12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : May 17, 2026 at 12:31 AM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं मानसिक तणावामुळं त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील; पैशाची आवक सुरूच राहील आणि जास्त खर्च झाल्यानंतरही आर्थिक स्थितीवर फारसा परिणाम होणार नाही. व्यवसायिकांना कुटुंबाच्या पाठिंब्यानं व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यास यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात चांगल्या संधी मिळू शकतात. प्रेमसंबंधांत थोडा तणाव राहू शकतो. प्रिय व्यक्तीसोबत वाद होण्याची शक्यता आहे, पण शेवटी सर्व काही ठीक होईल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील, कुटुंबात प्रेम आणि सौहार्द टिकून राहील. शिक्षणासाठी आठवडा ठीक आहे, मात्र अभ्यासात मन कमी लागेल.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा साधारण राहील. आरोग्याबाबत सावध राहा, मानसिक तणाव टाळा, अन्यथा तब्येत बिघडू शकते. आर्थिक स्थिती खूप चांगली राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही. खर्च जास्त असतील, पण त्याचा त्रास जाणवणार नाही. व्यवसायिकांनी सहकाऱ्यांशी प्रेमळ वर्तन ठेवावं, अन्यथा वाद होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना प्रवास करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा चांगला आहे. प्रिय व्यक्तीसोबत जवळीक वाढेल. वैवाहिक जीवन सुधारण्यासाठी बोलण्यात गोडवा ठेवणं आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळेल, मात्र स्पर्धा परीक्षांसाठी थोडा वेळ लागेल.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. दुर्लक्ष केल्यास मोठा आजार होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्न चांगलं असेल, पण खर्चही सुरूच राहतील. व्यवसायिक प्रसिद्ध लोकांशी संपर्क वाढवून व्यवसाय पुढे नेऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, अन्यथा वाद होऊ शकतो. वैवाहिक जीवनातही तणाव जाणवू शकतो. शिक्षण आणि ज्ञानाच्यादृष्टीनं आठवडा चांगला आहे, तुमच्या बुद्धीचा विकास होईल आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची इच्छा निर्माण होईल.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्य ठीक राहील आणि तुम्ही समाधानी राहाल, पण संसर्गापासून वाचण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि योग करणं आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती अत्यंत चांगली राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि मनाप्रमाणे खर्च करू शकता. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात सावध राहावं आणि इतरांबद्दल चुकीची चर्चा टाळावी. प्रेमसंबंधांत तणाव येऊ शकतो. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळं प्रेमजीवनावर परिणाम होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन समाधानकारक राहील आणि आनंदात वेळ घालवाल. शिक्षणासाठीही चांगल्या संधी मिळतील. उच्च शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्या, जुन्या वाईट सवयी सोडून नवीन चांगल्या सवयी अंगीकारा. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. पैशाची कमतरता भासणार नाही. व्यवसायिकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी परदेश प्रवासाची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठी कार्यक्षेत्रात वेळ चांगला आहे. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, तिसऱ्या व्यक्तीमुळं तणाव निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थी शिक्षणाकडं फारसे गंभीर नसतील आणि भावंडांसोबत वेळ घालवण्यात अधिक रस दाखवतील.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आठवड्याच्या सुरुवातीला आरोग्याबाबत थोडा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, मोठी मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. व्यवसायिकांसाठी हा आठवडा अत्यंत लाभदायक आहे. अपेक्षित नफा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे. मन लावून काम केल्यास प्रगती होईल. शिक्षणासाठी वेळ चांगला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळण्यासाठी थोडा अधिक वेळ लागू शकतो.
- तूळ (Libra) : तूळ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीनं घालवण्याचा आहे. आरोग्य चांगलं राहील, कोणताही शारीरिक त्रास जाणवणार नाही. आर्थिक स्थितीही चांगली राहील. तुम्ही मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. व्यवसायिकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळं कायदेशीर बाबींमध्ये सावध राहा आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा. नोकरी करणाऱ्यांसाठी कार्यालयीन वातावरण अनुकूल राहील. प्रेमसंबंधांत थोडा तणाव निर्माण होऊ शकतो. रागामुळं नात्यात कटुता येऊ शकते. वैवाहिक जीवनात सासरच्या मंडळींसोबत काही कारणांवरून मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ अत्यंत उत्तम आहे. कोणतीही कमतरता जाणवणार नाही.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याबाबत सावध राहा; विशेषतः थंड पदार्थ टाळा. आर्थिक स्थिती खूप मजबूत राहील. तुमच्याकडं पुरेसा पैसा असेल आणि सर्व कामे सहज पूर्ण होतील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या चांगल्या कामामुळं मान-सन्मान मिळेल. व्यवसायिकही समाधानी राहतील आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रवास करू शकतात. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ चांगला आहे. प्रिय व्यक्तीसोबत आनंदी क्षण घालवाल. वैवाहिक जीवन थोडं तणावपूर्ण राहू शकते. जोडीदाराच्या उग्र स्वभावामुळं त्रास होऊ शकतो. शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे. तुम्ही अभ्यासात अधिक लक्ष द्याल.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. आरोग्याबाबत विशेष काळजी घ्या. अशक्तपणामुळं आजार होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे, अन्यथा आर्थिक तंगी येऊ शकते. व्यवसायिक समाधानी राहतील आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रवास करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या चातुर्यामुळं उच्च पद मिळू शकते. प्रेमसंबंधांत तणाव निर्माण होऊ शकतो. प्रिय व्यक्तीसोबत कमी बोलणं योग्य ठरेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील, जोडीदारासोबत आनंदात वेळ घालवाल. शिक्षणासाठी वेळ चांगला आहे. परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळू शकते.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्या, डोकेदुखी किंवा पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती थोडी कमकुवत राहू शकते आणि तंगी जाणवू शकते. व्यवसायिकांसाठी वेळ चांगला आहे, जुने-नवे मित्रांसोबत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे, कार्यक्षेत्रात तुमचं कौतुक होईल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर विशेष लक्ष द्यावं, त्यामुळं प्रगतीची संधी मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी वेळ विशेष अनुकूल आहे.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या, आहारावर नियंत्रण ठेवा आणि तेलकट पदार्थ टाळा. आर्थिक बाबतीत सावध राहणं आवश्यक आहे. आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागू शकतो. व्यवसायिकांना सरकारी क्षेत्रातून काही मोठा लाभ मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी अति आत्मविश्वास टाळावा. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, अन्यथा प्रिय व्यक्तीसोबत समस्या निर्माण होऊ शकते. वैवाहिक जीवनात अहंकारामुळं तणाव वाढू शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. अन्यथा मन विचलित होऊ शकते.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आठवड्याच्या सुरुवातीला आरोग्याबाबत थोडा त्रास होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, पैशाची आवक सतत राहील आणि सर्व कामे पूर्ण होतील. व्यवसायिक शहाणपणाने निर्णय घेऊन व्यवसाय वाढवतील आणि चांगला नफा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. प्रेमसंबंधांत प्रेम आणि भावना वाढतील. शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे, विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील आणि यश मिळवतील.