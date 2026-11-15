12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा?, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : November 15, 2026 at 3:48 PM IST
- मेष (Aries) : मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही स्वतःच्या तब्येतीबाबत काही प्रमाणात समाधानी राहाल, मात्र आरोग्य थोडं कमजोर राहू शकतं. आर्थिक बाबतीत सावध राहणं आवश्यक आहे, कारण अनावश्यक खर्च खूप वाढू शकतात आणि त्यामुळं आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागू शकतो. व्यापाऱ्यांना सरकारकडून मिळालेल्या एखाद्या योजनेचा मोठा फायदा होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रातील जास्त कामाचा दबाव त्रास देऊ शकतो. प्रेमसंबंधांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील आणि प्रिय व्यक्तीसोबत आनंदी वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवनात एखाद्या विषयावर जीवनसाथीसोबत मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सर्व प्रकारे यश मिळण्याची शक्यता आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. आरोग्याच्या बाबतीत काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः पोटाशी संबंधित समस्या अधिक त्रास देऊ शकते. आर्थिक बाबतीत तुमचे लक्ष पैसा कमावण्यावर राहील आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न कराल. व्यापाऱ्यांना नफा मिळवण्यासाठी व्यवसायात भरपूर मेहनत करावी लागेल. प्रेमसंबंधांमध्ये काही अडचणी राहू शकतात आणि प्रिय व्यक्तीसोबत एखाद्या विषयावर वाद होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये मात्र गोडवा कायम राहील. विद्यार्थ्यांची अभ्यासात चांगली रुची राहील आणि परीक्षेत चांगले गुण मिळू शकतात.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. डोळे, कान किंवा डोक्याशी संबंधित एखादी समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक बाबतीत खूप सावध राहावं लागेल. शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतवण्यापूर्वी नीट विचार करा. रिअल इस्टेटमध्येही विचारपूर्वकच गुंतवणूक करावी. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात चांगला लाभ मिळू शकतो. तुमचं यश पाहून विरोधक जळफळाट करू शकतात. व्यापारी घरातील ज्येष्ठ किंवा अनुभवी व्यक्तींच्या सल्ल्यानं व्यवसाय वाढवण्यात यशस्वी होतील. प्रेमसंबंधांमध्ये एखाद्या छोट्या चुकीमुळं जवळीक कमी होऊ शकते. जीवनसाथीसोबत मिळून एखादे नवीन काम सुरू करू शकता. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्याची इच्छा राहील, मात्र एकाग्रतेची कमतरता जाणवू शकते.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. घशातील वेदना किंवा त्यासंबंधित समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आनंदाच्या भरात एखादी महागडी वस्तू खरेदी करू शकता, ज्यामुळं मोठा खर्च होऊ शकतो. व्यापारी व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांच्या कामावर वरिष्ठ अधिकारी खूप समाधानी राहतील. प्रेमसंबंधांमध्ये प्रिय व्यक्तीसोबत एखाद्या विषयावर वाद होऊ शकतो. वैवाहिक संबंधांमध्ये अहंकारामुळं तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा भरपूर मेहनतीचा राहील.
- सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चढ-उतारांनी भरलेला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत शरीराची क्षमता चांगली राहील आणि रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत राहील. आर्थिक स्थिती ठीक राहील, मात्र खर्च खूप वाढू शकतात, त्यामुळं चिंता वाढेल. व्यापाऱ्यांना व्यवसायात काही नवीन लोकांना जोडण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ मेहनत आणि संघर्षाने भरलेला राहील. प्रेमसंबंधांमध्ये काही चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. वैवाहिक जीवनात जीवनसाथीसोबत बाहेर फिरायला जाण्याची संधी मिळू शकते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर विशेष लक्ष द्यावं, कारण निष्काळजीपणामुळं नुकसान होऊ शकते.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्य फारसे बिघडणार नाही, मात्र हवामानातील बदलामुळं काही किरकोळ त्रास जाणवू शकतो. आर्थिक बाबतीत तुम्ही मनमोकळेपणाने खर्च कराल, पण त्याचवेळी पैशांची कमतरताही जाणवू शकते. प्रेमसंबंधांमध्ये एखाद्या विषयावर गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक संबंधांमध्ये अहंकारामुळं वाद होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी आपल्या पार्टनरसोबत मिळून व्यवसायाचे उत्पन्न वाढवण्याबाबत चर्चा करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांसाठी काळ चांगला राहील. नोकरीत बदल करायचा असल्यास हा काळ अनुकूल आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल.
