12 राशींसाठी कसा राहील नवीन आठवडा?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : June 14, 2026 at 2:40 PM IST
मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याबाबत सावध राहणं आवश्यक आहे. शारीरिक त्रास वाढल्यास ब्लड टेस्ट करून घ्या. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वाढते खर्च नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागू शकतो. व्यवसायात भागीदारासोबत वाद होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनांनुसार काम केल्यास त्यांचा विश्वास जिंकाल. शिक्षणासाठी वेळ ठीक आहे, पण अभ्यासावर विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे.
वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा एकूणच फलदायी राहील. प्रेमसंबंधात परस्पर समज वाढेल आणि नाते अधिक मजबूत होईल. विवाहितांसाठी गृहस्थ जीवन स्थिर राहील. जीवनसाथी प्रत्येक क्षेत्रात तुमचा आधार बनेल. तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याची प्रेरणा मिळेल. कामाच्या बाबतीत चांगले परिणाम मिळतील, पण कृत्रिम वागणूक टाळा. वरिष्ठांसोबतचे संबंध चांगले राहतील आणि त्याचा फायदा मिळेल. सर्वांचा पाठिंबा मिळेल. व्यवसायात नवीन मशीन बसवण्यास यश मिळू शकते. उत्पन्न ठीक राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात आनंद मिळेल. प्रवासासाठी आठवड्याचा मध्य आणि शेवटचा काळ अनुकूल आहे.
मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. पोटाशी संबंधित त्रास दुर्लक्षित करू नका, अन्यथा मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आर्थिक बाबतीत तुम्ही समजूतदारपणे निर्णय घ्याल आणि खर्च कमी होऊ शकतो. व्यवसायिक उत्साही राहतील आणि नवीन व्यवसाय सुरू करू शकतात, ज्यातून फायदा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांनी ओव्हर कॉन्फिडन्स टाळावा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. प्रेमसंबंधात गैरसमजांमुळं वाद होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, जोडीदारासोबत प्रवासाचा योग आहे. शिक्षणासाठी वेळ चांगला आहे. तुम्ही अधिक शिकण्याचा प्रयत्न कराल आणि कमकुवत विषयांवर विशेष लक्ष द्याल.
कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्य सामान्य राहील, पण दातांशी संबंधित त्रासामुळं दंतचिकित्सकाचा सल्ला घ्यावा लागू शकतो. आर्थिक बाबतीत मोठ्या खर्चाची शक्यता आहे. व्यवसायिकांनी सावध राहावं, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांनी ओव्हर कॉन्फिडन्स टाळून शहाणपणाने काम करावे. प्रेमसंबंधात थोडा तणाव निर्माण होऊ शकतो, जास्त बोलण्यामुळं वाद होऊ शकतो. कार्यक्षेत्रात कोणत्याही वादापासून दूर राहणे आवश्यक आहे.
सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याबाबत कोणतीही समस्या दुर्लक्षित करू नका. आर्थिकदृष्ट्या खर्च वाढेल, पण उत्पन्न वाढल्यामुळं मोठी अडचण येणार नाही. व्यवसायात गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. नोकरी करणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात आणि उत्पन्न वाढू शकते. प्रेमसंबंधात प्रेम आणि आदर टिकून राहील. वैवाहिक जीवनात थोडा तणाव संभवतो. शिक्षणासाठी स्पर्धा परीक्षांत यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. उच्च शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल नाही.
कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा थोडा आव्हानात्मक राहील. आरोग्याबाबत त्रास जाणवू शकतो, त्यामुळं योग आणि ध्यानाचा अवलंब करा. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा, गुंतवणूक टाळणे योग्य ठरेल. व्यवसायिकांसाठी वेळ चांगली आहे. तुमच्या कौशल्याने व्यवसायात प्रगती कराल. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगतीच्या संधी मिळतील. प्रेमसंबंधात चढ-उतार येऊ शकतात आणि अंतर निर्माण होऊ शकते. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबाबत सावध राहावे, उच्च शिक्षणासाठी वेळ अनुकूल आहे आणि परदेशात शिक्षणाची संधी मिळू शकते.
तूळ (Libra) : तूळ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत विशेष काळजी घ्या, काम करताना सावध राहा आणि नियमित व्यायाम करा. आर्थिक स्थिती उत्तम राहील,खर्च वाढले तरी पैशांची कमतरता भासणार नाही आणि उत्पन्न वाढू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना जुन्या थकित इन्सेंटिव्हचा लाभ मिळू शकतो. व्यवसायिकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ उत्कृष्ट आहे. नात्यात आनंद आणि हलकीफुलकी नोकझोक होईल, जी शांततेने सोडवावी. शिक्षणासाठी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. आरोग्याबाबत काळजी घ्या, डोकेदुखी त्रास देऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पैशांची कमतरता भासणार नाही, पण धार्मिक कार्यांवर खर्च वाढू शकतो. व्यवसायिकांसाठी वेळ अनुकूल आहे, एखाद्या महिला मित्राच्या मदतीने प्रगती होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगतीच्या संधी मिळतील. प्रेमसंबंधात विश्वास टिकून राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, मात्र जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी वाटू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगली आहे, अभ्यासात मन लागेल.
धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याच्या बाबतीत पोटाशी संबंधित त्रास होऊ शकतो, त्यामुळं काळजी घ्या. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, पैशांची कमतरता भासणार नाही. व्यवसायिकांना नवीन मार्ग सापडू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी सहकाऱ्यांशी वाद टाळावा. वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल आणि जोडीदारासोबतचे नाते मजबूत होईल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही अडचणी येऊ शकतात, पण एकूणच वेळ ठीक आहे.
मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. बाहेरचे अन्न टाळा, कारण ते आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. आरोग्यामुळं थोडी चिडचिड होऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, नवीन उत्पन्नाचे स्रोत मिळू शकतात आणि उत्पन्न वाढेल. व्यवसायिकांना प्रगती मिळेल. प्रेमसंबंधात आनंद राहील, जोडीदारासोबत फिरायला जाण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात मतभेद टाळावेत. शिक्षणात लक्ष न दिल्यास वेळ वाया जाऊ शकतो, त्यामुळं अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा.
कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य समाधानकारक राहील, पण वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, उत्पन्न वाढेल आणि पैशांची कमतरता भासणार नाही. व्यवसायिकांना प्रगतीसाठी चांगल्या संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांनी सावध राहावे, एखादा सहकारी तुमची गोपनीय माहिती उघड करू शकतो. प्रेमसंबंधात उत्कटता वाढेल आणि जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवनात थोडा तणाव येऊ शकतो, पण मुलांमुळे परिस्थिती सुधारेल. शिक्षणासाठी वेळ चांगली आहे, आत्मविश्वास वाढेल.
मीन (Pisces) : मीन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. आरोग्याच्या बाबतीत दात किंवा तोंडाशी संबंधित समस्या होऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पण चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावण्याचा प्रयत्न टाळा. नोकरी करणाऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी मिळतील. व्यवसायिकांना कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. प्रेमसंबंधात प्रेम आणि रोमांस टिकून राहील. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगली आहे, अभ्यासात लक्ष लागेल, मात्र उच्च शिक्षणात थोड्या अडचणी येऊ शकतात.