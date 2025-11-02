करिअर, आरोग्य आणि लव्ह लाईफ 12 राशींसाठी कशी असेल?; वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : November 2, 2025 at 12:00 AM IST
मेष (Aries) : हा आठवडा आपणास अनुकूल आहे. हा आठवडा प्रेमीजनांना खुश करणारा आहे. प्रेमिका आपली खूप काळजी घेईल. दोघेही एकमेकांच्या सहवासात सुखद क्षण व्यतीत कराल. वैवाहिक जीवनात काही समस्यांमुळं दोघेही त्रासून जातील. आपल्या नात्यात अहंभाव सुद्धा निर्माण होऊ शकतो, जो आपल्या समस्या वाढविण्याचं काम करेल. ह्या आठवड्यात आपणास आर्थिक बाबीची काळजी करावी लागणार नाही. असं असलं तरी आपण आपल्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तसेच एखाद्या चांगल्या योजनेत आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. आपल्या प्राप्तीत वाढ झाली तरी काही खर्च आपणास त्रस्त करतील. यामुळं आपलं टेन्शन काहीसं वाढू शकतं. व्यापाऱ्यांसाठी आठवडा संघर्ष करण्याचा आहे. कोणाचं ऐकून निर्णय घेतल्यास त्यांचं नुकसान होण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांची पदोन्नतीसह पगारवाढ सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळं ते खुश होतील. विद्यार्थी आपल्या अध्ययनावर पूर्ण लक्ष देऊन यशस्वी होतील. परंतु काही कामे असे असतील की ज्यामुळं त्यांचं मन विचलित होऊ शकतं. तेव्हा त्यांनी थोडं सावध राहावं. या आठवड्यात आपली प्रकृती आपणास त्रस्त करेल. तेव्हा कोणत्याही प्रकारे निष्काळजीपणा करू नये. समस्येकडं लक्ष द्यावे. एखादी लहान-सहान समस्या असली तरी वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.
वृषभ (Taurus) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजनांना प्रेमिकेच्या सहवासात राहण्यास आवडेल. ते आपल्या कामातून वेळ काढून प्रेमिकेस भेटण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळं ते दोघेही एकमेकांना चांगले समजून घेऊ शकतील. वैवाहिक जीवनात भांडण होण्याची संभावना असून हे वाद सोडवण्यासाठी कुटुंबीयांची मदत घ्यावी लागू शकते. या आठवड्यात आपले खर्च वाढतील. दिखाऊपणाच्या नादात आपण जास्त खर्च करू शकता. कोणाच्या सांगण्यावरून आर्थिक गुंतवणूक करू नये. विचारपूर्वकच ती करावी. अन्यथा आपले नुकसान होऊ शकते. या आठवड्यात कारकिर्दीत आपण मेहनत वाढवली तरच यशस्वी होऊ शकाल. एखादा स्थगित झालेला व्यापारी सौदा या आठवड्यात पूर्णत्वास जाईल. आपल्या योजना फलद्रुप होतील. आपले विरोधक आपणास त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. नोकरी करणाऱ्यांना थोडं सतर्क राहावं लागेल. विद्यार्थी जोशात आपले अध्ययन करतील. त्यांना एखाद्या नोकरीशी संबंधित स्पर्धेसाठी जास्त मेहनत करावी लागेल. सध्या सामाजिक माध्यम आणि मित्रांपासून थोडं दूर राहणं हिताच होईल. या आठवड्यात आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. चुकीचा आहार त्यास कारणीभूत असेल. काही समस्या असल्यास आरोग्यविषयक तपासण्या करून घ्याव्यात.
