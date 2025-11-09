करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफ 12 राशींसाठी कशी असेल?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : November 9, 2025 at 12:12 AM IST
मेष (Aries) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजन त्यांच्या नात्यात खुश राहतील. त्यांच्या विवाहाची बोलणी झाल्यानं त्यांच्यातील प्रेम अधिकच दृढ होईल. वैवाहिक जीवनात थोडा गोंधळ उडून आपणास दिलासा मिळेल. आपला जोडीदार आपणास कामात मदत करेल. दोघेही आपल्या नात्यास दृढ करतील. या आठवड्यात आपणास आर्थिक समस्यांना थोडं सामोरे जावे लागू शकते. पैश्यांशी संबंधित आपली कामे विलंबाने झाली तरी ती सहजपणे होतील. गुंवतणूकीची एखादी योजना सुद्धा आपण आखू शकता. विद्यार्थ्यांनी आपली एकाग्रता जपून ठेवावी, ज्यामुळं अभ्यासा दरम्यान त्यांचं लक्ष विचलित होऊ शकणार नाही. अभ्यासात जर एखादी समस्या असली तर ती सुद्धा सहजतेने दूर होऊ शकेल. या आठवड्यात त्यांना एखाद्या स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.आपली प्रकृती उत्तम राहील. आपण कोणतेही काम करण्यात मागे राहणार नाहीत. आपल्यात भरपूर ऊर्जा असेल. आपणास जर आरोग्य विषयक एखादी लहान-सहान समस्या असलीच तर त्याकडं लक्ष द्यावं.
वृषभ (Taurus) : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. प्रेमीजनांच्या जीवनात प्रेमिकेच्या सहयोगामुळं नावीन्य येईल. ते आपल्या प्रणयी जीवनाचा सुखद अनुभव घेतील. विवाहितांच्या जोडीदाराच्या स्वभावात बदल झाल्यामुळं काही समस्या निर्माण होतील. दोघात राग, चिडचिडेपणा येण्याची संभावना असून त्यामुळं त्यांच्या नात्यात कटुता येऊ शकते. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती उत्तम राहील. असं असलं तरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वकच करावी. कोणालाही पैसे उसने देऊ नये. आपल्या व्यवसायात मेहनतीचा पूर्ण लाभ आपणास मिळेल. आपला एखादा नवीन प्रकल्प पूर्ण होण्याची संभावना सुद्धा आहे. आपले सहकारी आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यात आपल्याला मदत करतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी थोडं सावध राहावे लागेल. कार्यक्षेत्री कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणात सहभागी होऊ नये. विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील. ते एखाद्या स्पर्धेसाठी सुद्धा मेहनत करतील. त्यात ते यशस्वी होण्याची दाट संभावना आहे. या आठवड्यात आपणास एखादे टेन्शन असण्याची शक्यता आहे. आपणास डोकेदुखी, माईग्रेन इत्यादी जी समस्या होती ती आता दूर होईल. परंतु आपण जर आपल्या आहारावर लक्ष दिलं नाही तर इतर काही समस्या होण्याची संभावना आहे.
मिथुन (Gemini) : हा आठवडा आपल्यासाठी काहीसा त्रासदायी आहे. या आठवड्यात प्रेमीजन विनाकारण तणावग्रस्त होतील. दोघांनाही एकमेकांचे विचार न समजल्याने दोघात दुरावा येण्याची संभावना आहे. विवाहितांच्या जीवनातील समस्या वाढतील, परंतु कुटुंबियांच्या मदतीने त्या सहजपणे कमी होऊ शकतील. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती ठीक राहील. आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. आपणास आर्थिक योजना आखून वाटचाल करावी लागेल. एखादी पैतृक संपत्ती मिळण्याची संभावना आहे. व्यापारात काही नवीन ओळख करून घेण्यात यशस्वी व्हाल. आपल्या काही गुंतवणुकीतून आपणास मोठा लाभ होईल. नोकरीच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांवर अधिक विश्वास ठेवणे नुकसानदायी होईल. एखाद्या कामाच्या बाबतीत आपण अति आत्मविश्वासात राहाल. विद्यार्थी आपले ज्ञान वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. ते एखाद्या सरकारी नोकरीच्या स्पर्धेची तयारी सुद्धा करू शकतील. त्यांना जर एखादी आर्थिक समस्या त्रस्त करत असेल तर ती सुद्धा दूर होईल. आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. आपण आपल्या एखाद्या जुनाट आजाराकडं दुर्लक्ष केल्यानं तो आजार पुन्हा उफाळून येण्याची संभावना आहे. अशा वेळी आपणास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा लागेल.
