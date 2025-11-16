'या' राशींसाठी नवीन आठवडा भाग्याचा; नवीन संधीचे द्वारे उघडणारा, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : November 16, 2025 at 7:13 PM IST
- मेष (Aries) : हा आठवडा आपल्यासाठी ठीक आहे. हा आठवडा प्रेमीजनांच्या जीवनात आनंद घेऊन येणारा आहे. दोघेही एकमेकां प्रति समर्पित असलेले दिसून येईल. वैवाहिक जीवनात मात्र काही समस्या असतील, ज्यामुळं नाते तुटण्याची संभावना सुद्धा आहे. या आठवड्यात आपणास आर्थिक बाबीत सावध राहावं लागेल. आपणास खर्चांवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. अगदी आवश्यक असलेले खर्चच करावेत. बचतीकडं लक्ष केंद्रित करावे. व्यापाऱ्यांना आपल्या कामावर लक्ष ठेवावं लागेल. व्यवसायात आपणास अनुकूल असतील असे बदल आपण करू शकता. नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठ आपल्या कामगिरीने खुश होतील. आपली पगारवाढ सुद्धा संभवते. कामामुळं त्रासून जाण्याची आवश्यकता नाही. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेचा अभाव जाणवेल. त्यामुळं अध्ययनात त्यांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. या आठवड्यात त्यांनी कोणत्याही स्पर्धेकडं दुर्लक्ष करू नये. आरोग्याकडं दुर्लक्ष झाल्यानं प्रकृतीच्या तक्रारी वाढू शकतात. एखादी समस्या जरी लहान असली तरी सुद्धा वैद्यकीय सल्ला आपण घ्यावा. अन्यथा हि समस्या मोठे रूप धारण करून आपले टेन्शन वाढवू शकते.
- वृषभ (Taurus) : हा आठवडा आपणास मध्यम फलदायी आहे. विवाहेच्छुकांचा विवाह ठरण्याची संभावना आहे. त्यांच्या जीवनात नावीन्य येईल. त्यांना जोडीदार मिळाल्यानं ते खुश होतील. वैवाहिक जीवनात निष्कारण भांडण-तंटा होईल, तेव्हा आपण कोणतीही जुनी गोष्ट उकरून काढू नये. या आठवड्यात आपण स्वतःसाठी महागडे कपडे, दागिने इत्यादींची खरेदी करू शकता. त्यासाठी बराचसा पैसा खर्च कराल. एखाद्या चांगल्या योजनेत आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी सल्ला मसलत जरूर करावी, जेणेकरून आपणास चांगला लाभ होऊ शकेल. या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांच्या योजना कार्यान्वित होण्यास विलंब होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना आपल्या कामावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आपले दुर्लक्ष झाल्यास एखादी मोठी चूक होऊन आपणास त्याचा त्रास होईल. विद्यार्थी एखाद्या स्पर्धेची तयारी करू शकतात. आपणास आपल्या अध्ययनाकडं लक्ष द्यावं लागेल. आपण मित्रांपासून थोडं दूर राहिल्यास हिताच राहिल. या आठवड्यात अनेक दिवसांपासून असलेली एखादी आरोग्यविषयक समस्या दूर होईल. आपली रोग प्रतिकारशक्ती उंचावलेली असेल. आपण आहारावर लक्ष द्याल.