मिथुन (Gemini) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजनांचे जीवन खुशीने भरलेले राहील. ते आपल्या प्रेमिकेसाठी एखाद्या पार्टीचे आयोजन करू शकतात. तिला एखादी भेटवस्तू सुद्धा देतील. वैवाहिक जीवनात काही जुन्या गोष्टींमुळं समस्या वाढतील. तेव्हा या आठवड्यात कोणतीही जुनी गोष्ट उकरून काढू नये. अन्यथा आपल्या नात्यात कटुता येऊ शकते. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत आपण प्रसन्न राहाल. तेव्हा भविष्याची तरतूद म्हणून गुंतवणूक करण्याची योजना आखा. प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करणं हिताच होईल. आपण एखादे नवीन घर सुद्धा खरेदी करू शकता. या आठवड्यात आपली कारकीर्द चांगली राहील. मार्केटिंग करणाऱ्यांना मोठी ऑर्डर मिळण्याची संभावना आहे. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्यांसाठी लाभदायी आहे. त्यांना एखाद्या जुन्या नोकरीच्या ठिकाणाहून ऑफर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं त्यांच्या प्राप्तीत सुद्धा वाढ होऊ शकेल. या आठवड्यात विद्यार्थी तणावग्रस्त राहतील. त्यांचं मन सुद्धा त्रस्त होईल. ते एखाद्या स्पर्धेत सहभागी झाले तरी अति आत्मविश्वासामुळं त्यांचं नुकसानच होईल. या आठवड्यात आपल्या प्रकृतीकडं दुर्लक्ष करू नये. कामाच्या जोडीने व्यायाम, योगासन इत्यादींसाठी सुद्धा थोडा वेळ काढावा. अन्यथा एखाद्या आजारपणास आपल्याला सामोरे जावे लागू शकते. रक्तवाहिन्यांशी संबंधित विकार होण्याची संभावना आहे.
कर्क (Cancer) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. या आठ्वड्यात प्रेमीजनांना रोमांस करण्याची संधी मिळेल. जे एकटेच आहेत त्यांच्या आयुष्यात एखादी व्यक्ती येऊन त्यांचं प्रेम बंधन जुळतील. दोघेही आपले प्रणयी जीवन पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील. या आठवड्यात वैवाहिक जीवन सुखद होईल. दोघेही एकत्र बसून कोणत्याही समस्येचे निराकरण सहजपणे करू शकतील. आपल्या कुटुंबियांचे पूर्ण सहकार्य आपणास मिळेल. या आठवड्यात आपली प्राप्ती उत्तम असेल. आपल्या घर सजावटीसाठी आपण भरपूर पैसा खर्च कराल. या आठवड्यात आपण काही महागड्या वस्तूंची खरेदी देखील करू शकाल. त्यामुळं आपल्या खर्चात वाढ होईल. कारकिर्दीत आपली कामगिरी उत्तम होईल. आपले एखादे स्थगित झालेले काम सुद्धा सुरु होऊ शकते. आपला व्यवसाय पूर्वीपेक्षा चांगला चालेल. नोकरीत पदोन्नती संभवते. आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा जाऊ शकता. आपले सहकारी आपणास पूर्ण सहकार्य करतील. विद्यार्थी आपल्या मेहनतीने चांगले उद्दिष्ट गाठू शकतील. परंतु त्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक तितका वेळ काढावा लागेल. आपले मित्र आपला वेळ वाया दवडण्याचा प्रयत्न करतील. तेव्हा त्यांच्यापासून थोडं लांब राहावे लागेल. आपल्या ज्ञानात भर पडेल. या आठवड्यात आपली रोग प्रतिकारशक्ती उत्तम राहिली तरी काही ऋतुजन्य विकार आपणास त्रास देतील. हे त्रास आपण व्यायाम व योगासन करून दूर करू शकाल. कोणताही आजार वाढणार नाही याची काळजी आपणास घ्यावी लागेल. एखादी लहान-सहान समस्या असल्यास काळजी घ्यावी.
सिंह (Leo) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रणयी जीवनात अहंभावामुळं वाद होण्याची संभावना आहे. एखादी जुनी प्रेमिका सुद्धा परतण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास आपल्या प्रेमिकेच्या वागण्यात बदल होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. त्यांच्या जीवनात जर काही समस्या असतील तर त्या आता दूर होतील. दोघेही एकमेकांचे दोष विसरून आपले नाते दृढ कारण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिक बाबतीत आपणास थोडं सावध राहावं लागेल. आपल्या एखाद्या मित्राच्या सांगण्यावरून शेअर्स बाजारात गुंतवणूक करू नये. एखाद्या प्रॉपर्टीत दीर्घ काळासाठी गुंतवणूक करणं हिताच होईल. आपण आपल्या प्राप्तीच्या स्रोतांवर लक्ष दिल्यास उत्तम. नोकरीत आपणास अपेक्षित यश प्राप्त होईल. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीने खुश होतील. व्यावसायिकांना या आठवड्यात एखादा नवीन प्रकल्प मिळण्याची संभावना आहे. आपलं सहकारी आपणास मदत करू शकतील. काही नवीन कंत्राट आपल्या व्यवसायाचा विस्तार विदेशात सुद्धा करू शकतील. विद्यार्थी या आठवड्यात तणावग्रस्त राहतील. त्यांच्या अध्ययनात काही अडथळे येतील. एखाद्या नवीन अभ्यासक्रमाप्रति आपली रुची जागृत होऊ शकते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा अनुकूल आहे. या आठवड्यात आपणास प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. आपल्या निष्काळजीमुळं एखादी समस्या वाढू शकते. आपण विनाकारण कोणतेही टेन्शन घेऊ नये. आपण समतोल आहार घेतल्यास आरोग्यविषयक त्रास होणार नाही.