कर्क (Cancer) : हा आठवडा आपल्यासाठी ठीक आहे. कुटुंबीय व वैवाहिक जोडीदार याचा आपल्याशी समन्वय चांगला असल्यानं वैवाहिक जीवनातील नाते दृढ होईल. एखाद्या लहानशा गोष्टीने सुद्धा काही समस्या निर्माण झालीच तर ती एकत्र बसून दूर करू शकाल. या आठवड्यात आपल्या खर्चात वाढ झाली तरी मोठ्या प्रमाणात आपणास धन प्राप्ती सुद्धा होईल. त्यामुळं आपले एखादे काम पैश्यांअभावी खोळंबले असेल तर ते पूर्ण होऊ शकेल. आपण भविष्यासाठी एखादी चांगली गुंतवणूक करण्याचा विचार कराल. या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना आपल्या कामांवर लक्ष ठेवावं लागेल. जर त्यांनी दुसऱ्याच्या भरवशावर काम सोडले तर ते काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. या आठवड्यात कोणाच्या बोलण्यावर जास्त विश्वास ठेवू नका. नोकरी करणाऱ्यांना आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या आठवड्यात आपल्या हातून एखादी चूक होण्याची संभावना असून त्याने आपल्या समस्या वाढतील. विद्यार्थी उर्जेसह अध्ययन करतील. आपल्या मित्रांच्या सांगण्यावरून आपण आपले विषय बदलू नये. आपण जर एखाद्या नोकरीसाठी परीक्षा दिली तर त्यात यशस्वी व्हाल. या आठवड्यात आपणास आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आपण दुर्लक्ष केल्यास एखादा आजार वाढून आपणास त्रस्त करू शकतो. आपण योगासन आणि व्यायामाकडं लक्ष द्यावं.
सिंह (Leo) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. प्रेमीजनांत काही वाद झाल्यानं नाते तुटण्याच्या स्थितीत येण्याची संभावना आहे. दोघांच्याही भावना दुखावल्या जातील. वैवाहिक जीवनात संभाव्य वाद वाढणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अन्यथा नात्यातील वाद वाढून कोर्टाची पायरी चढावी लागू शकते. या आठवड्यात आर्थिक समस्येने आपण त्रासून जाल. परंतु आपल्यासाठी धनप्राप्तीचे मार्ग उघडे रहातील. आपणास व्यापारात सुद्धा चांगला लाभ होईल. आपण जे काम हाती घ्याल त्यात यशस्वी व्हाल. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीशी चर्चा करून आपल्या व्यवसायाची कायापालट करू शकाल. आपणास प्राप्ती सुद्धा चांगली होईल. नोकरीत सुद्धा आपणास चांगले यश प्राप्त होईल. आपण एखाद्या दुसऱ्या नोकरीसाठी सुद्धा प्रयत्न करू शकता. विद्यार्थ्यांना काही टेन्शन असू शकते. त्यांचं मन गोंधळलेलं असेल. त्यांनी आपल्या समस्या अध्यापकांशी चर्चा करून दूर करून घ्याव्यात. आपल्या प्रकृतीत चढ-उतार येतील. खाण्या-पिण्याकडं दुर्लक्ष झाल्यामुळं आपणास पोटाशी संबंधित त्रास होऊ शकतो. काही ऋतुजन्य विकार सुद्धा आपणास होऊ शकतात. तेव्हा आरोग्याच्या बाबतीत आपण सावध राहावे.
