाला सावध राहण्याची गरज असून, विशेषतः कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्ताभिसरणाशी संबंधित तक्रारींकडं दुर्लक्ष करू नका. व्यावसायिक पातळीवर तुम्हाला अपेक्षित निकाल मिळू शकतात. तुमचा व्यापार वृद्धिंगत होईल, तर नोकरी करणाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत आणि कामगिरीत मोठी सुधारणा दिसून येईल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा नशिबाची साथ देणारा ठरेल, एकापेक्षा जास्त मार्गांनी धनलाभ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मित्रांसोबत पैशांचे व्यवहार करताना काळजी घ्या, अन्यथा वादाचे प्रसंग घडू शकतात. प्रेमसंबंधात मधुरता राहील, पण बोलताना आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा. जोडीदारासोबत एखाद्या धार्मिक यात्रेचे नियोजन होऊ शकता किंवा घरात धार्मिक कार्याचं आयोजन होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल, तरच भविष्यात उत्तम नोकरी आणि करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा असेल. आरोग्याच्या बाबतीत हवामानातील बदलामुळं किरकोळ समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळं स्वतःची काळजी घ्या. व्यवसायाच्या ठिकाणी तुमची वागणूक अत्यंत प्रभावी आणि मृदू राहील, ज्यामुळं ग्राहक आणि सहकारी तुमच्याकडं आकर्षित होतील आणि व्यवसायात लाभ मिळेल. नोकरीत तुम्हाला मोठं यश किंवा लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील आणि एखाद्या मोठ्या फायद्याचे योग आहेत. मित्र आणि नातेवाईकांशी तुमचे संबंध अधिक दृढ होतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला आनंदी ठेवण्यासाठी काहीतरी खास करण्याचा प्रयत्न कराल, ज्यामुळं वैवाहिक जीवनात उत्साह टिकून राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अपेक्षित यश मिळवण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत किंवा कोचिंग क्लासची मदत घ्यावी लागू शकते. जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर तुम्ही शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती कराल.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा काहीसा आव्हानात्मक असू शकतो. आरोग्याकडं दुर्लक्ष करू नका, स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि योग्य आहाराचं नियोजन करा. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ चांगला असला तरी, कोणत्याही प्रकारची मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ अनुकूल नाही, त्यामुळं घाईघाईत निर्णय घेऊ नका. प्रेमसंबंधांसाठी हा आठवडा सुखद असेल आणि तुमच्या विवाहाची चर्चा पुढे सरकू शकते. जोडीदारासोबत पर्यटनाचा आनंद घेता येईल. जर तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय करत असाल, तर या काळात पारदर्शकता ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे, अन्यथा मतभेद होऊ शकतात. नोकरीत तुमच्या कामाचं कौतुक होईल आणि मान-सन्मान वाढेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात लक्ष विचलित होण्याच्या समस्या जाणवू शकतात. अनावश्यक चिंता आणि अडथळ्यांमुळं अभ्यासावर परिणाम होईल, त्यामुळं मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा काहीसा नरम राहील. प्रकृतीच्या तक्रारींकडं लक्ष द्या, कारण तुम्हाला शारीरिक अशक्तपणा जाणवू शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तुम्हाला नवीन संधी मिळतील, मात्र सरकारी योजनांमधून लाभ मिळवण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागेल. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ निर्णायक ठरेल, तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन नात्याला अधिकृत स्वरूप देण्याचा विचार करू शकता. विवाहित व्यक्ती आपल्या कौटुंबिक जीवनात समाधानी असतील. व्यापाऱ्यांना जुन्या अडचणींमधून सुटका मिळेल आणि व्यवसायात सुधारणा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या निमित्ताने प्रवासाचे योग आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असून, जे परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची तयारी करत आहेत, त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळा होईल.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांनी या आठवड्यात अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळं आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं पथ्य पाळा. कायदेशीर प्रकरणांमध्ये तुमचा बराच पैसा खर्च होऊ शकतो, त्यामुळं वादापासून दूर राहिलेलेच बरे. सरकारी कामातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला काही खर्च करावा लागेल. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यालयातील सहकाऱ्यांशी विनाकारण वाद घालणे टाळावे, अन्यथा प्रतिमा मलीन होऊ शकते. व्यावसायिकांसाठी हा काळ अत्यंत फायदेशीर असून नवीन करार मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात तुम्ही अधिक मागणी करणारे व्हाल, ज्यामुळं जोडीदाराला अस्वस्थ वाटू शकते. जे अविवाहित आहेत, त्यांच्या आयुष्यात एखाद्या खास व्यक्तीचं आगमन होऊ शकतं. वैवाहिक जीवन सुखकर राहील आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासात उत्तम यश मिळेल.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम स्वरूपाचा असेल. आरोग्याची काळजी घेणं ही तुमची प्राथमिकता असली पाहिजे, नियमित व्यायाम आणि पौष्टिक आहार याकडं लक्ष द्या. जर तुम्ही भागीदारीत व्यापार करत असाल, तर सावध राहा. भागीदारासोबतचे व्यवहार स्पष्ट ठेवा. नोकरीत तुमची प्रलंबित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर द्या, ज्यामुळं वरिष्ठांची मर्जी संपादन करता येईल. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील आणि तुमच्या गरजेनुसार धन उपलब्धता असेल. प्रेमसंबंधात गोडवा राहील, पण कौटुंबिक संबंध सुधारण्यासाठी तुम्हाला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट करण्यावर भर द्या. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत करू शकतील अशा चांगल्या मित्रांची संगत धरण्याचा सल्ला आहे. लक्षात ठेवा, अभ्यासात प्रगती करण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम असणं अत्यंत गरजेचं आहे.
