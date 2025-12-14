करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफसाठी कसा असेल नवीन आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 14, 2025 at 12:06 AM IST
- मेष (Aries) : या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींनी आरोग्याकडं विशेष लक्ष द्यावे. लापरवाहीमुळं तब्येत बिघडण्याची शक्यता आहे आणि समस्या वाढूनही आपण त्याला पुरेसा वेळ देणार नाही. करिअर आणि व्यवसायात निर्णय घेताना घाई करू नका, अन्यथा नंतर पश्चात्ताप होऊ शकतो. नोकरीत मात्र तुमची कामावरील निष्ठा पाहून वरिष्ठ प्रमोशनबाबत विचार करू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा काहीसा कमजोर असून अनावश्यक खर्च वाढतील. लोन घ्यायचे असल्यास विचारपूर्वकच निर्णय घ्या. प्रेमसंबंधात घमंड किंवा कठोर शब्द वापरल्यास नात्यात दुरावा निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक नात्यात जोडीदाराशी किरकोळ विषयावर वाद होऊन घरातील वातावरण तणावपूर्ण होऊ शकते. अभ्यासाबाबत मागील काही काळापासून मनात ताण असेल तर वरिष्ठांचा किंवा अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला मोठा दिलासा देईल. एकूणच, संयम, सावधगिरी आणि भावनांवर नियंत्रण आवश्यक आहे.
- वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात पचनाचा त्रास होऊ शकतो. अनियमित आहार किंवा तळलेले-तेलकट पदार्थ टाळावेत. व्यवसायात जास्त मेहनत करावी लागेल आणि एखादी डील हातातून जाण्याची शक्यता असल्यानं तणाव वाढू शकतो. नोकरीत वरिष्ठांच्या देखरेखीखाली काम करणेच योग्य ठरेल. कोणताही मोठा बदल करू नका. प्रेमाबाबत सिंगल जातकांसाठी आठवडा आनंददायी आहे, नवीन व्यक्ती भेटू शकते. वैवाहिक आयुष्यातील समस्या कमी होऊन जोडीदाराचा मजबूत पाठिंबा मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा उत्तम आहे. शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे चांगले योग आहेत. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं तर स्पर्धा परीक्षेत यश मिळू शकतं. एकंदरीत, शांतता आणि शिस्त राखल्यास आठवडा लाभदायक आहे.
- मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात जुन्या आजारांच्या उपचारावर जास्त पैसा खर्च होऊ शकतो. सकाळी चालणे, हलका व्यायाम आणि योग्य आहार उपयुक्त राहिल. व्यवसाय अत्यंत अनुकूल राहील. नवी माणसे भेटतील आणि व्यापार वाढेल. नोकरी बदलण्याचा विचार सध्या टाळावा. सहकाऱ्यांना तुमचे मार्गदर्शन उपयोगी ठरेल. प्रेमसंबंधात गोंधळ किंवा गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्ट संवाद ठेवा. वैवाहिक नात्यात किरकोळ वाद घराबाहेर जाऊ नयेत, इतर लोक त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या धार्मिक प्रवास किंवा घरखर्चावर जास्त रक्कम जाऊ शकते. या आठवड्यात उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधता येतील. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा उत्तम आहे. परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. अभ्यासावर लक्ष देऊन मन विचलित होऊ देऊ नका.
- कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या व्यक्तींनी पोटदुखी, गॅस किंवा अॅसिडिटीपासून बचाव करावा. चुकीची आहारपद्धती टाळणे आवश्यक. व्यवसायात मोठा ताण जाणवू शकतो. महत्त्वाचे निर्णय घेताना मन शांत ठेवा. कार्यालयीन वातावरणात थोडीशी गोंधळलेली परिस्थिती दिसेल. प्रेमसंबंधासाठी आठवडा उत्तम असून प्रिय व्यक्तीसोबत चांगला वेळ घालवता येईल. वैवाहिक नात्यात जोडीदाराच्या मनाला वेळ देणे गरजेचं आहे. लहान सहलीचा बेत केला तर नात्यात उब वाढेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मार्केटची दिशा नीट पाहावी. अभ्यासासाठी तुम्ही एखादे कोचिंग जॉइन करण्याचा विचार करू शकता. ज्ञान वाढवण्याच्या दृष्टीने आठवडा लाभदायक ठरेल. एकूणच, तणाव कमी ठेवल्यास आठवडा चांगला जाईल.
