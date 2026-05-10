करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफसाठी कसा असेल नवीन आठवडा? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य

दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 3:08 PM IST

  • मेष (Aries) : मेष राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं तुम्ही समाधानी राहाल, मात्र अधिक तंदुरुस्त राहण्यासाठी व्यायाम आणि योगासन करणं आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही, उत्पन्नात वाढ होईल आणि खर्च सहज पूर्ण होतील. व्यवसायिकांसाठी हा काळ अत्यंत लाभदायक आहे. तुम्ही व्यवसाय उत्तम प्रकारे सांभाळाल आणि मोठा फायदा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी थोडी सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही वेळ अनुकूल आहे, अभ्यास केल्यास सर्व क्षेत्रात यश मिळेल.
  • वृषभ (Taurus) : वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य चांगलं राहील आणि तुम्ही समाधानी राहाल. आर्थिक स्थिती खूप मजबूत राहील, पैशाची कमतरता भासणार नाही. व्यवसायिकांच्या सर्व योजना यशस्वी होतील आणि चांगला लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात चांगल्या संधी मिळतील. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, प्रिय व्यक्तीसोबत रागाने वागू नका. वैवाहिक जीवन सुखकर राहील, जोडीदारासोबत खरेदीसाठी जाऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगली आहे. अभ्यासात मन लागेल आणि यश मिळेल.
  • मिथुन (Gemini) : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. आरोग्याबाबत विशेष काळजी घ्या. आर्थिक बाबतीत थोडी चिंता राहू शकते, अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागेल. व्यवसायिकांसाठी वेळ चांगली आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी केलेल्या योजना यशस्वी ठरतील. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यक्षेत्रात काही अडचणी येऊ शकतात. प्रेमसंबंधांत तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि जोडीदारासोबत वाद होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, जोडीदाराला मोठी संधी मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचणी येऊ शकतात; मन कमी लागल्यानं त्रास होऊ शकतो.
  • कर्क (Cancer) : कर्क राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. प्रेमसंबंधात असलेल्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल आहे, तुम्ही नात्याबाबत गंभीर राहाल. वैवाहिक जीवन सामान्य राहील, पण काही गोष्टी जोडीदारासमोर स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. नोकरी करणाऱ्यांना कामात आनंद मिळेल, तुमच्या कामाचं कौतुक होईल आणि वरिष्ठही आनंदी राहतील. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न कराल आणि काही नवीन कामाचा विचार करू शकता. व्यवसायिकांना यश मिळेल, योग्य दिशेने पुढे गेल्यास प्रगती होईल. अडकलेली कामे पूर्ण होतील, उत्पन्न वाढेल आणि खर्चात थोडी घट होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. प्रवासासाठीही हा आठवडा अनुकूल आहे.
  • सिंह (Leo) : सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्य कसे सुधारता येईल यावर विचार कराल. आर्थिक बाबतीत सावध राहणं आवश्यक आहे. उत्पन्न कमी राहू शकते, पण खर्च वाढतील. व्यवसायिकांसाठी वेळ अत्यंत चांगली आहे. सरकारी क्षेत्राची मदत घेऊन व्यवसाय वाढवू शकता. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन आणि चांगल्या संधी मिळू शकतात. प्रेमसंबंधांत काही अडचणी येऊ शकतात; जर कोणाबद्दल भावना असतील तर सध्या व्यक्त करू नयेत. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराच्या आरोग्यामुळं चिंता वाढू शकते. शिक्षणाच्या बाबतीत सावध राहणं आवश्यक आहे, अभ्यासात मन विचलित होऊ शकते.
  • कन्या (Virgo) : कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी स्वतःची काळजी घ्या. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पण खर्च करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. व्यवसायिकांसाठी वेळ अनुकूल आहे, व्यवसाय वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न कराल. नोकरी करणारे जातक कामात शहाणपणाने निर्णय घेतील. प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा उत्तम आहे. प्रिय व्यक्तीसोबत आनंदात वेळ घालवाल. वैवाहिक जीवन चांगलं राहील, पण काही कारणांमुळं वाद होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ ठीक आहे, अभ्यासात मन लागेल आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगली तयारी करून यश मिळवू शकता.