- मिथुन (Gemini) : हा आठवडा आपल्यासाठी आनंद घेऊन येत आहे. या आठवड्यात प्रेमीजनांना त्यांच्या नात्यात सुखद अनुभव येईल. दोघेही एकमेकांशिवाय राहू शकणार नाहीत. एकमेकांच्या सहवासात सुखद क्षण व्यतीत करतील. वैवाहिक जीवनात काही समस्या वाढतील. आपण जर त्याकडं दुर्लक्ष केलेत तर त्यात वाढ होऊ शकते. तेव्हा कोणत्याही समस्येकडं लक्ष द्यावे. या आठवड्यात आपण दिखाऊपणा करण्यात बराचसा पैसा खर्च करण्याची संभावना आहे. परंतु त्यामुळं आपल्या समस्या वाढतील. तेव्हा आर्थिक बाबीत सतर्क राहावे. एखाद्या प्रॉपर्टीत गुंतवणूक केल्यास आपणास चांगला लाभ होण्याची संभावना आहे. व्यापारात आपले एखादे स्थगित झालेले काम सुरु होऊ शकते. आपण एखाद्या नवीन प्रकल्पाची सुरूवात कराल, जो आपल्यासाठी चांगला असेल. आपण जर कोणाला वचन दिलं असेल तर ते या आठवड्यात पूर्ण करावे. विद्यार्थ्यांना भरपूर मेहनत करावी लागेल. असं केल्यास त्यांना एखाद्या नोकरीच्या स्पर्धेत यशस्वी होता येईल. ते आपले ज्ञान वाढविण्यावर भर देतील. या आठवड्यात आपला निष्काळजीपणा आरोग्यविषयक समस्या वाढवू शकेल. आपण काही प्रवास कराल. त्या दरम्यान बाहेरील पदार्थ खाल्ल्याने पोट बिघडू शकते. तेव्हा थोडं सतर्क राहावं.
- कर्क (Cancer) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. प्रेमीजन हा आठवडा आनंदात व्यतीत करू शकतील. एकमेकांबरोबर फिरावयास जाणे, चर्चा करणे इत्यादी दोघांच्याही पसंतीस उतरेल. ते आपल्या नात्यासंबंधी नवीन स्वप्ने बघतील. असं असलं तरी प्रणयी जीवनात आपणास काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्या आपल्या स्वतःच्या समस्यांना कारणीभूत ठरतील. या आठवड्यात आपण कोणतेही असे काम करू नये किंवा प्रेमिकेच्या गोष्टींकडं दुर्लक्ष करू नये, ज्यामुळं प्रेमिकेची नाराजी वाढेल. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती उत्तम असेल. आपण आर्थिक बचतीच्या एखाद्या योजनेत सहभागी होण्याचा विचार कराल. शेअर्स बाजाराशी संबंधित व्यक्ती सुद्धा चांगला पैसा कमवू शकेल. असं असलं तरी एखाद्या प्रॉपर्टीत दीर्घकाळासाठी आर्थिक गुंतवणूक करणं आपल्या हिताचं होईल.
- सिंह (Leo) : हा आठवडा आपल्यासाठी काहीसा त्रासदायी आहे. या आठवड्यात प्रेमीजनांच्या जीवनात कटुता येण्याची संभावना आहे. दोघांच्याही वागणुकीत बदल होईल, जो एकमेकांना नापसंत असेल. वैवाहिक जीवनात समन्वयाच्या अभावामुळं समस्या वाढतील. आपण एखादा असा शब्द बोलाल कि ज्यामुळं आपल्या जोडीदारास वाईट वाटेल. या आठवड्यात आपण आपला पैसा धार्मिक कार्यात खर्च करू शकता. आपणास प्राप्ती सुद्धा चांगली होईल. व्यापारात जास्त आर्थिक गुंतवणूक करू नका. बाजारातील आर्थिक चढ-उतारामुळं आपला पैसा बुडण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या मेहनतीने चांगली स्थिती प्राप्त करू शकतील. त्यांची कारकीर्द खुलून उठेल. त्यांच्या कामगिरीने वरिष्ठ खुश होतील. विद्यार्थी आपले मित्र, समाज माध्यम इत्यादीस जास्त वेळ देतील. तसेच हिंडणे-फिरणे, पार्टीत सहभागी होणे यास प्राधान्य देतील, त्यामुळं अभ्यासाकडं त्यांचं दुर्लक्ष होईल. त्यांना आपल्या वेळेचा सदुपयोग करावा लागेल. या आठवड्यात आपला एखादा जुना आजार उफाळून येण्याची संभावना आहे. आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवावं. आपणास पोट आणि यकृताशी संबंधित विकार होण्याची संभावना आहे.
