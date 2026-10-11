नवरात्रीत सर्व 12 राशींसाठी सुख, समृद्धी आणि करिअरमध्ये धनलाभाचा जबरदस्त योग! वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
साप्ताहिक राशीभविष्य (File Photo)
Published : October 11, 2026 at 12:09 AM IST
- मेष (Aries) : हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार आहे. प्रेमी युगुलांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. तुम्हाला तुमच्या नात्याची वास्तविकता समजेल आणि अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न कराल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन रोमँटिक राहील आणि नाते अगदी नव्यासारखे वाटेल. तुम्हाला जाणवेल की तुमचा जीवनसाथी अगदी तसाच आहे, ज्याची तुम्ही मनापासून कल्पना केली होती. नोकरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामाचा आनंद घेण्याची संधी मिळेल. तुम्ही केलेल्या मेहनतीचं फळ मिळू शकतं आणि पदोन्नतीचीही शक्यता आहे. व्यवसायाला गती मिळेल. बँक बॅलन्स वाढेल आणि खर्च कमी होतील. आठवड्याच्या सुरुवातीला काम आणि वैयक्तिक जीवन यामध्ये योग्य समतोल राखण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल, त्यामुळं आनंद दुप्पट होईल. दोन्ही क्षेत्रांतून चांगले परिणाम मिळतील. एखाद्या क्रिएटिव्ह कामात हात आजमावाल आणि मान-सन्मानासोबत लोकप्रियताही मिळेल. प्रवासासाठी हा आठवडा चांगला राहील.
- वृषभ (Taurus) : हा आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवनात चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. तुमच्यातील जवळीक वाढेल आणि दुरावा कमी होईल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन चांगले राहील. आठवड्याच्या सुरुवातीला सहकाऱ्यांशी तुमचे वर्तन खूप चांगले राहील, त्यामुळं ते संपूर्ण आठवडा तुमच्या बाजूने राहतील आणि त्याचा तुम्हाला मोठा फायदा होईल. तुमची प्रतिमा मजबूत होईल आणि कामही चांगले चालेल. व्यापारी वर्गासाठीही हा काळ प्रगतीकारक राहील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी काही नवीन ऑफर्स किंवा योजना आखण्याची आवश्यकता भासेल, ज्यामुळं बाजारातील हालचालींवर योग्य नियंत्रण ठेवता येईल. आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज भासेल, कारण उत्पन्न खूप चांगले राहील, पण त्याचबरोबर खर्चही वाढू लागतील. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न लवकर करावा लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. अभ्यासात प्रगती होईल. प्रवासासाठी आठवड्याची सुरुवात उत्तम राहील.
- मिथुन (Gemini) : हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्या लोकांना नात्यात नवी ताजगी जाणवेल. तुमचा प्रिय व्यक्ती मनापासून तुमचे प्रेम स्वीकारेल आणि तुमच्यात चांगली केमिस्ट्री राहील. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन चांगले राहील आणि तुम्हाला कुटुंबातील जबाबदाऱ्यांची जाणीव अधिक होईल, त्यामुळं कुटुंबीयही तुमच्यावर खुश राहतील. नोकरी करणाऱ्यांनी कामाकडं अधिक बारकाईनं लक्ष द्यावं लागेल, कारण आता तुमच्यावर जबाबदारी अधिक आहे. त्यामुळं चुकांसाठी फारशी जागा राहणार नाही. व्यापारी वर्गासाठीही हा आठवडा अनेक चांगल्या संधी घेऊन येईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात वारंवार उजळणी करण्याची गरज भासेल, कारण एकाग्रता कमी होऊ शकते. आरोग्यात थोडी सुधारणा दिसेल. नवीन ठिकाणी फिरायला जाण्याचा प्रयत्न कराल. आठवड्याच्या मध्यात प्रवास होण्याची शक्यता आहे. प्रवासासाठी आठवड्याचा मध्य चांगला राहील.
- कर्क (Cancer) : हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहील. प्रेमजीवन जगणारे लोक आनंदी राहतील. नात्यात पुढे जाण्याचा प्रयत्न कराल आणि एकमेकांसोबत मिळून संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न कराल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन सुखी राहील. नोकरी करणाऱ्यांचा स्वभाव काहीसा वेगळा राहू शकतो, त्यामुळं वागण्यात बदल करणं आवश्यक ठरेल. नोकरीकडं व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहणं चांगलं राहील. व्यापारी वर्गासाठी हा आठवडा चांगला राहील. कामात प्रगती होईल. तुमची ऊर्जा उच्च राहील, त्यामुळं प्रत्येक काम उत्तम प्रकारे करू शकाल. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. कुटुंबातील सदस्य एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या समजून घेतील. तुमची आई धार्मिक कार्यात व्यस्त राहू शकते. घरात पूजा-पाठ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मेहनतीला फळ मिळेल. खर्च वाढतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात खूप चांगले परिणाम मिळतील. प्रवासासाठी हा आठवडा अनुकूल राहील.