कन्या (Virgo) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. ह्या आठवड्यात प्रेमीजनांना प्रेमिकेसाठी वेळ काढावा लागेल. प्रेमिकेच्या काही चुकांमुळे आपल्या नात्यात दुरावा येण्याची संभावना आहे. अशा वेळी आपण कोणत्याही जुन्या गोष्टीस उजाळा देऊ नये. कौटुंबिक टेन्शनचा प्रभाव आपल्या वैवाहिक जीवनावर होईल. अशा वेळी दोघांनी एकमेकांना समजून घेतल्यास वैवाहिक नाते दृढ होऊ शकेल. ह्या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. परंतु आपण मौज - मजा व हिंडण्या - फिरण्यावर भरपूर पैसा खर्च कराल. एखाद्या कायदेशीर कार्यवाहीसाठी सुद्धा आपणास पैसा खर्च करावा लागू शकतो. आपण जर कोणाला वायदा केला असेल तर तो आपण पूर्ण कराल. व्यावसायिकांसाठी आठवडा चांगला आहे. ते एखादे नवीन काम सुद्धा सुरु करू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना आपल्या सभोवतालच्या शत्रूं पासून सावध राहावे लागेल. ते आपल्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतील. विद्यार्थ्यांना जास्त मेहनत करावी लागेल. त्यांना आपला आत्मविश्वास वाढवावा लागेल. त्यांना जर एखादा नवीन अभ्यासक्रम करावयाचा असेल तर ते त्यासाठी प्रवेश मिळवू शकतात. ह्या आठवड्यात आपली प्रकृती पूर्वी पेक्षा चांगली राहील. आपली रोग प्रतिकारशक्ती सुद्धा वाढेल. आपण आपल्या आहारावर लक्ष देऊ शकाल. आपणास एखादा ऋतुजन्य विकार होण्याची संभावना आहे.
तूळ (Libra) : हा आठवडा आपल्यासाठी समस्याग्रस्त आहे. प्रेमीजन विनाकारण टेन्शन घेतील. आपण प्रेमिकेची ओळख आपल्या कुटुंबियांना करून द्याल, परंतु ते आपल्यावर नाराज होऊ शकतात. आपणास आपल्या आईचे मन वळवावे लागेल. वैवाहिक जीवनातील समस्या आपणास एकत्र बसून चर्चेद्वारे दूर कराव्या लागतील. एखाद्या नवीन कामाविषयी आपली बोलणी होऊ शकतील. कोणतीही माहिती विचार करून मगच इतरांना द्यावी. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा उत्तम असेल. आपण आपल्या वैवाहिक जोडीदारासाठी काही वस्तूंची खरेदी करू शकाल. आपण जर कर्ज घेण्यासाठी अर्ज केला असेल तर तो या आठवड्यात मंजूर होईल. कारकिर्दीसाठी आठवडा अनुकूल आहे. आपली व्यवसायात प्रगती होईल. भागीदारी व्यवसाय उत्तम चालला तरी भागीदार आपणास दगा देण्याची संभावना सुद्धा आहे. नोकरीत कोणतेही काम घाईघाईत करू नये. कामात काही समस्या निर्माण झाली तर वरिष्ठांशी चर्चा करून ती दूर करावी. विद्यार्थी आपलं अध्ययन मेहनत करून पूर्ण करू शकतील. त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे यथोचित फळ मिळेल. त्यांना आपल्या मित्रांशी खूपच विचारपूर्वक संवाद साधावा लागेल. या आठवड्यात मानसिक तणावामुळं आपणास डोकेदुखीचा त्रास होण्याची संभावना असल्यानं विनाकारण कोणतेही टेन्शन घेऊ नका. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीस काही समस्या असल्यास ती वाढण्याची संभावना आहे. अशावेळी काही तपासण्या करून घ्याव्या लागू शकतात.