- तूळ (Libra) : तुला राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा उत्साहवर्धक असेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील, पण बदलत्या हवामानानुसार काळजी घेणं गरजेचं आहे. आर्थिक बाजू भक्कम राहील आणि तुम्ही स्वतःसाठी एखादी मौल्यवान वस्तू किंवा वस्त्रांची खरेदी करू शकता. व्यवसायात काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या मदतीमुळं तुमची प्रगती वेगाने होईल. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यालयात शत्रूपासून सावध राहावे, कारण विरोधक तुमच्या कामात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रेमसंबंधात रोमांस वाढेल आणि तुम्ही प्रिय व्यक्तीसोबत अविस्मरणीय वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराबद्दल मनात संशय येऊ शकतो, अशावेळी थेट संवाद साधून गैरसमज दूर करणं हिताचं ठरेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा शैक्षणिक प्रगतीचा असून अभ्यासात तुमची एकाग्रता उत्तम राहील, ज्यामुळं कठीण विषय समजणे सोपे जाईल.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा प्रगतीपथावर नेणारा असेल. आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी व्यायामाची जोड द्या. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली असेल आणि कोणतीही मोठी चिंता सतावणार नाही, तरीही बचतीकडं लक्ष देणं भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कार्यकुशलतेमुळं कार्यालयात विशेष नाव कमावतील आणि कौतुकास पात्र ठरतील. व्यवसायात काही नवीन प्रोजेक्ट्स सुरू करताना सावधानता बाळगा आणि अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्या. आठवड्याच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचं मन अभ्यासात रमणार नाही, पण हळूहळू एकाग्रता वाढेल आणि परीक्षेत यश मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल. प्रिय व्यक्तीसोबत लांबच्या प्रवासाचे योग आहेत, ज्यामुळं नात्यात जवळीक वाढेल. जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते अधिक परिपक्व आणि मजबूत होताना दिसेल.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा ठीकठाक राहील. प्रकृती एकदम उत्तम आणि तंदुरुस्त राहील, ज्यामुळं तुम्ही उत्साहाने कामे पूर्ण कराल. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्ही पूर्णपणे मग्न राहाल आणि आपला जास्तीत जास्त वेळ जोडीदाराला द्याल. मात्र, आर्थिक बाबतीत आठवड्याची सुरुवात काहीशी ओढाताणीची असू शकते. फालतू खर्चावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा आर्थिक चणचण भासू शकते. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा चढ-उतारांचा असून कामात काही अनपेक्षित अडथळे येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या जातकांसाठी चांगली बातमी म्हणजे, कार्यालयात तुमच्या पदोन्नतीची चर्चा सुरू होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. शिक्षणाशी संबंधित एखादा छोटा प्रवास किंवा सहल घडण्याची शक्यता आहे, जी ज्ञानात भर घालणारी ठरेल.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा बदलांचा आणि चढ-उतारांचा असेल. आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही समाधानी असाल, तरीही मनाला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी कुटुंबासोबत काही मनोरंजक कार्यक्रमात सहभागी व्हा. प्रेमसंबंधात संभ्रमाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, त्यामुळं नकारात्मक विचारांपासून दूर राहणेच श्रेयस्कर आहे. वैवाहिक आयुष्यात लहान-लहान गोष्टींवरून जोडीदाराशी वाद घालणे टाळा, सामंजस्याने प्रश्न सोडवा. आर्थिक नियोजन करताना धनसंचयाकडं विशेष लक्ष द्या, सध्या कर्ज घेण्याचे टाळलेले बरे. व्यावसायिकांनी व्यवसायातील सरकारी किंवा कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्याचा प्रयत्न करावा. जे सरकारी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांना या आठवड्यात विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे योग्य नियोजन केल्यास त्यांना यशाची दारे खुली होतील.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सामान्य पण उत्साही असेल. आरोग्याची स्थिती उत्तम राहील आणि तुम्ही स्वतःला अधिक ऊर्जावान अनुभवाल. आर्थिक आघाडीवर खूप मोठ्या नफ्याची अपेक्षा ठेवू नका, पण दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्याइतपत पैसा खेळता राहील. व्यवसायाला पुढे नेण्यासाठी तुम्हाला तुमची खरी प्रतिभा सिद्ध करावी लागेल. शेअर मार्केटशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना या आठवड्यात चांगला फायदा होऊ शकतो. प्रेमसंबंधांमध्ये फार मोठ्या बदलांची अपेक्षा न ठेवता नाते जसे आहे तसे टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करा. वैवाहिक नात्यात पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराशी मनातील गोष्टी शेअर करा. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळण्याचे योग आहेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी किंवा बाहेरगावी जाण्याची इच्छा असणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अत्यंत लाभदायक ठरेल. आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही निश्चिंत असाल, पण पुरेशी झोप घेण्याकडं लक्ष द्या, अन्यथा थकवा जाणवेल. अचानक एखादा मोठा खर्च समोर येऊ शकतो, जो टाळणे कठीण असेल, त्यामुळं आर्थिक तरतूद ठेवा. प्रिय व्यक्तींसाठी खरेदी करताना खिशाचा विचार नक्की करा. व्यवसायातील स्थिती सुधारण्यासाठी तुम्हाला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तरच प्रगती होईल. नोकरीत सहकाऱ्यांशी मतभेद किंवा वाद होण्याची शक्यता असल्यानं शांत राहणं हिताचं आहे. प्रेमसंबंधात जास्त मग्न राहिल्यानं कुटुंबाकडं दुर्लक्ष होऊ शकतं, ज्याची तक्रार घरचे करू शकतात. विवाहित लोक नवीन मित्र मिळाल्याने आनंदी राहतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात थोडी कमतरता जाणवू शकते, ती भरून काढण्यासाठी वेळेचे नियोजन करा आणि कमकुवत विषयांवर अधिक काम करा.