- सिंह (Leo) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सामान्य फलदायी राहील. प्रेमजीवनात रोमँस वाढवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही प्रिय व्यक्तीसोबत चित्रपट पाहायला किंवा एकत्र वेळ घालवायला जाऊ शकता आणि रोमँटिक पद्धतीने मनातील भावना व्यक्त कराल. गृहस्थ जीवन सामान्य राहील. नोकरी करणाऱ्यांना कामात आनंद मिळेल आणि व्यवसाय करणारे लोकही आपले काम पुढे नेऊ शकतील. तुम्ही आनंदी राहाल, त्यामुळं अनेक कामे वेळेत पूर्ण करू शकाल. आठवड्याचे शेवटचे दिवस उत्पन्नासाठी चांगले राहतील. इनकम वाढेल आणि काही अनपेक्षित धनलाभही होऊ शकतो. मात्र आठवड्याची सुरुवात थोडी धीमी राहील. खर्च वाढतील आणि मानसिक चिंता राहू शकते, पण आठवड्याच्या मध्यापासून परिस्थिती सुधारेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात अधिक एकाग्रता ठेवणे आवश्यक राहील. आरोग्य चांगले राहील आणि त्याचा फायदा होईल. प्रवासासाठी आठवड्याचे शेवटचे दिवस चांगले राहतील.
- कन्या (Virgo) : हा आठवडा तुमच्यासाठी अंशतः फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुम्ही नात्यात जबाबदारीने पुढे जाल आणि समजूतदारपणा दाखवाल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन उत्तम राहील आणि नाते अधिक मजबूत होईल. नोकरी करणाऱ्यांच्या बदलीचे योग बनू शकतात. व्यवसाय करत असाल, तर आर्थिक लाभ होऊ शकतो, ज्यामुळं आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सुरुवातीला उत्पन्न वेगाने वाढेल, पण आठवड्याच्या मध्यात काही खर्च वाढू शकतात. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही स्वतःकडं अधिक लक्ष द्याल. नवीन खरेदीही करू शकता. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. तुमची मेहनत दिसून येईल. प्रवासासाठी आठवड्याचे शेवटचे दिवस चांगले राहतील.
- तूळ (Libra) : हा आठवडा प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी नात्याच्या दृष्टीनं सक्रिय राहील. तुम्ही प्रिय व्यक्तीचं मन जिंकण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न कराल. विवाहित लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहील. नात्यातील प्रेमाचा आनंद घ्याल आणि या आठवड्यात जीवनसाथीचे स्थान तुमच्या मनात आणखी मजबूत होईल. नोकरी करणारे लोक पूर्ण समर्पणाने मेहनत करतील. विरोधक शांत राहतील आणि प्रयत्न करूनही तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत. काही नवीन व्यावसायिक करार होऊ शकतात, त्यामुळं आठवड्याचा पूर्ण फायदा घ्या. व्यवसायात गती येईल. कोर्ट-कचेरीच्या प्रकरणात यश मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात रस वाटेल. तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील आणि कामाच्या बाबतीतही उत्तम परिणाम मिळतील. खर्च कमी होतील, त्यामुळं आर्थिकदृष्ट्या मजबूत वाटेल. फक्त आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसांत प्रवास टाळा.
- वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. नात्यात प्रेम राहील, पण एखाद्या विषयावर छोटासा वाद होऊ शकतो. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन चांगले चालेल. समस्यांवर तोडगा काढण्याचा मार्ग तुम्हाला सापडेल, त्यामुळं तुमचे आणि जीवनसाथीचे नाते चांगले राहील. नोकरी करणारे लोक त्यांच्या कामाचा आनंद घेतील आणि वरिष्ठ व्यक्तीकडून सहकार्यही मिळेल. व्यापारी वर्गासाठीही हा आठवडा चांगला राहील. सरकारकडून एखादा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रयत्न सुरू ठेवा. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच कामांना गती देण्याचा प्रयत्न कराल. विद्यार्थ्यांसाठीही हा आठवडा चांगला राहील. भरपूर मेहनत केल्यामुळं सुखद परिणाम मिळतील आणि परीक्षेचे निकालही चांगले येतील. प्रवास करायचा असल्यास आठवड्याची सुरुवात उत्तम राहील.