- तूळ (Libra) : हा आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुम्ही आपल्या नात्याबाबत गंभीर राहाल आणि विवाहाबाबतही चर्चा करू शकता. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन सामान्य राहील. जीवनसाथीसोबत एखाद्या विषयावर मतभेद निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळं संवादातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा. कुटुंबात काहीशी अशांतता राहू शकते, ज्यामुळं तुम्हीही दुःखी होऊ शकता. ही परिस्थिती टाळण्याचा आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न करणं योग्य ठरेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला खर्च वाढतील. शेवटच्या दिवसांत कुटुंबातील एखाद्या विषयावरून खटके उडू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा चांगला राहील आणि मेहनतीचे फळ मिळेल. आरोग्याकडं थोडं लक्ष द्या. अनावश्यक प्रवासामुळं मानसिक तणाव वाढू शकतो, मात्र आठवड्याच्या मध्यात समस्यांचे समाधान सापडेल आणि मन हलके होईल. प्रवासासाठी आठवड्याची सुरुवात वगळता उर्वरित काळ चांगला राहील.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्य पूर्वीपेक्षा चांगले राहील, मात्र हवामानातील बदलामुळं शारीरिक त्रास जाणवू शकतो. आर्थिक स्थितीसाठी हा आठवडा चांगला राहील. प्रॉपर्टी खरेदी करायची असल्यास हा काळ अनुकूल आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी काळ चांगला राहील आणि व्यवसायात पुढे जाण्याच्या संधी मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात थोडं सावध राहावं. प्रेमसंबंधांसाठी काळ चांगला राहील आणि एखादा जुना प्रिय व्यक्ती पुन्हा जीवनात परत येऊ शकतो. वैवाहिक संबंधांमध्ये छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून वाद होऊ शकतो, त्यामुळे सावध राहा. विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या मित्रांच्या संगतीपासून दूर राहावे, अन्यथा शिक्षणात मागे पडण्याची शक्यता आहे.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य साधारण ठीक राहील, मात्र हवामान बदलामुळं काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक स्थितीही चांगली राहील आणि अनावश्यक अडचणींपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसायात तुमची क्षमता स्पष्टपणे दिसून येईल. नोकरी करणारे लोक कार्यक्षेत्रात मन लावून काम करतील. प्रेमसंबंधांमध्ये प्रिय व्यक्तीसोबतचे नाते पुढे नेण्याचा प्रयत्न कराल. वैवाहिक जीवनात प्रेम टिकून राहील. विद्यार्थ्यांसाठी मात्र हा आठवडा काहीसा त्रासदायक राहू शकतो, कारण अभ्यासाऐवजी इतर गोष्टींकडे लक्ष जास्त वळू शकते.
- मकर (Capricorn) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सामान्य फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. परस्पर समज वाढेल आणि नात्याला अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकाल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन मजबूत राहील. जीवनसाथी तुम्हाला जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात साथ देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याची आणि समाजापेक्षा वेगळा मार्ग निवडण्याची इच्छा होऊ शकते. कामाच्या बाबतीत चांगले परिणाम मिळतील, मात्र जास्त दिखाऊ किंवा बनावटी वर्तन नुकसानकारक ठरू शकते. बॉससोबतचे संबंध चांगले राहतील आणि त्याचा फायदा मिळेल. सर्वांकडून सहकार्य मिळेल. व्यवसाय करत असाल, तर नवीन मशीन किंवा उपकरण बसवण्यात यश मिळू शकते. उत्पन्न साधारण चांगले राहील. विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासात आनंद मिळेल. प्रवासासाठी आठवड्याचा मध्य आणि शेवटचे दिवस चांगले राहतील.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. पाय किंवा नसांशी संबंधित एखादी समस्या त्रास देऊ शकते. आर्थिक स्थितीसाठी हा आठवडा चांगला राहील. मुलांवर अधिक खर्च करू शकता किंवा घराच्या सजावटीसाठी पैसा खर्च होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांना व्यवसायानिमित्त काही नवीन लोकांशी भेट होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखावा. प्रेमसंबंधांमध्ये खूप सावधगिरीची आवश्यकता आहे, कारण नात्यात गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक जीवनात जीवनसाथीसोबत मिळून एखादे नवीन काम सुरू करू शकता. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळवण्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागेल.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा थोडा सावधगिरीचा राहील. आरोग्याची काळजी घ्या. कोणतीही शारीरिक समस्या जाणवल्यास वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. आर्थिक बाबतीत प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी काळ अनुकूल राहील. मात्र वाहन खरेदी किंवा शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतवताना नुकसान होण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा अचानक मोठा लाभ मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न करावा आणि सरकारी वादविवादांपासून दूर राहावे. प्रेमसंबंधांमध्येही सावध राहणं आवश्यक आहे. एखाद्या विषयावर जास्त अहंकार दाखवू नका. वैवाहिक संबंधांमध्ये समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करा. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबाबत सावध राहावं, अन्यथा अभ्यासावरून लक्ष विचलित होऊ शकतं.