- सिंह (Leo) : या आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींनी मानसिक तणाव कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. थोडा आराम केल्यास मन आणि शरीर दोन्ही हलके वाटेल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आठवडा फार चांगला आहे. विशेषतः शिवणकाम, डिझाईनिंग किंवा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात मोठी संधी मिळू शकते. नोकरीत सावधगिरीने काम करा. तुमच्याबद्दल चुकीचे मत तयार होऊ नये. प्रेमसंबंधात अहंकार दाखवल्यास नात्यात तडे जाऊ शकतात. वैवाहिक आयुष्यात जोडीदाराशी झालेला वाद एखाद्या नातेवाईकाच्या हस्तक्षेपाने मिटू शकतो, परंतु त्यामुळं जोडीदार नाराज होण्याची शक्यता राहते. आर्थिक बाबतीत जमीन-जुमल्यात गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. दीर्घकालीन गुंतवणूक भविष्यात चांगला लाभ देईल. विद्यार्थ्यांना सकारात्मक बातम्या मिळतील आणि अभ्यासातही प्रगती होईल. एकूणच, संयम आणि शांतता गरजेची.
- कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात आरोग्य काहीसे कमजोर वाटेल. मानसिक ताण कमी करण्यासाठी ध्यान, योग आणि पुरेशी झोप आवश्यक. करिअरमध्ये तुमचे कार्य यशस्वीरीत्या पार पडेल. नोकरीत कोणतीही अडचण दिसत नाही. व्यवसायात वारंवार प्रवास करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा काहीसा कठीण, मतभेद आणि गैरसमज वाढू शकतात. वैवाहिक जीवन मात्र शांत आणि स्थिर; घरातील समस्या कमी होतील. आर्थिकदृष्ट्या घराच्या दुरुस्ती किंवा सजावटीवर मोठा खर्च संभवतो. गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. अभ्यासात जर अडचण असेल तर वरिष्ठांकडून मदत घ्यावी. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी हा आठवडा अत्यंत अनुकूल आहे. एकूणच, सावधपणे वाटचाल केल्यास प्रगती निश्चित.
- तूळ (Libra) : तुळा राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य या आठवड्यात उत्तम राहील. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढल्याने उत्साह जाणवेल. व्यवसायात पूर्वी आखलेली योजना अंमलात आणण्यासाठी योग्य वेळ आहे. नोकरीत नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल. प्रेमसंबंध मात्र काहीसे तणावपूर्ण राहितील. आपल्या वर्तनातील बदलामुळं साथीदार दुखावू शकतो. वैवाहिक नात्यात एखादी गैरसमजूत तणाव वाढवू शकते. शांततेने संवाद आवश्यक. आर्थिक स्थिती चांगली असूनही खर्चावर नियंत्रण ठेवा. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानवृद्धीसाठी संधी मिळवण्यावर भर द्यावा. पार्ट-टाईम काम किंवा इंटर्नशिपसाठीही हा आठवडा अनुकूल ठरू शकतो. एकूणच, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास आठवडा विशेष लाभदायक.
- वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी आरोग्य मिश्र अवस्थेत राहील. हवामानातील बदलामुळं घसा, ताप किंवा इन्फेक्शनची समस्या संभवते. व्यवसायात कामे व्यवस्थित चालतील. सरकारी कामकाज अडकले असल्यास आता ते मार्गी लागतील. नोकरीत ऑफिस पॉलिटिक्सपासून दूर राहणे अत्यंत गरजेचे आहे वरिष्ठांसोबत वाद टाळा. प्रेमसंबंधात नवीन व्यक्ती भेटण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात तणाव वाढू नये म्हणून संवाद लहानसहान गोष्टींवर थांबवणे महत्त्वाचे. आर्थिक स्थितीत गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. चुकीची गुंतवणूक पैसा अडकवू शकते. विद्यार्थ्यांनी मित्रांसोबत वेळ वाया घालवू नये, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. करिअर घडवण्यासाठी अधिक मेहनत केल्यास चांगले परिणाम मिळतील.
- धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य या आठवड्यात चांगले राहील. किरकोळ त्रास असला तरी तो लवकरच दूर होईल. व्यवसायात विस्तारासाठी मीटिंग किंवा योजना आखण्याचा उत्तम काळ. गुंतवणुकीबाबत नवीन निर्णय करू शकता. नोकरीत तुमच्या कौशल्यामुळं अधिकारी खुश होतील. प्रेमसंबंधांत मात्र गैरसमज आणि ताण वाढू शकतो. संयम गरजेचा आहे. वैवाहिक जीवनात आनंद असून जोडीदारासोबत यात्रा होऊ शकते. आर्थिक स्थितीत तंगी जाणवेल. उत्पन्न कमी, खर्च जास्त. बजेट सांभाळणे अत्यावश्यक. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास अधिक काळजीपूर्वक करावा. कमी लक्ष दिल्यास अडचणी येऊ शकतात. शंका असल्यास शिक्षकांचा सल्ला घ्यावा. एकूणच, संतुलन राखल्यास आठवडा व्यवस्थित जाईल.
- मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात डोळ्यांशी संबंधित तक्रारींकडं दुर्लक्ष करू नये. वेळेवर तपासणी आणि उपचार आवश्यक. व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा कमी लाभ मिळण्याची शक्यता असून मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळणार नाही. नोकरीत बदल करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी आठवडा अनुकूल, जुन्या नोकरीत समाधान कमी राहील. प्रेमसंबंधात नवे आकर्षण निर्माण होऊ शकते. योग्य व्यक्ती भेटण्याचा योग आहे. वैवाहिक नात्यात जोडीदाराच्या भावनांना महत्त्व देणे आवश्यक आहे. यामुळं नात्यात उब वाढेल. आर्थिक स्थिती उत्कृष्ट—नवे उत्पन्न स्रोत मिळण्याची शक्यता असून आर्थिक लाभ होईल. विद्यार्थ्यांनी घरच्या तणावापासून दूर राहून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे. एकूणच, संयम राखल्यास आठवडा प्रगतीकारक.
- कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात इम्युनिटी कमी झाल्यामुळं थकवा, अशक्तपणा किंवा सर्दी जाणवू शकते. फिटनेसकडं दुर्लक्ष केल्यास त्रास वाढेल. व्यवसायात मोठी मेहनत आवश्यक आहे, सातत्य ठेवल्यास प्रगती निश्चित आहे. नोकरीत नवीन जॉबसाठी अर्ज करण्याचे योग असून चांगल्या पॅकेजवर ऑफर मिळू शकते. प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा उत्तम असून जवळीक वाढेल. वैवाहिक नात्यात जुने मतभेद दूर होऊन नात्यात सौहार्द वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या खर्च जास्त राहतील. दिखावा टाळावा. गुंतवणुकीचे नियोजन विचारपूर्वक करा. विद्यार्थ्यांनी मनोरंजनापासून दूर राहत अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक. स्पर्धा परीक्षांसाठी आठवडा अनुकूल. एकूणच, आरोग्य आणि पैशांच्या बाबतीत सावधगिरी आवश्यक.
- मीन (Pisces) : मीन राशीच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात आरोग्याकडं विशेष लक्ष द्यावं. उंचीवर काम करणे किंवा जड कामे करताना सावधगिरी आवश्यक आहे. व्यवसायात चांगला नफा मिळेल आणि पूर्वी केलेल्या मेहनतीचं फळ मिळेल. वेबसाइट, प्रोजेक्ट किंवा नवीन कल्पनांमुळं कामात वेग वाढेल. नोकरीत आठवडा उत्तम आहे, बदलीचा विचार करत असाल तर विद्यमान नोकरीतच प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधातील ताण कमी होईल. वैवाहिक जीवनात सौहार्द राहील आणि एकत्र नवीन काम सुरू करण्याची चर्चा होऊ शकते. आर्थिक स्थिती काहीशी कमकुवत राहिल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात ताण जाणवू शकतो. सातत्याने मेहनत केल्यास यश निश्चित. एकूणच, शांतता आणि नियोजन महत्त्वाचे.