कन्या (Virgo) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजनांना त्यांच्या प्रेमिकेबद्धल एखादी गुप्त माहिती मिळाल्यानं दोघात काही वादविवाद होऊन भांडण वाढू शकते. विवाहित व्यक्ती आपल्या जोडीदारास वेळ देऊ न शकल्याने त्यांच्या वागण्यात बदल होईल. ते एकमेकांना समजून घेणार नाहीत आणि त्यामुळं त्यांच्यातील टेन्शन वाढेल. या आठवड्यात आपण गुंतवणूक करण्याची योजना आखाल. आपणास प्राप्ती तर चांगलीच होईल, परंतु आपले खर्च सुद्धा काही कमी असणार नाहीत. आपण मौजेच्या वस्तूंवर भरपूर पैसे खर्च कराल. या आठवड्यात आपण कोणत्याही व्यवसायाची सुरूवात करू शकता. ऑनलाईन ऑर्डर मिळण्याची सुद्धा संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी विचारपूर्वक कामे करावीत. त्यांचे शत्रू त्यांच्या विरुद्ध एखादे षडयंत्र रचू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा मिश्र फलदायी आहे. तांत्रिक विषयांच्या विद्यार्थ्यांना चांगले यश प्राप्त होऊ शकते. आपणास एखाद्या स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी सुद्धा मिळेल. या आठवड्यात आपणास आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. असं केल्यानं आपणास आरोग्यविषयक असलेल्या समस्येतून काही अंशी दिलासा मिळू शकेल. कामाच्या जोडीने विश्रांतीसाठी सुद्धा थोडा वेळ आपणास काढावा लागेल. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास वेळेवर औषधोपचार करावेत.
तूळ (Libra) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमिकेच्या क्रोधीत स्वभावामुळं प्रेमीजनांच्या जीवनात बोलणी होण्याऐवजी वाद होऊन नाते बिघडू शकते. वैवाहिक जीवनात कोणतीही जुनी गोष्ट उकरून काढू नका. अन्यथा दोघांत भांडण होऊ शकते. या आठवड्यात आपली आर्थिक समस्या सुद्धा दूर होईल. सरकारी योजनांचा लाभ आपणास मिळेल. शेअर्स बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार सुद्धा आपण करू शकता. व्यापारात आपणास चांगला फायदा होईल. परदेशात सुद्धा आपले संपर्क होऊन आपणास मोठ मोठ्या ऑर्डर्स मिळतील. ज्यावर आपण खूप मेहनत घ्याल. नोकरीत सुद्धा आपणास चांगली ऑर्डर मिळण्याची संभावना आहे. या आठवड्यात आपली पगारवाढ संभवते. आपल्या कामगिरीवर वरिष्ठ खुश होतील. विद्यार्थ्यांना नवीन काहीतरी शिकावयास मिळेल. असं असलं तरी त्यांनी अभ्यासास पूर्ण वेळ द्यावा. मित्रसुद्धा आपणास सहकार्य करतील.आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. एखादे टेन्शन सुद्धा आपणास असू शकते. आपली पचनशक्ती कमी झाल्याने आपणास त्रास होईल.
वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा आपणास अनुकूल आहे. प्रेमीजन आपले विचार प्रेमिकेस सांगू शकतील. आपल्या नात्यास कुटुंबीयांची मंजुरी सुद्धा मिळू शकते. काही कौटुंबिक समस्यांमुळं वैवाहिक जीवनात समस्या वाढतील, ज्या कुटुंबियांच्या मदतीनं दूर करण्याचा प्रयत्न आपण करावा. आपल्या जोडीदारास एखाया रमणीय ठिकाणी फिरावयास घेऊन जावे. या आठवड्यात कोणाच्या सांगण्यावरून जमिनीत पैसा गुंतवू नये. आपण गुंतवणुकीची योजना जरी आखली तरी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला अवश्य घ्यावा. आपण व्यावसायिक कारणामुळं एखादा प्रवास सुद्धा करू शकता. व्यापारी योजना तडीस नेण्यासाठी आपण भरपूर मेहनत कराल. नोकरी करणाऱ्यांचा मान - सन्मान होईल. एखाद्या कामात जर काही समस्या असली तर ती आता संपुष्टात येऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी लक्षपूर्वक अध्ययन करावे. कोणाच्या बोलण्याकडं लक्ष दिल्यास त्यांच्या अध्ययनात समस्या निर्माण होऊ शकते. ते एखाद्या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत करतील. या आठवड्यात त्यांना कुटुंबियांकडून एखादी भेटवस्तू सुद्धा मिळू शकते. या आठवड्यात आपली प्रकृती उत्तम राहील. ऋतू बदलामुळं आंबट व थंड पदार्थ खाणे आपण टाळावे. अन्यथा आपणास घशाशी संबंधित समस्या त्रास देण्याची शक्यता आहे.
धनु (Sagittarius) : हा आठवडा आपणास सकारात्मक परिणाम देणारा आहे. एखाद्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवल्याने प्रेमीजनांच्या जीवनात भांडण - तंटा होताना दिसून येईल. एखाया गोष्टीने प्रेमिकेस आपल्यावर शंका येऊ शकते. वैवाहिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल. दोघेही नात्याचा आनंद उपभोगू शकतील. दोघांत उत्तम समन्वय असल्याने कोणतीही अवघड समस्या एकत्र बसून आपण दूर करू शकाल. आपणास एखादी आर्थिक समस्या असू शकते. अकाउंटचे काम करणाऱ्या लोकांच्या हातून चुक होण्याची संभावना आहे. कोणाशीही बोलण्यापूर्वी विचार करावा. व्यापाऱ्यांनी आपल्या बुद्धिचातुर्याने कामे केल्यास त्यांच्या हिताचे होईल. त्यांच्या नवनवीन योजना त्यांना चांगला लाभ मिळवून देतील. नोकरी करणाऱ्यांनी कोणतेही काम घाईघाईत करू नये. सध्याच्या नोकरीत आपली पदोन्नती संभवते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या आठवड्यात त्यांनी इतर प्रवृतींकडं जास्त लक्ष देऊ नये. त्यांनी जर घरापासून दूर जाऊन अभ्यास केला तर त्यांची एकाग्रता उंचावली जाऊन परीक्षेत चांगले परिणाम मिळू शकतील. आपली रोग प्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने आपणास अशक्तपणा, थकवा इत्यादी जाणवू लागेल. तेव्हा आपल्या आहारावर लक्ष द्यावे.
मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपल्यासाठी ख़ुशी घेऊन येत आहे. प्रेमीजन एकमेकांना योग्य तितके महत्व देऊन एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास जातील. असं केल्यानं त्यांचे प्रणयी जीवन समृद्ध होईल. वैवाहिक जीवन सुखद होईल. घरी एखाद्या पाहुण्याचे आगमन झाल्याने जीवनात नावीन्य येईल. या आठवड्यात आर्थिकबाबीत सावध राहावे. आपणास खर्चांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. या आठवड्यात आपली आर्थिक प्राप्ती कमी होण्याची संभावना आहे. तेव्हा आवश्यक वस्तूंसाठीच खर्च करावा. व्यापाऱ्यांना आपली मेहनत वाढवावी लागेल. आपणास एखादा नवीन प्रकल्प मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी कामात घाई करू नये. आपणास वरिष्ठांचे सहकार्य सुद्धा मिळेल. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीने खुश होतील. आपली पदोन्नती सुद्धा संभवते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासातील समस्यांबद्धल आपल्या गुरुजनांशी चर्चा करावी लागेल. कौटुंबिक समस्यांमुळं सुद्धा आपले मन त्रासून जाईल. स्पर्धेसाठी आठवडा अनुकूल आहे. आरोग्य विषयक समस्या आपणास त्रस्त करतील. या दरम्यान मधुमेह, रक्तदाब इत्यादी समस्येत वाढ संभवते, जी हृदयाशी संबंधित समस्या वाढण्यास कारणीभूत होऊ शकते. अशावेळी योगासन, व्यायाम इत्यादींकडं सुद्धा आपणास लक्ष द्यावे लागेल.
कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा मेहनत करण्याचा आहे. प्रेमीजनांना आपले प्रणयी नाते दृढ करण्यासाठी प्रेमिकेस महत्व द्यावे लागेल. आपणास एखादे टेन्शन असले तरी तिला ते दर्शवू नका. वैवाहिक जीवनात नाते दृढ राहणार आहे. आपल्या व्यवसायात आपला जोडीदार सहकार्य करेल. असं असलं तरी लहान-सहान वाद संभवतात. परंतु समस्या सहजपणे दूर होतील. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती नाजूक राहील. एखादी आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी कुटुंबीयांचा सल्ला घ्यावा. शेअर्स बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी बाजारातील वातावरण समजून घ्यावे. या आठवड्यात कोणतेही काम घाईघाईत करू नये. व्यापारात सुद्धा विचारपूर्वक गुंतवणूक करावी. विद्यार्थी आपल्या अभ्यासावर पूर्ण लक्ष देतील. त्यांना स्पर्धेत कसे यशस्वी होता येईल याचा अभ्यास करावा. त्यांनी आपला आत्मविश्वास उंचावण्याकडं लक्ष द्यावे. या आठवड्यात आपण जर एखाद्या परीक्षेस बसलात तर आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आपण यशस्वी होऊ शकाल. या आठवड्यात आपण कामाकडं जास्त लक्ष द्याल आणि त्यामुळं आरोग्याकडं आपलं दुर्लक्ष होऊन आपली प्रकृती नाजूक होऊ शकते. तेव्हा आरोग्याकडं दुर्लक्ष करू नका. जर आरोग्यविषयक एखादी लहान-सहान समस्या असलीच तर वैद्यकीय सल्ला अवश्य घ्यावा. अन्यथा समस्या मोठे रूप धारण करू शकते.
मीन (Pisces) : हा आठवडा आपणास खुश करणारा आहे. प्रेमीजनांना कुटुंबाकडून विवाहाची परवानगी मिळाल्याने ते आनंदित होतील. दोघेही एकमेकांच्या सहवासात वेळ घालवतील. वैवाहिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल. आपण जोडीदारासाठी एखादी भेटवस्तू आणण्याची संभावना आहे. जोडीदारासह एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास सुद्धा आपण जाऊ शकाल. या आठवड्यात उगाच आपण आर्थिक स्थितीची काळजी करत बसाल. आपल्या धन-धान्यात वृद्धी होईल. आपले बुडालेले पैसे आपणास परत मिळण्याची संभावना आहे. आपणास गुंतवणुकीची चांगली संधी मिळेल. व्यापारात कुटुंबियांचे पूर्ण सहकार्य आपणास मिळेल. आपण एखाद्या चांगल्या योजनेत आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विचार कराल. महिलांशी संबंधित वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्यांना या आठवड्यात चांगला लाभ होईल. नोकरीत आपल्या आवडीचे काम मिळाल्याने आपण खुश व्हाल. आपली पदोन्नती संभवते. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाच्या बाबतीत अति आत्मविश्वासात राहू नये. अन्यथा आपल्या अभ्यासातील समस्या वाढू शकतात. या आठवड्यात कोणताही निर्णय घाईघाईत घेऊ नये. आरोग्याकडं दर्लक्ष केल्यास आपले नुकसान होऊ शकते. तेव्हा एखाद्या जुन्या समस्येसाठी जर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा लागला तर तो अवश्य घ्यावा. कामानिमित्त आपणास जर बाहेरगावी जावे लागले तर आपल्या आहाराकडं लक्ष द्यावं.