वृश्चिक (Scorpio) : या आठवड्यात आपणास सतर्क राहावे लागेल. प्रेमीजनांत लहान-सहान कारणाने वाद होऊन नात्यात कटुता येण्याची संभावना आहे. आपणास आपल्या कामाच्या बाबतीत सावध राहावे लागेल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराशी उत्तम समन्वय साधू शकाल. आपल्या व्यापारासाठी जोडीदाराचा सल्ला सुद्धा आपण घेऊ शकता. एखादी समस्या असल्यास आपण ती सहजपणे दूर करू शकाल. जोडीदारासह एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास जाणे आपणास आवडेल. आपली आर्थिक स्थिती नाजूक राहील. तेव्हा थोडं सावध राहावं लागेल. कोणाच्या सांगण्यावरून आपण काही करू नये. आपले एखादे काम पैश्यामुळं खोळंबलं असेल तर ते या आठवड्यात पूर्ण होईल. आपल्या प्राप्तीत वाढ करण्यावर आपण लक्ष केंद्रित कराल. कारकिर्दीत आपणास चांगला लाभ होण्याची संभावना आहे. व्यापाऱ्यांना एखादी मोठी ऑर्डर मिळण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कामगिरीने वरिष्ठांना खुश करतील. त्यांना आपल्या आवडीचं काम मिळाल्यानं ते खुश होतील. विद्यार्थ्यांना बाहेर जाऊन आपले अध्ययन करण्याची इच्छा होईल, परंतु त्यात सुद्धा विघ्न येईल. कौटुंबिक समस्यांचा प्रभाव सुद्धा आपल्या अध्ययनावर होईल. मात्र काही बदल केल्यास त्यांचं ज्ञान वृद्धिंगत होईल. या आठवड्यात आपणास तजेला जाणवेल. आपणास जर काही शारीरिक त्रास असेल तर तो बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. एखाद्या नवीन कामाप्रती आपली रुची जागृत होऊ शकते. आपणास कामाच्या जोडीने आरोग्यास सुद्धा प्राधान्य द्यावे लागेल.
धनु (Sagittarius) : हा आठवडा आपल्यासाठी कष्टदायी आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेवर भरपूर प्रेम करतील, परंतु त्यांची जुनी प्रेमिका परतण्याची संभावना असल्यानं दोघांत काही वाद सुद्धा होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल. परंतु आपण एखादी जुनी गोष्ट उकरून काढाल, जी आपल्या जोडीदारास न आवडल्याने दोघांत वादाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. या आठवड्यात आपणास आर्थिक बाबीचे टेन्शन घेण्याची गरज भासणार नाही. कोणतेही काम आपण घाईघाईत करू नये. आपणास आपल्या कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कामात आपली चूक होण्याची संभावना आहे. तेव्हा कोणतेही काम जोशात करू नये. आपणास विचारपूर्वक वाटचाल करावी लागेल. कोणाशी वचनबद्ध होऊ नये. शासकीय नोकरीची तयारी करत असणाऱ्या व्यक्तींनी आपली मेहनत चालूच ठेवावी. त्यांना चांगले यश मिळू शकते. आपली पदोन्नती संभवते. विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाकडं लक्ष द्यावे. कुटुंबात काही समस्या असल्यास त्याचा प्रभाव आपल्या अध्ययनावर होऊ देऊ नका. आपण जर एखाद्या गोष्टीची काळजी करत असाल तर ती या आठवड्यात दूर होत असल्याचं दिसत आहे. या आठवड्यात आपला एखादा जुना आजार उफाळून येईल, ज्यामुळं काही समस्या निर्माण होईल. कोणाच्या सांगण्यावरून आपल्या प्रकृतीकडं दुर्लक्ष करू नये. आरोग्यविषयक समस्यांवर योग्य ते औषधोपचार करावेत.
मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेवर भरभरून प्रेमाचा वर्षाव करतील. तिचे म्हणणे ऐकतील. तिच्या सहवासात वेळ घालवण्यास त्यांना आवडेल. वैवाहिक जीवनात आपली वागणूक काहीशी क्रोधाने भरलेली असेल. त्यामुळं आपण आणि जोडीदार दरम्यान निष्कारण काही वाद उदभवेल. आपली आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. असं असलं तरी आपण आपल्या कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न कराल. निष्कारण एखाद्या आर्थिक योजनेकडं लक्ष देऊ नका. आपलं काही शत्रू आपणास त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. कारकिर्दीत आपणास थोडं सावध राहावं लागेल. आपणास एखादा मोठा प्रकल्प मिळेल, परंतु आपण घाई केल्यानं त्यात काही चुका सुद्धा होऊ शकतात. आपणास आपल्या नोकरीतील कामावर सुद्धा लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कोणाच्या सांगण्याकडं लक्ष देऊ नये. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेने अध्ययन करावं लागेल. लक्ष विचलित झाल्यास त्यांना त्रास होऊ शकतो. इतर कामांना वेळ देण्या ऐवजी आपल्या अध्ययनास प्राधान्य द्यावे. या आठवड्यात आपल्या प्रकृतीत चढ-उतार येईल. एखादा जुना आजार पुन्हा उफाळून येऊ शकतो. रक्तवाहिन्यांशी संबंधित समस्यांकडं लक्ष द्यावे लागेल. आपल्या आहारावर सुद्धा लक्ष द्यावे.
कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. प्रेमीजनांनी आपल्या प्रेमिकेवर जास्त विश्वास ठेवू नये. तिची गूढ वृत्ती आपल्या दोघांत समस्या वाढवेल. आपल्या नात्यात एखाद्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळं टेन्शन येण्याची संभावना आहे. वैवाहिक जीवनात आपल्या जोडीदाराच्या मनातील विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. जर एखादी समस्या असल्यास ती एकत्र बसून चर्चेद्वारे सोडवावी. या आठवड्यात आपली थकबाकी मिळण्याची संभावना आहे. त्याचबरोबर आपण जर कोणाला कबुल केले असल्यास त्यास पैसे द्यावे लागतील. जमिनीशी संबंधित एखादा वाद असेल तर तो या आठवड्यात संपुष्टात येऊ शकतो. व्यापारात चांगले यश मिळण्याची संभावना आहे. आपली कारकीर्द उत्तम चालेल. आपली प्रगती होईल. आपण जर नोकरी बदलली तर ती आपल्या हिताचीच असेल. आपल्या कामगिरीने वरिष्ठ प्रसन्न होतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे यथायोग्य फळ मिळेल. आपण एखाद्या शासकीय स्पर्धेत सुद्धा सहभागी होऊ शकता. आपण कोणत्याही कामात घाई करू नये. या आठवड्यात आपणास आपल्या दिनचर्येत सुधारणा करावी लागेल. ज्यात कामाच्या बरोबरीने विश्रांतीसाठी सुद्धा आपण वेळ काढू शकाल. या आठवड्यात काही ऋतुजन्य विकार आपणास त्रस्त करतील. तेव्हा बाहेर जाण्यावर आपणास नियंत्रण ठेवावं लागेल.
मीन (Pisces) : हा आठवडा खुशीने भरलेला असेल. प्रेमीजन एकमेकांच्या सहवासात मौज - मजा करण्यात व्यस्त राहतील. या आठवड्यात कोणत्याही कामाची काळजी करावी लागणार नाही. आपली प्रेमिका आपल्या कामात आपणास मदत करू शकेल. वैवाहिक जीवनातील समस्यांमुळं आपण त्रासून जाल. जोडीदाराशी सल्ला - मसलत करून काम करणे आपल्या हिताचे होईल. जोडीदाराशी विचारपूर्वक बोलावे, अन्यथा आपले बोलणे त्यांना रुचणार नाही. या आठवड्यात खर्चांमुळं आपण त्रासून जाल. कायदेशीरबाबीत आपला जास्त पैसा खर्च होईल. व्यापारात आपल्या नावाचा आपणास लाभ होईल. व्यवसायात प्रगती झाल्याने आपण खुश व्हाल. कारकिर्दीत आपणास नवीन संधी मिळण्याची संभावना आहे. आपले जुने संपर्क आपणास पुढे घेऊन जातील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे काम मिळू शकेल. पदोन्नतीसह काही प्रशिक्षण सुद्धा घ्यावे लागेल, जे आपल्या हिताचे असेल. विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील. काही समस्या असल्यास गुरुजनांचे मार्गदर्शन घ्यावे. एखाद्या स्पर्धेत आपण स्वारस्य दाखवाल. आपण ज्ञानवृद्धीचा प्रयत्न करू शकता. अतिरिक्त काम केल्याने आपणास डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू नये.