- कन्या (Virgo) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्यच आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेच्या सहवासात सुखद क्षण व्यतीत करतील. दोघेही एकमेकांचे दोष दूर करून आपले नाते दृढ करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्यात प्रेम सुद्धा भरपूर राहील. विवाहितांनी आपल्या विरोध करण्याच्या स्वभावात बदल करावा. एखादी गोष्ट न पटल्यास संयमित राहून आपल्या जोडीदारास ती सांगावी. अन्यथा जोडीदारास वाईट वाटू शकेल. या आठवड्यात आपल्या प्राप्तीचा विचार करून मगच खर्च करावा. सढळहस्ते खर्च केल्यास आपल्यावर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते. आपण भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार अवश्य करावा. व्यावसायिकांचा व्यवसाय चांगला चालेल. काही नवीन लोकांचे सहकार्य सुद्धा मिळेल. आपल्या इच्छेनुसार आपली अनेक कामे होतील. नोकरी करणाऱ्यांना संघर्षास समोर जावे लागू शकते. तेव्हा कोणाचे ऐकून कोणतेही काम आपण करू नये. हा आठवडा मेहनत करण्याचा आहे. आपले एखादे काम स्थगित झाले असल्यास ते या आठवड्यात पूर्ण होऊ शकेल. आपल्या निष्काळजीपणामुळं आपलं टेन्शन वाढू शकतं. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळेल. त्यांना एखादा नवीन अभ्यासक्रम करण्याची इच्छा होऊ शकते, जो त्यांना नोकरी मिळवून देण्यात मदतरूप ठरेल. अंशकालीन कामासाठी सुद्धा आपण वेळ काढू शकाल. या आठवड्यात आपणास रक्तवाहिन्या आणि घशाशी संबंधित काही समस्या होण्याची संभावना आहे. अशावेळी चांगल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. कामास जास्त वेळ दिल्यानं आपणास टेन्शन येऊ शकतं.
- तूळ (Libra) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेच्या मनमानीपणामुळं त्रासून जातील. एखाद्या गोष्टीने प्रेमिका त्यांच्यावर शंका घेऊ शकते. वैवाहिक जीवनात असमंजसपणामुळं समस्या वाढतील. तसेच एखादी बाहेरची व्यक्ती आपल्या नात्यात तणाव निर्माण करू शकेल. व्यावसायिकांना एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो. त्यांचं सहकारी कामात सहकार्य करतील. या आठवड्यात आपण दिखाऊपणा करू नये. नोकरी करणाऱ्यांना अपेक्षित पदोन्नती मिळण्याची संभावना आहे. या आठवड्यात विद्यार्थी जास्त मेहनत करतील. त्यांना त्याचं यथायोग्य फळ मिळेल. ते एखाद्या नवीन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. त्यांचा एखादा प्रकल्प जर अपूर्ण राहिला असेल तर तो सुद्धा ते पूर्ण करू शकतील. उच्च शिक्षणास आठवडा अनुकूल आहे. आपणास आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आरोग्यविषयक एखादी लहान समस्या असली तर वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. अन्यथा हि समस्या मोठ्या आजारात परिवर्तित होऊ शकते.
- वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा आपल्यासाठी काहीसा त्रासदायी आहे. या आठवड्यात प्रेमीजनांना आपल्या प्रेमिकेसाठी सुद्धा थोडा वेळ काढावा लागेल. एकमेकांपासून दूर राहिल्यास आपल्यातील गैरसमज वाढतील. विवाहितांचे जीवन सुखद होईल. ते आपल्या जोडीदारासह एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास जाऊन मौज-मजा करण्यात वेळ घालवतील. एकमेकांचा सहवास दोघांच्याही पसंतीस उतरेल. या आठवड्यात आपणास खर्चांवर लक्ष ठेवावं लागेल. या आठवड्यात आपण काही महागड्या वस्तू, कपडे याची खरेदी करण्याची संभावना आहे. आपल्या प्राप्तीचे स्रोत वाढतील. हा आठवडा रिअल इस्टेटशी संबंधित लोकांसाठी सुद्धा चांगला आहे. व्यावसायिक काही नवीन गुंतवणूक करून एखाद्या चांगल्या योजनेचा प्रारंभ करतील, जी त्यांच्यासाठी लाभदायी ठरेल. परदेशात सुद्धा आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न आपण कराल. आपल्या व्यवसायाची वृद्धी होईल. कारकिर्दीत उसळी आलेली आपणास दिसेल. नोकरीच्या ठिकाणी आपणास सतर्क राहावे लागेल. आपले सहकारी आपणास त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. विद्यार्थी आपल्या मित्रांच्या सहवासात मौज-मस्ती करण्यात गर्क राहतील. एकमेकांचा सहवास त्यांना खूप आवडेल. त्यांनी आपला आत्मविश्वास टिकवून ठेवल्यास ते स्पर्धेत यशस्वी होऊ शकतील. या आठ्वड्यात ऋतू बदलाचा विपरीत प्रभाव आपल्या आरोग्यावर होईल. आपणास डोकेदुखी इत्यादी होण्याची संभावना आहे. तेव्हा विश्रांतीसाठी थोडा वेळ काढावा.
- धनु (Sagittarius) : हा आठवडा आपल्यासाठी काही गोंधळ घेऊन येत आहे. आपल्यात अहंभाव आल्यानं प्रेमिकेशी वाद होईल. दोघांचाही असमंजसपणा प्रणयी नाते कमकुवत करण्यास कारणीभूत ठरेल. वैवाहिक जीवनात आपले सामंजस्य उत्तम राहील. दोघांचाही एकमेकांवर पूर्ण विश्वास राहील. दोघेही समस्यांवर चर्चा करून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. या आठवड्यात खर्चांबरोबर प्राप्तीकडं सुद्धा आपणास लक्ष द्यावं लागेल. आपण एखाद्या योजनेत दीर्घ काळासाठी आर्थिक गुंतवणूक केली तर ती आपल्यासाठी हिताची होईल. आपले कुटुंबीय आपणास पूर्ण सहकार्य करतील. या आठवड्यात आपल्या व्यवसायात काही चढ-उतार होत असल्याचं आपणास दिसून आलं तरी चांगला लाभ मिळविण्यात आपण यशस्वी व्हाल. आपण आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर अवघड समस्येतून सहजपणे बाहेर पडू शकाल. नोकरी करणाऱ्यांना चांगली उसळी बघावयास मिळेल. त्यांची पदोन्नती झाल्यामुळं ते खुश होतील. त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा जावे लागू शकते. विद्यार्थ्यांनी अनुकूलतेचा लाभ घ्यावयास हवा. ते एखादा नवीन अभ्यासक्रम सुद्धा सुरु करू शकतात. हा आठवडा उच्च शिक्षणास चांगला आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून आपले विषय बदलू नये. या आठवड्यात दीर्घ काळापासून असलेल्या समस्याने आपण त्रासून जाल. आपला एखादा जुनाट आजार उफाळून येऊ शकतो. प्राणायाम, व्यायाम, सकाळचे फिरणे इत्यादी केल्याने आपल्या शरीरात ताकद राहील.
- मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपल्यासाठी समस्याग्रस्त आहे. प्रेमीजनांच्या जीवनात एखादी बाहेरील व्यक्ती आल्याने समस्या वाढतील. आपण आणि प्रेमिके दरम्यान विश्वास कमी होईल. वैवाहिक जीवनात दोघेही मिळून एकमेकांतील नाते सुदृढ करतील. आपणास जर जोडीदाराची एखादी गोष्ट न आवडल्यास आपण ती जोडीदारास सांगू शकता. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती काहीशी नाजूक राहील. अचानकपणे आपणास काही खर्च करावे लागू शकतात, ज्यामुळं आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते. अशावेळी आपण समंजसपणा दाखवावा. ह्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांनी कोणतीही जोखीम घेऊ नये, अन्यथा समस्या निर्माण होऊ शकते. या आठवड्यात आपण काही प्रवास सुद्धा करू शकता, जे आपल्या हिताचं असतील. नोकरीत पदोन्नती झाल्याने आपण खुश व्हाल. या आठवड्यात आपण निव्वळ आपल्या कामाचं कौतुक करत राहाल. विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील. एखादा विषय शिकण्यात त्यांना काही समस्या असू शकतात. या आठवड्यात आपण अनुकूलतेचा लाभ घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न करावा. ज्ञान वाढविल्यानं आपणास चांगला लाभ होईल. या आठवड्यात आपणास रक्तवाहिन्यांशी संबंधित समस्या होण्याची संभावना आहे. तेव्हा काळजी घ्यावी. वेळोवेळी डॉक्टरांकडून शारीरिक तपासणी करून घ्यावी.
- कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. नात्यातील गोंधळामुळं प्रेमीजनांना अत्यंत विचारपूर्वक प्रेमिकेशी बोलावे लागेल. विवाहितांना आपल्या जोडीदारावर विश्वास ठेवावा लागेल. आपले एखादे गुप्त रहस्य त्यांच्या समोर उघडे होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात शेअर्स बाजारात गुंतवणूक केल्यास ती आपल्या हिताची होईल. आपण आपले खर्च वाढवून समस्यांना निमंत्रित कराल. आपण काही नवीन गुंतवणूक कराल जी भविष्यात आपल्यासाठी लाभदायी ठरेल. विद्यार्थ्यांनी इतरत्र वेळ घालविल्याने या आठवड्यात एखाद्या स्पर्धेत त्यांच्या पदरी निराशा येईल. या आठवड्यात त्यांनी आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावं. अभ्यासात जर काही समस्या असली तर गुरुजनांचा सल्ला आपण घेऊ शकता. या आठवड्यात आपली प्रकृती उत्तम राहील. कामाबरोबरच आपण विश्रांतीसाठी सुद्धा वेळ काढाल, त्यामुळं आपल्या शारीरिक क्षमतेत सुधारणा होईल. तेव्हा कोणतेही टेन्शन घेऊ नका. आपल्या दिनचर्येत सकाळच्या फिरण्यावर भर द्यावा.
- मीन (Pisces) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. प्रेमीजन त्यांचे नाते सुदृढ करण्यात काही कसूर करणार नाहीत. ते आपल्या प्रेमिकेसाठी एखादी भेटवस्तू घेऊन येतील. तिच्यासह फिरावयास जातील. भविष्यासाठी एखाद्या योजनेची चर्चा सुद्धा ते आपल्या प्रेमिकेशी करू शकतील. या आठवड्यात वैवाहिक जीवन सुखद होईल. जोडीदार आपणास महत्व देईल, तर आपण जोडीदारासाठी एखादी भेटवस्तू सुद्धा घेऊन याल. या आठवड्यात आपणास काही खर्च करावेच लागतील. एखाद्या कायदेशीर बाबीसाठी सुद्धा आपणास भरपूर खर्च करावा लागेल. व्यापाऱ्यांना विचारपूर्वक वाटचाल करावी लागेल. घाईघाईत त्यांच्या हातून एखादी मोठी चूक होण्याची संभावना असून त्यामुळं आपणास मोठं नुकसान सोसावे लागेल. नोकरी करणाऱ्यांना सामंजस्याने कामे करावी लागतील. अन्यथा त्यांचे सहकारी त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. विद्यार्थ्यांना एखाद्या स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. त्यांना इतर कामे सोडून अभ्यासास प्राधान्य द्यावे लागेल. असं केल्यासच ते परीक्षेत यशस्वी होऊ शकतील. आपणास आधीपासून जर आरोग्यविषयक एखादी समस्या असली तर आता त्यात सुधारणा होईल. आपण निष्कारण कोणतेही टेन्शन घेऊ नये, अन्यथा आपणास डोकेदुखी, माईग्रेन इत्यादी समस्या होऊ शकते.