  • तूळ (Libra) : तूळ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा ठीक राहील. आरोग्याच्यादृष्टीनं विशेष काळजी घ्या, अन्यथा एखादी दुखापत किंवा अपघात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं त्रास होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या अचानक धनलाभ होऊ शकतो तसेच पितृसंपत्ती मिळण्याचे योग आहेत. व्यवसायिकांनी आपला व्यवसाय नियम आणि शिस्त पाळून चालवणं आवश्यक आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आठवडा चांगला आहे. प्रेमसंबंधांत तणाव राहू शकतो. प्रिय व्यक्तीसोबत वाद होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनातही काही समस्या निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळं घरातील वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडं विशेष लक्ष द्यावे, इतर गोष्टींमुळं लक्ष विचलित होऊ शकते.
  • वृश्चिक (Scorpio) : वृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य उत्तम राहील, कोणताही शारीरिक त्रास जाणवणार नाही. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. पैशाची कमतरता भासणार नाही आणि आर्थिक कामे वेळेत पूर्ण होतील. व्यवसायिकांना मोठा नफा मिळू शकतो, ज्यामुळं समाधान मिळेल. मात्र घाईगडबड टाळा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. प्रेमसंबंधांत सावध राहा, प्रिय व्यक्तीसोबत मतभेद होऊ शकतात. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, जोडीदारासोबत सुट्टीसाठी कुठेतरी जाण्याची संधी मिळू शकते. शिक्षणाच्यादृष्टीनं वेळ अनुकूल आहे, नवीन कोर्समध्ये यश मिळेल.
  • धनु (Sagittarius) : धनु राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा साधारण राहील. आरोग्याबाबत थोडी चिंता राहू शकते, त्यामुळं विशेष काळजी घ्या. आर्थिकदृष्ट्या खर्च वाढलेले राहतील, मात्र उत्पन्नही ठीक राहील. करिअर आणि व्यवसायात नवीन लोकांची नियुक्ती करू शकता, ज्यामुळं कामे वेळेत पूर्ण होतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ चांगला आहे. कार्यक्षेत्रात कोणतीही मोठी अडचण येणार नाही. प्रेमसंबंधांत मतभेद होऊ शकतात आणि समजूतदारपणाचा अभाव जाणवू शकतो. वैवाहिक जीवन मात्र आनंदी राहील, जोडीदारासोबत आनंदात वेळ घालवाल. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगला आहे, पण अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे.
  • मकर (Capricorn) : मकर राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्य उत्तम राहील, कोणताही त्रास जाणवणार नाही. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील, पैशाच्या अभावामुळं कोणतेही काम अडणार नाही आणि सर्व कामे वेळेत पूर्ण होतील. व्यवसायात समाधान मिळेल, भागीदारासोबत समन्वय चांगला राहील. नोकरी करणाऱ्यांनी सध्याची नोकरी कायम ठेवावी, बदलाचा विचार टाळावा. प्रेमसंबंधांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल आहे, अविवाहितांना विवाहाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात थोडा तणाव निर्माण होऊ शकतो, पण जोडीदाराच्या सकारात्मक विचारांमुळं परिस्थिती सुधारेल. शिक्षणाच्यादृष्टीनं वेळ चांगला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळू शकते.
  • कुंभ (Aquarius) : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा मध्यम राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. जुनी आजार बरा होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. मानसिक ताण टाळण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील. खर्च वाढलेले राहतील, पण उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. व्यवसायिकांसाठी वेळ चांगला आहे. नफा मिळू शकतो आणि मन समाधानात राहील. नोकरी करणाऱ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळं सावध राहा. संबंधांच्या बाबतीत समाधान राहील, पण काही गोष्टींवरून वाद होऊ शकतो. वैवाहिक जीवनात तणाव जाणवू शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ चांगला आहे, कोणताही कोर्स निवडल्यास यश मिळेल.
  • मीन (Pisces) : मीन राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आरोग्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा. आहारावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती खूप चांगली राहील, खर्च वाढलेले असले तरी उत्पन्नही चांगले राहील. व्यवसायिकांसाठी हा काळ आनंददायी आहे. नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही वेळ अनुकूल आहे. प्रेमसंबंधांत तुम्ही चर्चेत राहाल, प्रिय व्यक्ती तुमची काळजी घेईल आणि नात्याचे कौतुक होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील, जोडीदाराच्या बुद्धिमत्तेमुळं आनंद मिळेल. शिक्षणाच्यादृष्टीनं वेळ अनुकूल आहे. अभ्यासात अडथळे येणार नाहीत आणि स्पर्धा परीक्षांतही यश मिळू शकते.