- धनु (Sagittarius) : हा आठवडा तुमच्यासाठी सामान्य फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील. तुम्ही नात्यात भरपूर रोमँसचा आनंद घ्याल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन सामान्य राहील. जीवनसाथी तुमच्याशी लांबच्या प्रवासाबाबत चर्चा करू शकतो. नोकरी करणारे लोक त्यांच्या कामात अधिक कुशल होतील. कामात यश मिळेल आणि उत्तम परिणामही मिळतील. तुमचं कौतुक होईल. व्यापारी वर्गासाठीही हा आठवडा काही विशेष संधी घेऊन येईल. काही नवीन कामे करण्याची संधी मिळू शकते. भावनांवर नियंत्रण ठेवता न आल्यामुळं थोडं उदास वाटू शकतं, पण त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा. मालमत्ता खरेदीसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहू शकतो आणि प्रयत्नांमुळं मोठी संपत्ती मिळू शकते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासोबत इतर गोष्टींकडेही योग्य लक्ष द्यावं, जेणेकरून अभ्यासात अडथळा येणार नाही. प्रवासासाठी आठवड्याचा मध्य चांगला राहील.
- मकर (Capricorn) : हा आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणारे लोक नात्याचा मनमोकळेपणाने आनंद घेतील आणि प्रेमात कोणतीही कमतरता राहू देणार नाहीत. वैवाहिक जीवन सुंदर बनवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करा. जीवनसाथीला दूर फिरायला घेऊन जाणे किंवा एखादा सरप्राइज प्लॅन करणं चांगलं ठरेल. नोकरी करणारे लोक कामाचे गांभीर्य समजून शक्य तितके उत्तम काम करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळं चांगले परिणाम मिळतील. व्यापारी वर्गासाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. काम पुढे जाईल आणि वेगही वाढेल. आठवड्याचे शेवटचे दिवस चांगले राहतील. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता मजबूत राहील आणि त्यांना अभ्यासात मेहनत करण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. अभ्यासात सुखद परिणाम मिळतील. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. आरोग्यही चांगले राहील, त्यामुळं आत्मविश्वास वाढेल. प्रवासासाठी हा आठवडा चांगला आहे.
- कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. तुम्ही प्रिय व्यक्तीसमोर मनातील भावना व्यक्त करण्यात यशस्वी व्हाल. विवाहित लोकांचे गृहस्थ जीवन चांगले राहील. जीवनसाथी तुमच्या कुटुंबीयांना आनंद देईल आणि सर्व जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित ठेवा. व्यापारी वर्गासाठी हा आठवडा मध्यम परिणाम देईल. काही गुप्त योजना असतील ज्या अजून कोणालाही सांगितलेल्या नाहीत, तर त्याकडं काळजीपूर्वक लक्ष द्या. त्यामध्ये कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट होणार नाही याची खात्री करा, अन्यथा अडचणीत येऊ शकता. मनातील काही इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल आणि त्यावर काही खर्चही होईल. उत्पन्न चांगले राहील. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबाबत सावध राहणं आवश्यक आहे. आरोग्य चांगले राहील. प्रवासासाठी आठवड्याचा शेवटचा दिवस चांगला राहील.
- मीन (Pisces) : हा आठवडा तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी राहील. प्रेमजीवन जगणारे लोक आपली क्रिएटिव्ह क्षमता वापरून प्रिय व्यक्तीला प्रत्येक प्रकारे आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. विवाहित लोक गृहस्थ जीवनाबाबत काही नवीन स्वप्ने पाहतील आणि ती जीवनसाथीसोबत शेअर करतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा उत्कृष्ट राहील आणि तुमच्या मेहनतीचे फळ स्पष्टपणे मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही चांगले परिणाम मिळतील. वैयक्तिक प्रयत्नांमुळं व्यवसाय पुढे जाईल आणि नवीन मार्केटिंग तंत्रे व कम्युनिकेशन स्किल्सच्या मदतीने व्यवसाय वाढवू शकाल. आरोग्यात चढ-उतार राहू शकतात, त्यामुळं स्वतःची पूर्ण काळजी घ्या आणि खाण्या-पिण्याकडं विशेष लक्ष द्या. फूड पॉइझनिंगचा धोका असू शकतो, त्यामुळं खूप सावध राहा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. प्रवासासाठी आठवड्याचा मध्य उत्तम राहील.